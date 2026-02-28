Nagore Aranburu gana el premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por ‘Los Domingos’: “Esto es muy emocionante”

Nagore Aranburu. (Reuters)

Ha sido la primera ganadora de la noche. Nagore Aranburu ha ganado el premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por Los Domingos. La intérprete vasca, que da vida en esa película a la madre priora Isabel, y que es otra de las actrices principales de Maspalomas, comenzó su discurso al borde del llanto: “Esto es muy emocionante”. A continuación, lo “compartió” con las otras nominadas y con el equipo de la película, “con los que compartimos muchas jornadas nocturnas”. Luego agradeció en vasco, que no traduciremos aquí porque aún nos estamos sacando el certificado de idiomas, y se marchó.

Fue un discurso corto, al grano, pero muy sentido, que ha supuesto el primer galardón de la noche para Los Domingos, que, con 13 nominaciones, es la película que aspira a más premios.

La historia del premio a la Mejor Actriz de Reparto

El premio a la Mejor Actriz de Reparto se entrega desde la primera edición de los Goya, en 1987. Esa primera ganadora fue Verónica Forqué, por El año de las luces. La intérprete repetiría al año siguiente gracias a su actuación en Moros y cristianos. Forqué, con estos dos premios, lidera el ránking de ganadoras en esta categoría, junto a María Barranco, Rosa María Sardà y Candela Peña, aunque ella es la única que ha obtenido el galardón en dos años consecutivos.

Entre otras curiosidades de la historia del galardón, destaca Penélope Cruz, que se distingue como la única artista que ha conseguido alzarse con el Óscar y el Goya por un mismo personaje: María Elena en Vicky Cristina Barcelona. Además, el grupo de intérpretes que ha recibido tanto el Premio Goya a mejor interpretación femenina protagonista como el de reparto incluye a Verónica Forqué, Candela Peña, Carmen Maura, Penélope Cruz, Laia Marull, Emma Suárez, Nathalie Poza, Nora Navas y Susi Sánchez. Únicamente Forqué y Emma Suárez fueron premiadas en ambas categorías durante una sola edición: Forqué en 1987 por La vida alegre y Moros y cristianos, y Suárez en 2016 por Julieta y La próxima piel.

Las actrices con más nominaciones de la historia son: Chus Lampreave y Terele Pávez, con seis; María Barranco y Candela Peña, con cinco; y Elvira Mínguez, con cuatro. Todas ellas consiguieron llevarse el Goya en alguna ocasión.

Casos singulares incluyen la IX edición de 1994, cuando Ruth Gabriel obtuvo candidatura doble (mejor protagonista y mejor revelación) por el mismo papel en Días contados, y Candela Peña fue nominada a reparto y revelación en esa misma gala.

En cuanto a récords por edad, María Barranco fue la premiada más joven en la categoría de reparto, con 27 años por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), mientras que Julieta Serrano ha sido la ganadora y candidata de mayor edad, con 87 años por Dolor y gloria (2020). Candela Peña destacó como candidata más joven, con 21 años, por Días contados (1994), aunque no ganó.

Las vencedoras en las últimas ediciones han sido Nathalie Poza, por La boda de Rosa (2021); Nora Navas por Libertad (2022); Susi Sánchez por Cinco lobitos (2023); Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas (2024); y Clara Segura por El 47.