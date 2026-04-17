“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Javier Mascherano renunció a la dirección técnica del Inter Miami (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Anne-Marie Sorvin)

The Athletic, el técnico argentino presentó su renuncia después de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante Red Bull New York, episodio que habría sido la culminación de una serie de tensiones internas. La noticia fue confirmada oficialmente por el club el martes, cuando se informó a los jugadores que La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami ha sacudido al fútbol estadounidense. Según un reporte de, el técnico argentinotras el empate 2-2 ante Red Bull New York, episodio que habría sido la culminación de una serie de tensiones internas. La noticia fue confirmada oficialmente por el club el martes, cuando se informó a los jugadores que Guillermo Hoyos asumiría de manera interina.

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio norteamericano, la cadena de hechos se inició luego del empate del fin de semana pasado. Fuentes cercanas al club señalaron que el detonante fue una discusión entre miembros del plantel y el entrenador argentino, en un contexto de creciente descontento tras la reciente eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos de Nashville SC. Ese resultado generó malestar entre los jugadores, quienes esperaban repetir las buenas actuaciones que el equipo había mostrado en los playoffs de la MLS la temporada anterior.

La presión en el entorno de Inter Miami ha sido constante desde la llegada de Lionel Messi y la conformación de un plantel repleto de figuras. El puesto de entrenador en el club de Florida no ofrece margen de error. Mascherano fue el cuarto técnico en ocupar ese cargo desde la fundación de la franquicia en 2020, sin contar la gestión interina de Javier Morales en 2023.

Durante la era de Mascherano, la relación con Messi estuvo marcada por la confianza y los desafíos. Ambos compartieron equipo durante años en la selección argentina y en Barcelona, lo que permitió un trato de igual a igual. Aun así, The Athletic señala que las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque vistas como normales entre deportistas de ese nivel.

Revelaron cortocircuitos en el vestuario de Inter Miami antes de la renuncia de Mascherano (REUTERS/Hannah Mckay)

“La dinámica entre Messi y Mascherano durante su etapa en el club era tal que a menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial. Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle, dada su relación y el respeto mutuo que existía entre ellos. Ambos jugaron juntos en la selección argentina y en el Barcelona”, explicó el medio mediante una nota escrita por Tom Bogert.

El contexto del club añade complejidad a la situación. Dicho medio expresó que la presión mediática y la expectativa de resultados inmediatos han generado un ambiente tenso. A estas exigencias se suma el hecho de que, una vez retirado, Messi pasará a ser copropietario del club. Esta condición convierte cualquier decisión sobre la conducción del equipo en un asunto de máxima sensibilidad institucional.

Sobre la elección de Guillermo Hoyos como interino, distintas fuentes citadas por The Athletic manifestaron que se trata de una figura de cercanía con Messi. Uno de los entrevistados afirmó: “Es uno que nunca le dice que no a Messi”. Hoyos, quien se desempeñaba como director de metodología de la academia, fue señalado en su momento por la estrella argentina como su “padre futbolístico”.

El reporte también detalla que el comportamiento de Messi ha adquirido notoriedad desde su arribo a la liga estadounidense. Se ha visto involucrado en diversas discusiones con árbitros y personal de otros clubes, incluyendo una sanción económica en 2025 tras un incidente con un asistente de New York City FC. Este año, luego de marcar ante Orlando City, el futbolista argentino ironizó con el banco rival, ofreciéndoles un autógrafo tras una remontada.

Masche, afuera de la franquicia de Florida (Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images)

En cuanto al rendimiento deportivo, Inter Miami ha vivido una etapa de éxitos desde la llegada de Messi. El equipo logró el título de la MLS Cup en 2025, la Supporters’ Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023. El propio Messi fue distinguido como Jugador Más Valioso en dos temporadas consecutivas y extendió su contrato hasta 2028.

Actualmente, Inter Miami ocupa el tercer lugar en la Conferencia Este, con un registro de tres victorias, un empate y tres derrotas. El primer compromiso bajo la conducción de Hoyos será este sábado frente a Colorado Rapids.

La inesperada salida de Mascherano refuerza el clima de volatilidad que caracteriza al club desde su creación, con el foco mediático siempre presente y un entorno donde las figuras de peso marcan la agenda.

En lo que respecta al posible reemplazante del Jefecito en el banco de suplentes de Las Garzas, según Miami Herald y Sports Illustrated, el principal candidato sería Xavi Hernández, ex técnico del Barcelona y ex compañero de Messi, quien reúne experiencia y cercanía con el plantel. Además, la lista incluye a los argentinos Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda, todos con trayectoria internacional y vínculos directos con el futbolista rosarino o la MLS.