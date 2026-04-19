De Hollywood a un balcón madrileño: el actor Walton Goggins (’The White Lotus’) sorprende a unas fans en pleno centro

El actor Walter Goggins en Madrid (@piluinigo).

La presencia de Walton Goggins en Madrid no está pasando desapercibida. Más allá de su participación en un nuevo rodaje internacional, el intérprete se ha convertido en protagonista inesperado de una escena cotidiana que ha conquistado a las redes sociales: un encuentro improvisado con varias jóvenes que lo reconocieron desde la calle mientras él descansaba en lo que parece haberse convertido en uno de sus rincones favoritos de la ciudad.

Según ha compartido @piluinigo en Instagram, el grupo paseaba por el centro de Madrid en busca de un lugar donde tomar algo cuando, al levantar la vista, se toparon con el actor asomado a un balcón. La sorpresa fue inmediata. Tras unos segundos de duda, una de ellas decidió acercarse para confirmar si se trataba realmente de Goggins. La respuesta no solo fue afirmativa, sino también cercana: el actor intercambió unas palabras con ellas y se mostró amable, explicando que llevaba todo el día trabajando.

El actor Walter Goggins en Madrid (@piliningo).

La escena, espontánea y sin artificios, refleja el ambiente relajado con el que el intérprete está viviendo su estancia en la capital española. No es la primera vez que su presencia genera interés entre los madrileños, ya que en los últimos días ha sido visto recorriendo distintos puntos emblemáticos de la ciudad, integrándose con naturalidad en la vida de la capital.

Conocido por sus papeles en producciones como The White Lotus o Fallout, Goggins ha aprovechado su paso por Madrid no solo para trabajar, sino también para explorar su oferta cultural y gastronómica. A través de sus redes sociales, ha compartido imágenes de sus paseos por lugares tan representativos como el Rastro o el barrio de La Latina, donde incluso se le ha visto disfrutando de tradiciones locales.

El actor Walter Goggins en Madrid (@piluinigo).

Entre sus paradas más destacadas figura la calle Cava Baja, uno de los epicentros del tapeo madrileño, donde el actor ha mostrado interés por la cultura popular, llegando a grabar un chotis mientras degustaba vino. También ha incluido en su recorrido espacios culturales como CaixaForum Madrid, así como el singular Palacio de Longoria, sede de la SGAE y ejemplo destacado del modernismo en la capital.

El propio actor ha expresado públicamente su entusiasmo por la ciudad. En sus publicaciones, ha destacado la calidez de la gente y la sensación de descubrimiento constante: “Puede que a algunas personas les encante interactuar con el mundo tanto como a mí… Pero nadie lo ama más. Sin expectativas. Solo asombro. ESPAÑA 🇪🇸 <3🇪🇸 Esta ciudad, esta gente… Buenos días a todos".

Fallout - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

El motivo de su visita

Detrás de esta estancia se encuentra también un proyecto cinematográfico. Goggins se encuentra en Madrid rodando Mister, una película que combina acción y humor negro, dirigida por el especialista en escenas de riesgo Wade Eastwood. El filme, que inicialmente iba a protagonizar otro actor, ha encontrado en Goggins un perfil distinto, capaz de aportar matices más excéntricos a un personaje marcado por la pérdida de memoria y la huida constante.

En este contexto, la capital española se convierte en escenario de una producción internacional que refuerza su atractivo como destino cinematográfico. La presencia de figuras como Goggins o Chloë Grace Moretz confirma el interés creciente de la industria por rodar en la ciudad, combinando localizaciones urbanas con una infraestructura cada vez más consolidada.