Todas las nominaciones de los Premios Goya 2026: mejor película, dirección y actores

Repasamos las principales nominaciones de los próximos premios de la Academia de Cine Español

Lectura de las nominaciones a mejor película en los Premios Goya 2026

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha desvelado la lista de nominados a los Premios Goya 2026, en una edición en la que Los domingos y Sirat. Trance en el desierto se han consolidado como las grandes favoritas. El anuncio de candidaturas se ha producido en un acto presentado por Toni Acosta y Arturo Valls, quienes se han encargado de comunicar la selección de filmes y profesionales que competirán por los galardones de la 40ª edición.

La organización ha especificado que la gala se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, marcando el regreso del evento a la ciudad condal veinticinco años después de su primera vez fuera de Madrid. El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha subrayado que Barcelona es “una ciudad europea conocida en todo el mundo que, sin duda, ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel”.

El público podrá seguir la ceremonia, así como la tradicional alfombra roja, a través de La1 de TVE y la web de RTVE de forma gratuita. En esta ocasión, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir la gala. Tosar ha destacado que “este año hay una cosecha de película muy diversa y variada, representa el cine que estamos haciendo a día de hoy”, y ha añadido que “la gala pretenderá ser el reflejo de ese dinamismo y diversidad”.

Reconocimientos y películas favoritas

El único premio que se conocía hasta el momento era el de Gonzalo Suárez, que recibirá el Goya de Honor 2026 de la Academia de Cine, en reconocimiento a “una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas”.

La competencia por los grandes premios ha estado marcada por el liderazgo de Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones. Este título, además, ya ha obtenido reconocimientos simultáneos, como la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el máximo premio en los Premios Forqué.

La sigue de cerca Sirat, de Oliver Laxe, que opta a once galardones y será la representante española en los próximos Premios Oscar. Junto a ellas figuran otras producciones destacadas este año, como Maspalomas, La cena, Sorda, El cautivo, Los Tigres, Romería y Ciudad sin sueño.

Nominados y nominadas a los Premios Goya 2026

Mejor película

  • ‘La cena’
  • ‘Los domingos’
  • ‘Maspalomas’
  • ‘Sirât’
  • ‘Sorda’

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa por ‘Los domingos’
  • Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por ‘Maspalomas’
  • Carla Simón por ‘Romería’
  • Oliver Laxe por ‘Sirât’
  • Albert Serra por ‘Tardes de soledad’

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa por ‘Balearic’
  • Jaume Claret Muxart por ‘Extraño río’
  • Gemma Blasco por ‘La furia’
  • Gerard Oms por ‘Muy lejos’
  • Eva Libertad por ‘Sorda’

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes por ‘La furia’
  • Patricia López Arnaiz por ‘Los domingos’
  • Antonia Zegers por ‘Los Tortuga’
  • Nora Navas por ‘Mi amiga Eva’
  • Susana Abaitua por ‘Un fantasma en la batalla’

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan por ‘La cena’
  • Miguel Garcés por ‘Los domingos’
  • José Ramón Soroiz por ‘Maspalomas’
  • Mario Casas por ‘Muy lejos’
  • Manolo Solo por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor actriz revelación

Mejor actor revelación

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor dirección de producción

Mejor montaje

Mejor diseño de vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor dirección de arte

Mejor dirección de fotografía

Mejor sonido

Mejores efectos especiales

Mejor música original

Mejor canción original

Mejor película de animación

Mejor película documental

Mejor película iberoamericana

Mejor película europea

Mejor cortometraje de ficción

  • ‘Ángulo muerto’
  • ‘De sucre’
  • ‘El cuento de una noche de verano’
  • ‘Sexo a los 70’
  • ‘Una cabeza en la pared’

Mejor cortometraje documental

  • ‘Disonancia’
  • ‘El santo’
  • ‘La conversación que nunca tuvimos’
  • ‘The Painter’s Room’
  • ‘Zona Wao’

Mejor cortometraje de animación

  • ‘Buffet Paraíso’
  • ‘Carmela’
  • ‘El corto de Rubén’
  • ‘El estado de Alma’
  • ‘Gilbert’

Goya de Honor

