España

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

La marca CR7 Fitness by Crunch registró una caída significativa en su facturación, pasando de más de 2,3 millones de euros en 2023 a cerca de 1,7 millones en 2024

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Imagen de archivo de Cristiano Ronaldo, a 25 de febrero de 2026 (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Imagen de archivo de Cristiano Ronaldo, a 25 de febrero de 2026 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El negocio del fitness en España vive un momento de transformación constante, marcado por la competencia entre grandes cadenas y nuevos modelos de entrenamiento. En este contexto, incluso proyectos impulsados por figuras de primer nivel pueden verse obligados a replantear su estrategia. Es lo que ha ocurrido con la cadena de gimnasios vinculada a Cristiano Ronaldo, que ha decidido poner fin a su etapa en el país tras varios años de actividad y resultados a la baja.

La marca CR7 Fitness by Crunch, que nació con una fuerte ambición de crecimiento, ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. La sociedad que gestionaba el negocio en España registró una caída significativa en su facturación, pasando de más de 2,3 millones de euros en 2023 a cerca de 1,7 millones en 2024. Esta tendencia negativa, unida a un beneficio final reducido, evidenciaba un modelo cada vez menos rentable.

El descenso de ingresos también tuvo un impacto directo en el empleo. La plantilla de la compañía se redujo drásticamente en pocos años, pasando de más de un centenar de trabajadores a apenas una veintena. Este ajuste refleja las dificultades que atravesaba el proyecto, que no logró consolidar su posición en un sector altamente competitivo y en constante evolución.

La estrategia inicial de crecimiento se basó en la integración de gimnasios ya existentes, en lugar de abrir nuevos centros desde cero. Aunque esta fórmula permitió una expansión rápida, también generó una red poco homogénea, con diferencias en tamaño, costes y posicionamiento. Esta falta de uniformidad dificultó la creación de una identidad clara de marca y afectó a su modelo de negocio.

Otro de los factores clave fue la dependencia del tirón mediático de Cristiano Ronaldo. Tras su salida de España en 2018, la marca perdió parte de su capacidad de atracción y fidelización. A esto se sumó el impacto de la pandemia, que frenó el crecimiento del sector y obligó a cerrar varios establecimientos, reduciendo la red a solo seis centros en territorio nacional.

Entrevista a Ilia Topuria.

UFC, el nuevo dueño de los gimnasios

Ante este escenario, el futbolista ha optado por desprenderse del negocio y dar paso a una nueva etapa. Los gimnasios han sido adquiridos por el grupo vinculado a la Ultimate Fighting Championship, que inicia así su desembarco en el mercado español del fitness con una propuesta renovada y ambiciosa.

Detrás de esta operación se encuentra TKO Group Holdings, un gigante del entretenimiento deportivo que también integra la lucha libre profesional. En este grupo tiene un papel destacado Dwayne Johnson, conocido como “The Rock”, que forma parte del consejo de administración y actúa como imagen global de la marca.

La llegada de UFC Gym a España no supone solo un cambio de propietarios, sino una transformación completa del enfoque del negocio. La compañía apuesta por un modelo más especializado, con dos líneas diferenciadas: centros integrales de entrenamiento y espacios centrados en disciplinas como boxeo, kickboxing o artes marciales mixtas. Esta estrategia busca aprovechar el creciente interés por este tipo de actividades.

El auge de las MMA, impulsado por figuras como Ilia Topuria, ha contribuido a aumentar la popularidad de este deporte en España. La nueva marca pretende capitalizar este fenómeno y atraer a un público que busca experiencias de entrenamiento más específicas y técnicas, alejadas del concepto tradicional de gimnasio generalista.

Además, el grupo ha anunciado un plan de expansión agresivo, que incluye la apertura de nuevos centros y el desarrollo de franquicias. A nivel global, UFC Gym cuenta ya con más de 170 instalaciones y cientos de ubicaciones en desarrollo, lo que refleja su ambición de crecimiento en distintos mercados internacionales.

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