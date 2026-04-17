Un avance en células madre permite crear insulina personalizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1

El avance científico permite generar células de insulina a partir de células madre humanas para tratar la diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que tienen diabetes tipo 1 pierden la capacidad natural del organismo humano para producir insulina. El páncreas deja de cumplir su función y la glucosa se acumula en la sangre, lo que obliga al paciente a vivir dependiendo de inyecciones diarias para sobrevivir.

Ahora, una investigación del Instituto Karolinska de Suecia demostró que es posible fabricar nuevas células de insulina a partir de células madre humanas, capaces de restaurar el control del azúcar en sangre en modelos animales.

La diabetes tipo 1 suele diagnosticarse con mayor frecuencia en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo, que fue publicado en la revista Stem Cells Reports, insinúa un futuro donde el trasplante de células propias podría cambiar el destino de millones.

Per-Olof Berggren y Siqin Wu lideraron el trabajo junto a Fredrik Lanner y el equipo. Los investigadores contaron con la colaboración de científicos del Instituto Real de Tecnología KTH, Spiber Technologies AB y la Universidad de Lund en Suecia.

Renacer en el páncreas

La investigación del Instituto Karolinska de Suecia logró restaurar el control de la glucosa en sangre en modelos animales con nuevas células madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 1 aparece cuando el sistema inmune elimina las células beta del páncreas, las que producen insulina. Sin insulina, la glucosa no entra en las células y el cuerpo no puede usarla como energía.

El diagnóstico se confirma con análisis de sangre que muestran glucosa elevada y ausencia de insulina. La enfermedad suele detectarse en la infancia y obliga a un tratamiento de por vida con insulina.

El gran reto para la investigación científica ha sido cómo devolver al cuerpo la capacidad de producir insulina. Los trasplantes tradicionales requieren donantes y medicación permanente para evitar el rechazo, mientras que los intentos con células madre solían arrojar resultados poco fiables.

Hasta ahora, el problema radicaba en que las células madre producían una mezcla de tipos celulares, y las células de insulina resultaban inmaduras. Esto aumentaba los riesgos y reducía la eficacia de los tratamientos.

Luz en el laboratorio

El equipo sueco recomendó avanzar con ensayos clínicos en humanos para verificar la seguridad y eficacia de la terapia celular personalizada para la diabetes tipo 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo sueco ajustó los pasos de cultivo y permitió que las células formaran agrupaciones en tres dimensiones. Así, las células indeseadas disminuyeron y la respuesta a la glucosa mejoró notablemente.

“Hemos desarrollado un método que produce células de alta calidad a partir de varias líneas de células madre humanas”, expresó Berggren. Las células obtenidas mostraron mayor pureza y madurez, y respondieron al azúcar como un páncreas sano.

En pruebas de laboratorio, estas células secretaron insulina ante la presencia de glucosa, superando a los métodos anteriores. El paso más importante fue el trasplante en ratones con diabetes tipo 1.

El trasplante se realizó en la cámara anterior del ojo, una zona que permitió observar el desarrollo y la función de las células durante meses.

El trasplante de células de insulina cultivadas en laboratorio mostró eficacia y estabilidad en ratones con diabetes tipo 1, según el estudio publicado en Stem Cells Reports. (Freepik)

“Observamos que las células maduraron gradualmente después del trasplante, manteniendo su capacidad para regular el azúcar en sangre durante varios meses, lo que demuestra su potencial para tratamientos futuros”, relató Berggren.

Los animales recuperaron el control de la glucosa y las células trasplantadas conservaron su función, algo que no se había logrado antes con tanta estabilidad.

“Esto podría resolver varios de los problemas que anteriormente habían dificultado el desarrollo de tratamientos para la diabetes tipo 1 basados en células madre. Sobre esta base, trabajaremos para avanzar hacia la aplicación clínica”, afirmó Lanner.

El horizonte de la terapia personalizada

Los investigadores destacaron el potencial de la técnica para resolver los principales problemas de los tratamientos actuales para la diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio recomendó avanzar hacia ensayos en humanos para confirmar la seguridad y eficacia de la técnica. Destacó que, aunque los resultados en ratones fueron sólidos, falta comprobar su utilidad real en pacientes.

Entre los límites, los investigadores señalaron la necesidad de evaluar posibles efectos secundarios y la variabilidad en humanos. Parte del equipo declaró vínculos con empresas tecnológicas y patentes asociadas.

El financiamiento provino del Consejo Sueco de Investigación, la Fundación Knut y Alice Wallenberg, la Fundación Novo Nordisk, el Consejo Europeo de Investigación y la Asociación Sueca de Diabetes, entre otras entidades.