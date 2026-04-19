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Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

Regiones que adaptan su agricultura, estabilizan su energía y protegen su infraestructura no solo reducen pérdidas: atraen inversión, sostienen empleo y ordenan precios

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Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. (EFE/Jesús Diges)
Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. (EFE/Jesús Diges)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

La producción siempre estuvo asociada a previsibilidad: saber cuánta agua habrá, cuánta energía costará y si las rutas seguirán abiertas. Esa seguridad se quebró en muchos lugares. Sequías prolongadas, cortes eléctricos y eventos extremos empezaron a interferir con calendarios agrícolas, turnos industriales y cadenas logísticas. Sin embargo, algo cambió en paralelo: producir volvió a ser posible allí donde se rediseñaron los sistemas.

El Banco Mundial advierte que la inestabilidad climática puede reducir la productividad en sectores clave entre 5% y 15% en regiones vulnerables. La FAO señala que los shocks climáticos explican una parte creciente de la volatilidad de precios de alimentos. Frente a ese escenario, la respuesta no fue abandonar la producción, sino transformarla. “La seguridad productiva dejó de depender del clima. Pasó a depender del diseño”.

El abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola. Es un factor macroeconómico. Países con sistemas frágiles enfrentan inflación, presión fiscal y tensiones sociales cuando fallan las cosechas. Ejemplos recientes lo muestran:

● Regiones que diversificaron cultivos redujeron pérdidas frente a sequías.

● Sistemas de riego inteligente estabilizaron rendimientos en zonas áridas.

● Almacenes refrigerados con eficiencia energética evitaron desperdicios en olas de calor.

● Redes logísticas adaptadas redujeron tiempos de transporte en temporadas críticas.

La FAO estima que las tecnologías de adaptación agrícola pueden aumentar rendimientos entre 10% y 25% en zonas expuestas a estrés térmico e hídrico. “La seguridad alimentaria dejó de ser solo un objetivo social. Se volvió una inversión productiva”.

(Europa Press)
(Europa Press)

Energía que sostiene la producción

La energía estable es la columna vertebral de cualquier proceso productivo. Cuando falla, se detiene todo: fábricas, transporte, frío industrial, bombeo de agua. Casos concretos:

● Industrias que incorporaron energía solar y almacenamiento redujeron paradas por cortes de red.

● Plantas que electrificaron procesos disminuyeron dependencia de combustibles volátiles.

● Redes inteligentes redistribuyeron carga en picos de demanda por calor extremo.

● Microredes locales aseguraron continuidad en zonas rurales.

La Agencia Internacional de la Energía señala que la generación distribuida y la eficiencia pueden reducir hasta 30% la exposición de la industria a crisis energéticas. “La energía dejó de ser un costo fijo. Pasó a ser un factor de estabilidad productiva”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Territorios que protegen su capacidad de producir

No toda la adaptación ocurre dentro de una fábrica o un campo. Gran parte se juega en el territorio: drenajes, caminos, puertos, redes eléctricas y acceso al agua. Ejemplos visibles:

● Zonas industriales con sistemas de drenaje evitaron paradas por lluvias intensas.

● Puertos con muelles elevados mantuvieron operaciones durante marejadas.

● Corredores logísticos reforzados sostuvieron exportaciones tras tormentas.

● Ciudades con infraestructura verde redujeron el impacto del calor sobre los trabajadores.

El Banco Interamericano de Desarrollo estima que cada dólar invertido en infraestructura resiliente puede generar hasta 4 dólares en beneficios económicos al evitar interrupciones productivas. “Proteger territorios es proteger cadenas de valor”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Inversión sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiamiento para producir con confianza

El sistema financiero empezó a acompañar este cambio. Bancos y fondos priorizan proyectos que aseguran continuidad frente a eventos extremos. Herramientas en expansión:

● Créditos para riego eficiente y almacenamiento energético.

● Bonos para infraestructura alimentaria y logística.

● Seguros paramétricos que cubren pérdidas por sequías o inundaciones.

● Fondos de inversión en producción territorialmente estable.

En América Latina, el financiamiento agrícola con criterios de resiliencia crece a tasas de dos dígitos. En África, los seguros climáticos permiten a pequeños productores mantener ingresos pese a fallas de lluvia. En Europa, la adaptación se integra a planes de inversión rural e industrial. El capital dejó de mirar solo rendimiento. Empezó a mirar la continuidad.

Varias personas durante una concentración de agricultores madrileños. (Europa Press)
Varias personas durante una concentración de agricultores madrileños. (Europa Press)

Producir sin miedo ya no es nostalgia

La producción se volvió vulnerable. La vulnerabilidad se volvió costo. La solución se volvió diseño. “Producir sin miedo ya no es nostalgia. Es una arquitectura nueva”.

Que producir sin miedo haya vuelto al mapa no significa que los riesgos desaparezcan. Significa que se pueden gestionar. Regiones que adaptan su agricultura, estabilizan su energía y protegen su infraestructura no solo reducen pérdidas: atraen inversión, sostienen empleo y ordenan precios. “El futuro productivo no se construye esperando un buen clima. Se construye preparando el sistema”.

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