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Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

La renta mensual de quienes accedan a estas viviendas no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Alberto Ortega - Europa Press)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Alberto Ortega - Europa Press)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida anunció este martes un nuevo reglamento para la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a través del que se exigirá un mínimo de cinco años de empadronamiento para acceder a vivienda pública, al mismo tiempo que se vetará a “okupas” y se pondrá en marcha un programa de más de 1.500 viviendas de alquiler con opción a compra.

Almeida presentó estas medidas en el Debate sobre el estado de la Ciudad donde también informó de que ampliará el umbral de acceso a viviendas del Ayuntamiento hasta 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

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El alcalde vincula la estrategia municipal a dos ejes: la falta de oferta de vivienda como raíz del problema y la simplificación administrativa junto a la mejora normativa de los procesos internos. En ese marco, sostiene que ya se han aprobado instrumentos urbanísticos que permiten construir 93.000 viviendas con suelo finalista.

Cambios en el acceso a la vivienda pública de Madrid

El nuevo reglamento del EMVS fija un nuevo requisito de arraigo: podrán optar a vivienda pública municipal quienes estén empadronados en el municipio de Madrid durante al menos cinco años ininterrumpidos o durante ocho dentro de los últimos 10 años.

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Entre otros requisitos, los solicitantes no podrán ser propietarios de otra vivienda. Tampoco podrán acceder quienes hayan sido condenados en los últimos cinco años por delitos vinculados a la ocupación ilegal, por impago de rentas o por procedimientos de desahucio derivados de problemas de convivencia.

La renta mensual de quienes accedan a estas viviendas no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, un límite que pretende ajustar el alquiler a la capacidad real de pago de cada hogar dentro del parque municipal.

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Posibilidad de alquiler con opción a compra

Además, la reforma se adaptará a la nueva normativa autonómica e incluirá el alquiler con opción a compra. La empresa municipal sumará 600 viviendas a las 1.000 que ya había anunciado el Área de Urbanismo bajo esa fórmula.

Estas viviendas están dirigidas principalmente a los jóvenes o familias sin capacidad de ahorro, que no quieren estar expuestos a las fluctuaciones del precio del alquiler y quieren comprar una vivienda que les dé estabilidad para poder formar un proyecto de vida. Según el Ayuntamiento, esta fórmula “permite ahorrar sin esfuerzo, porque parte del alquiler se convierte en capital, fomentando la cultura del ahorro”.

Más de 10.000 pisos públicos en Madrid

La EMVS de Madrid gestiona en la actualidad un patrimonio de 10.000 pisos públicos, un 60% más que en 2019. El Ayuntamiento presenta esa cifra como la mayor oferta de alquiler asequible de España.

A ese parque se añaden más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo. Entre ellos figuran 2.200 viviendas correspondientes a las dos fases ya en marcha del Plan Suma Vivienda, mientras que en los próximos meses está prevista la licitación de una tercera fase con más promociones en nuevos desarrollos.

La previsión municipal es que a final de año la empresa pública tenga en marcha o en alguna fase de licitación más de 8.000 viviendas. Parte de esas promociones se levantará en zonas consolidadas de la ciudad, no solo en áreas de expansión urbanística.

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