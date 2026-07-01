Pastel frío de jamón y queso con huevo y espinacas, una receta fácil y alta en proteína para las cenas de verano

Pastel de huevo y espinaca con jamón y queso, la cena veraniega más fácil (Pexels)

El momento de la cena llega con un gran interrogante que a muchos nos cuesta resolver. ¿Qué podemos preparar que sea fácil, rápido, saludable y rico? Da igual la época del año, invierno o verano, que este momento del día siempre es motivo de duda. Hoy proponemos una manera de solucionar las cenas veraniegas con este pastel de huevo y espinacas con jamón y queso, una receta facilísima que gustará a grandes y pequeños.

Para prepararlo, haremos una tortilla de huevo y espinaca al horno que enrollaremos con jamón cocido y queso, para luego enfriar este rollo y cortarlo en rodajas. El resultado, un bocado fresco, jugoso y con el contraste perfecto entre el dulzor del jamón cocido y la suavidad del queso. Un plato es ideal para cenas en los meses cálidos o como entrante en reuniones familiares.

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Además, se trata de una receta interesante a nivel nutricional, especialmente por su escaso aporte de hidratos de carbono y su alto contenido en proteína. El huevo, el jamón cocido y el queso son ricos en proteínas de alta calidad, lo que supone aproximadamente 14 gramos por ración. Su aporte calórico es moderado y, si se combina con una buena ración de ensalada, encaja en una dieta saludable y variada.

Receta de pastel frío de jamón y queso

Este pastel frío se prepara con un rollo de tortilla con espinacas como base, relleno con lonchas de jamón cocido y queso, que se enrolla y se sirve frío en rodajas. La técnica principal consiste en preparar una tortilla fina al horno, rellenarla y enrollarla antes de su enfriado.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

4 huevos

150 g de espinacas frescas (pueden ser congeladas y bien escurridas)

100 g de queso rallado (tipo emmental o gouda)

6 lonchas de jamón cocido

6 lonchas de queso (havarti o similar)

2 cucharadas de nata líquida para cocinar

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Lechuga y tomate para acompañar (opcional)

Cómo hacer pastel frío de jamón y queso, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja rectangular con papel vegetal. Saltea las espinacas con un chorrito de aceite hasta que pierdan el agua. Reserva y deja enfriar. Bate los huevos en un bol grande. Añade la nata, el queso rallado, sal y pimienta. Incorpora las espinacas ya frías y mezcla bien. Vierte la mezcla sobre la bandeja y extiéndela formando una capa uniforme. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que cuaje y esté ligeramente dorado. Saca la tortilla del horno y, mientras aún está tibia, colócala sobre un paño limpio. Si la tortilla se enfría demasiado antes de enrollar, puede quebrarse. Distribuye las lonchas de jamón y queso por encima, cubriendo toda la superficie. Enrolla la tortilla con ayuda del paño, apretando suavemente para que no se rompa. Envuelve el rollo en film bien firme y deja enfriar en la nevera al menos 2 horas antes de cortar en rodajas. Es fundamental dejar enfriar bien el rollo para que mantenga la forma al cortar. Sirve acompañado de lechuga fresca y tomate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 200 kcal

Proteínas: 14 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede conservarse en la nevera, bien envuelto en film, durante 2-3 días. No se recomienda congelar, ya que el queso y la tortilla pueden perder textura.

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