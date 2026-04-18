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El ganador del primer Oscar para España critica el cine actual: “Son un poco platos combinados o ensaladas”

El director de cine encargado de traer la primera estatuilla también defendió a ‘Sirat’ como digna merecedora de premio en la última edición

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José Luis Garci ganó en 1983 el primer Premio Oscar para España gracia a la película 'Volver a empezar'
José Luis Garci ganó en 1983 el primer Premio Oscar para España gracia a la película 'Volver a empezar'

El director José Luis Garci, primer español en obtener un Oscar por Volver a empezar, recibió el Premio de Honor en el 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest). Durante el evento, ofreció una reflexión crítica sobre el estado del cine contemporáneo y defendió su apego al legado de los grandes nombres clásicos. En una entrevista concedida a Europa Press, Garci afirmó: “Las películas de ahora son distintas a cuando yo me movía en el mundo del cine. Ahora son un poco platos combinados. Está todo metido, todo a la vez en todas partes”. Según el cineasta, los creadores actuales buscan abarcar múltiples géneros y temáticas en una sola obra, lo que, a su juicio, diluye la identidad y la coherencia de las películas.

Para Garci, el cine contemporáneo se caracteriza por su voluntad de “contarlo todo”, sin ceñirse a un solo género o tono. Explicó la metáfora de “platos combinados” con un ejemplo culinario: “Te gusta un filete con patatas, bueno, pero ¿quieres un poquito de ensalada también? ¿Y no te gustaría un poco de pescado? El cine de ahora son un poco platos combinados o ensaladas”. El director ilustró este fenómeno con la reciente Megalopolis de Francis Ford Coppola, que considera representativa de la tendencia a mezclar elementos diversos, algo que, en su opinión, no estaba presente en los trabajos anteriores de Coppola.

En su balance, Garci reconoció que su enfoque personal difiere del dominante en la industria actual. “Creo que yo voy por un lado y el cine va por otro porque me he quedado un poco anclado en el cine que me gusta como John Ford, Alfred Hitchcock, Billy Wilder o Howard Hawks”, señaló. El director opina que habrá que esperar “unos años” para saber si el tiempo da la razón a su generación o a la nueva ola de cineastas. Garci defendió la vigencia de los grandes clásicos. “Creo que han pasado los años y Hitchcock es impresionantemente bueno, y Billy Wilder y John Ford, y no te digo nada de F. W. Murnau y Fritz Lang. Un tipo de cine que me he quedado anclado en ello, pero no me parece mal”. Para él, el cine clásico conserva una calidad y una claridad narrativa que no siempre encuentra en las producciones actuales. El director atribuyó la tendencia actual a mezclar géneros y estilos a la influencia de las series de televisión y a los nuevos formatos de consumo audiovisual. Afirmó que hoy en día las películas suelen tener un exceso de metraje y unos títulos de crédito “interminables”, lo que, según su visión, afecta la experiencia del espectador.

José Luis Garci en el BCN Film Fest
José Luis Garci en el BCN Film Fest

‘Volver a empezar’, el primer Oscar para España

Al recordar su experiencia al ganar el Oscar con Volver a empezar, Garci calificó el momento como “maravilloso”, aunque lamentó que la Academia de Hollywood haya incluido recientemente una categoría para la mejor selección de casting mientras sigue sin reconocer la labor del ‘cameraman’, a quien definió como “el primer espectador de la película”. El director expresó que Sirat merecía el Oscar a mejor sonido por el trabajo realizado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas en el Atlas, donde los vientos representaron un desafío técnico “tremendo”. Subrayó así la importancia de los equipos técnicos detrás de cada producción y la necesidad de que sean reconocidos. Garci consideró que, en el panorama actual, él no habría sido nominado a los Oscar. Insistió en que su trayectoria como director está marcada por el cine clásico y que movimientos como la ‘nouvelle vague’ no tuvieron “ningún impacto” en su manera de entender el cine.

El cineasta enfatizó la relevancia del guion en el proceso de aprendizaje para cualquier director: “Acercarse a la dirección a través del guion es bueno”. Se mostró especialmente satisfecho con su última película, El crack cero, que considera la más cercana en espíritu al cine de Howard Hawks. Durante la inauguración del festival en Barcelona, Garci recibió el Premio de Honor como homenaje a toda su carrera. En su discurso, destacó que el galardón tenía un carácter colectivo, compartido con todos aquellos con los que ha trabajado a lo largo de los años. La visión de José Luis Garci sobre el cine actual, en contraste con su defensa del clasicismo y la artesanía, marca el tono de sus declaraciones en el BCN Film Fest. Su postura ofrece una mirada nostálgica pero argumentada sobre las transformaciones del séptimo arte en la era contemporánea.

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