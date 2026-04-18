Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

A menos de diez días para la votación en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que contiene la prórroga de los alquileres como medida extraordinaria por la guerra en Oriente Medio, Junts per Catalunya ha confirmado que votarán en contra de la medida, por lo que esta no podrá salir adelante ya que no cuenta con los votos suficientes dentro de la cámara.

El rechazo del decreto lo ha confirmado este sábado la portavoz del partido catalán en el Congreso, Miriam Nogueras, descartando también cualquier tipo de negociación con Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, debido al último intercambio de comentarios por parte de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont.

Desde el partido que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno se mostraban optimistas con la posibilidad de alcanzar un acuerdo y conseguir que los socios minoritarios del Ejecutivo apoyasen el decreto que da la posibilidad a los inquilinos de alargar sus contratos de alquiler durante un año. La votación, que se celebrará el 28 de abril, contaba ya con los votos negativos del Partido Popular y Vox, por lo que el Gobierno necesitaba sí o sí a la formación de Nogueras para superar el sufragio.

Antes del anuncio de Junts, la portavoz adjunta de los plurinacionales y dirigente de En Comú, Aina Vidal, dijo que había “agua en la piscina” para intentar llegar a un acuerdo. Nogueras ha sido la encargada de cortarle las alas a Sumar, declarando en RNE que “no hay ni piscina”. Estas declaraciones se suman al mensaje de este jueves de Puigdemont, que afirmó que rompía toda relación con Sumar tras decir la vicepresidenta segunda que Junts es un partido “clasista” y “racista”.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

Las leyes de Sumar están “mal hechas”

En este escenario, la portavoz de Junts ha criticado que las propuestas legislativas de Sumar son leyes que jurídicamente “están muy mal hechas” y que cuentan “con muy poco rigor”. “Yo creo que la gente se merece, y además teniendo tantos asesores como tienen ellos, que seamos capaces de hacer leyes como mínimo que sean rigurosas y que cumplan estándares jurídicos”, ha apostillado.

A renglón seguido, la diputada ha criticado que Sumar impulsó ese decreto sin tener mayoría en el Parlamento para aprobarlo y sin llegar a ningún tipo de consenso, por lo que ha zanjado: “No va a tener nuestro voto, lo hemos dicho el primer día y lo sabían ellos también yo creo antes de aprobarlo”.

Con este panorama, Nogueras considera que el socio minoritario del Gobierno se está aprovechando de un tema “grave” como es la crisis de la vivienda y la están utilizando políticamente sin tener “ninguna gana” de resolver el problema y buscando “polarizar”. La portavoz ha incidido en que la oferta de alquiler en Barcelona se ha reducido en un 90% “desde que se aprobó la Ley de Vivienda” y ha recordado que Junts presentó en el Congreso una proposición no de ley con deducciones fiscales para los gastos de alquiler o hipoteca, que entiende que son medidas que pueden ayudar a revertir la situación de la vivienda.