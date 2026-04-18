María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos: “Venezuela está lista para unas elecciones limpias y libres”

La venezolana María Corina Machado (i), Premio Nobel de la Paz, recibe de Isabel Díaz Ayuso la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, este sábado en la Casa de Correos, en Madrid. EFE/Javier Lizón

Ante el aplauso atónito de miles de venezolanos, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en Puerta del Sol, de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Para mi es un honor inmenso, recibir esta medalla. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a cada uno de los venezolanos dentro y fuera de mi país que han arriesgado su vida por la libertad. Les pido que entendamos lo que significa cuando se vive bajo una tiranía”, ha destacado la líder venezolana.

“Esta medalla es en reconocimiento a una vida de servicio y entrega de cada venezolano. Pienso en los maestros que, arriesgando su empleo y el sustento de su familia impedían que se metiera en las aulas la ideología. En los periodistas que a pesar de la censura y la cárcel decidieron alzar su voz. Pienso en los que se negaron a claudicar su juramento a la bandera ante la tiranía. En cada padre y madre que le habló a su hijo con la verdad, lo que implica crecer en una democracia y lo que implica”, ha continuado.

También ha recordado a sus compañeros, dirigentes que han pasado “meses escondidos y han salido con la frente en alto”, que se han crecido ante la adversidad. Machado ha asegurado que, en “esta nueva fase” regresarán millones a Venezuela. “Vimos fuerzas malignas del mundo entero que se apoderaron de nuestros recursos. Nuestras instituciones fueron desmanteladas, no queda una de pie. La población, de manera intencional, se le aplicó la destrucción de los valores, sumergieron a un país en la miseria absoluta”.

“El país con las mayores reservas petroleras tiene hoy el 86% de su población en pobreza. Buscaron hacernos sentir que todo estaba perdido. El pueblo de Venezuela ha demostrado que nació para ser libre”. Según Machado, los últimos meses, la nación “derribó las barreras que construyeron” para avanzar por una ruta que “nos lleve a una Venezuela próspera”.

“Pretenden hacerle creer al mundo que Venezuela no está lista. Nos corresponde a todos asegurarnos que avanzamos sin demora, con elecciones limpias y libres para ratificar el mandato del 28 de junio, donde se eligió a Urrutia”. La líder opositora le agradece al compañero “arriesgar su vida” por su nación.

La hija de Urrutia recibe la medalla en su lugar

La hija de Edmundo Gonzáles Urrutia, que ha recogido la medalla de su padre, ha leído palabras “de puño y letra” de su padre. Agradeciendo la distinción, que reconoce “la gesta del pueblo venezolano y su compromiso democrático, por el que millones han tenido que dejar su tierra, su vida y encontrar en Madrid una acogida generosa”. La hija ha destacado que su padre es “un héroe”, para ella y todos los venezonbalos que sueñan con vivir en libertad y sueña con regresar a Venezuela.

El acto, que ha convocado a venezolanos que residen en la capital española e incluso compatriotas que han llegado en autobuses desde otras ciudades, ha contado con la actuación del compositor Carlos Baute, que ha amenizado la espera de la líder venezolana, previsto para las 18:00 horas.

Ayuso, por su parte, ha comenzado su discurso agradeciendo su presencia a Machado. “Hemos hecho tan nuestra vuestra causa que nos cuesta creer que estés aquí”, ha remarcado. La presidenta ha destacado que Venezuela ha sufrido los efectos “devastadores” del comunismo, “que hoy está de guateque en Barcelona”, en alusión a la reunión de Pedro Sánchez con presidentes latinoamericanos.

Ayuso carga contra los líderes reunidos en Barcelona

La presidenta madrileña ha recordado los primeros pasos de Machado como política, cuando enfrentaba a Hugo Chávez en Miraflores: “Nunca dejó de denunciar las irregularidades y las trampas”. Haciendo un repaso a su carrera, ha reconocido que presentó una candidatura elegida por mayoría por el pueblo de Venezuela.

“Estoy convencida de que pasará a la historia por ser la primera presidenta de Venezuela”, ha dicho, entre aplausos, Ayuso. “Ahí estaremos recordando que este es el camino que el pueblo ha elegido. una mujer que ha sabido representar la dignidad de una nación. Sin embargo hoy nos dan lecciones de progreso quienes tienen a Cuba a oscuras. Hoy el presidente de España llamaba a hacer lo que sea para defender la democracia”.

Ayuso se ha presentado qué es “lo que sea”. “Nos dan lecciones los que han robado las urnas a los venezolanos. La democracia sin ley es revolución y tiranía. Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo con una lucha de clases”.

Este video documenta la cobertura de un evento masivo en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de personas, muchas de ellas con banderas venezolanas, llenan la plaza mientras un grupo musical, incluyendo a Carlos Baute, se presenta en un escenario. La concentración se desarrolló en un día soleado en el centro de la capital española como parte de la recepción a María Corina Machado.

Diversos actos con líderes del Partido Popular

El viernes, Machado recibió de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida la Llave de Oro de la Villa de Madrid en un acto celebrado en el Salón de Plenos de Casa de la Villa. Además, fue recibido por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional de su partido, donde esperaban también varios dirigentes populares.

El presidente del PP ha trasladado su deseo de que Machado pueda regresar a Venezuela y que se celebren elecciones en el país, señalando que se posiciona del lado de la democracia y “no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”. “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo”. Esta mañana, Machado ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha respondido preguntas de distintos medios en relación a la situación actual y el futuro de Venezuela.

Al recibir la llave de oro de la ciudad, Machado transmitió “un mensaje al mundo entero en nombre de los venezolanos”: “La paz en Venezuela son elecciones limpias y libres, para que podamos avanzar en una transición ordenada que permita construir pilares sólidos para que puedan volver los millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país. No hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”.

Sobre Edmundo González, quien no ha podido asistir al acto de este sábado en Sol por encontrarse hospitalizado, la opositora del régimen de Maduro lo definió como “un venezolano de bien, padre de familia ejemplar”, y cuya trayectoria hasta entonces se había desarrollado en la diplomacia y no en la política. “El régimen pensó que era imposible que recogiera el apoyo de una nación. Nos fuimos con un póster en la mano diciendo: ‘Si quieren votar por mí, voten por él, Edmundo González Urrutia’”, ha dicho Machado.

Las elecciones del 28 de julio de 2024

Para Machado, en las elecciones del 28 de julio de 2024 se demostró cómo se había logrado construir “una plataforma ciudadana como nunca antes había existido en Venezuela, más de un millón de voluntarios organizados”, convencidos de que en ese momento “teníamos en nuestras manos la expresión de la soberanía popular y el destino de Venezuela”. Según Machado, el régimen “subestimó a la gente” y, pese al “periodo de terror que se desató, donde miles de venezolanos fueron desaparecidos, encarcelados, torturados, golpeados, obligados a dejar su país”, creyó que lograría quebrar esa organización.

Ha señalado que en Venezuela “ha empezado a fluir un cauce indetenible de ansias democráticas, cívico y pacífico, pero muy fuerte”, y que este proceso ha desembocado en el reto actual de “concluir la tarea y ratificar el mandato popular del 28 de julio de 2024”.

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