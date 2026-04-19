Yerai Cortés convierte su infidelidad en ‘Popular’, un disco de perdón y arrepentimiento: “Es una carta al corazón de Tania”

Yerai Cortés para la promoción de 'Popular'. (Sony Music/Cedida)

La calma que desprende al hablar Yerai Cortés (Alicante, 1995) es inversamente proporcional al bullicio que se respira en la escuela de flamenco Amor de Dios, ubicada en la primera planta del madrileño mercado de Antón Martín, muy cerca de Atocha. Debajo del taconeo que se escucha a las 14.15 de la tarde en esta escuela con más de 60 años de experiencia, se encuentran los vecinos y turistas de la zona comprando o tomándose el aperitivo en uno de los bares de este mercado. A uno de estos es al que quiere bajar Cortés cuando comienza a sonar sin cesar, nada más arrancar la entrevista, la alarma de incendios. “¿Vamos al bar, o qué?”, bromea mientras todo su equipo camina en dirección a la salida. Unos segundos después, la alarma se detiene.

No es de extrañar que el gitano y tocaor flamenco quiera parar un poco: lleva un mes promocionando Popular, su nuevo álbum de estudio, dos años después de darse a conocer gracias a la película documental que dirigió Antón Álvarez, popularmente conocido como C. Tangana, y que lleva su nombre: La guitarra flamenca de Yerai Cortés. La cinta, ganadora de dos premios Goya, retrata su vida artística y personal, así como sus secretos familiares mientras componía su primer disco, cuyas canciones se despliegan a lo largo del metraje. “No he tenido ninguna presión. Al contrario, he tenido mucha inspiración, porque todo lo que hicimos con la película y el disco fue tan bonito que me permitió conectar con el arte desde un lugar sin exigencias”, cuenta a Infobae.

El viernes 17 de abril, día del estreno, la agenda sigue desbordada: hay más de una hora de retraso entre entrevista y entrevista. Uno de los Goya que se llevó el guitarrista de para entonces 27 años fue el de Mejor Canción Original por Los Almendros. La voz la ponía su pareja, La Tania, Tania García (Alicante, 1989). La canción, atravesada por la ruptura y la reconciliación, dialoga con uno de los momentos más crudos del filme: la infidelidad de Yerai tras más de una década de relación —se conocieron cuando ella tenía 24 años y él 17 en un estudio de grabación de su provincia natal—. “Desde ahora lo principal en mi vida ya no eres tú”, le dijo ella entonces.

Tráiler 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

Ahora, en Popular, el valor en alza de la guitarra flamenca vuelve a lucirse con este instrumento que lleva tocando desde los ocho años. De 13 canciones, seis son con letra. Todas ellas son canciones de amor, de desamor y de arrepentimiento. “Este disco es una carta, es un mensaje que quiero y deseo que llegue directo al corazón de una persona”, afirma ahora. Esa persona, cómo no, es la propia Tania.

Tras la infidelidad confesa de Yerai, en enero de 2025 La Tania publicó Amoríos. La verdad de mi coplilla (Sony Music), un trabajo de ocho canciones que fusiona copla, flamenco y pop y que disecciona la crisis de su relación. “Monigote, si te pesan mis dolores haberlo pensado mejor”, abre el disco, cuyas composiciones firma la cantante junto a Yerai —quien también participa a la guitarra— en un ejercicio de exposición casi punitivo. Ahora, otro año después, el guitarrista ha culminado un LP que sirve de respuesta al debut de Tania. “Sí, hay mucha respuesta, claro", afirma.

‘Popular’: la historia de una infidelidad y una rotura de tendón

En Pá na, canta y tocan las palmas un coro de seis mujeres presentes en todo el disco: “Esos ojitos que llevo tanto mirando parecen puñalaitas que en el cora me están dando”; también en Ni en los cafés parisinos: “No te puedo convencer diciéndote una y otra vez que quiero morir contigo”. Yerai, como excepción, canta en un par de ocasiones: “Y arrepentido estoy pa’ toa’ la vida de haberle hecho daño a quien quería”, recita en Roto X Ti, tema cantado íntegramente por él. También en PIOPIOO: “Dios mío, Jesusito. Tú que la conoces bien, dile que no soy el mismo, el mismo de ayer; dile que soy un hombre nuevo de la cabeza a pies”.

¿Contemplaban la posibilidad de no volver juntos? “Se contemplaba todo. Es difícil controlar lo que va a pasar y los sentimientos de la persona que tienes enfrente. Todo eso está latente a la hora de escribir el disco. Lo que me quedaba a mí era el expresar cómo me sentía en ese momento”, explica. Ni Tania ni él le tienen miedo a la vulnerabilidad de que España sepa que él fue infiel y de que se han recuperado de esa etapa. “A nosotros nos sirve bastante”, apunta sobre esta terapia musical.

Pese a no tenerle miedo a la honestidad de su relación, el guitarrista sí se lo tuvo a no saber si iba a recuperar su mano izquierda. A mediados de 2024, Cortés se rompió un tendón después de que una copa de vino se hiciera añicos sobre su mano al cerrar un armario. No pudo tocar la guitarra durante muchos meses. “Si yo no me recupero bien, ¿qué hago?“, se dijo. ”Yo no me he dedicado nunca a otra cosa, no sé poner una bombilla, no sé colgar un cuadro".

Yerai Cortés para la promoción de 'Popular'. (Sony Music/Cedida)

“Pensaba: ‘Voy a escribir aunque no tenga la guitarra; tocaré cuando la tenga; y si no se me ocurre nada, probaré a grabar un par de pianos a ver qué pasa’. Me he permitido ir hacia delante sin un plan cerrado. Esa libertad me ha dado muchas alas”, cuenta. “Ha sido bonito el proceso de pensar en este disco con la guitarra en la cabeza en lugar de con ella en la mano”, dice, un segundo antes de que vuelva a sonar la alarma de incendios por segunda vez. “Ya sabes el truco, si hay un incendio, hay que cerrar la puerta y abrir la ventana“, bromea Yerai ante la incertidumbre de saber si la entrevista se va a volver a cortar de nuevo. El incidente se resuelve porque nos comunican que ha sido un fallo del sistema. “Me he sentido afortunado de haber podido convivir con la mano vendada y aun así sentirme el mismo artista que era antes“, añade tras la pausa.

El título, Popular, hace referencia a la doble acepción del adjetivo que describe a aquello que es conocido por el público general, o que procede del pueblo, según la Real Academia Española. “Era justo la palabra que encajaba en todo lo que estaba sintiendo. Se habían popularizado mis errores, mis sentimientos, mis padres, mi pareja, mi vida”, apunta sobre la exposición que le dio el filme que también se llevó el Goya a Mejor Película Documental en 2024. “Al fin y al cabo, mi herramienta a la hora de expresarme es el folclore. Es mi género popular”, apunta.

Antón Álvarez alias C. Tangana, de izquierda a derecha, Yerai Cortés y La Tania aceptan el premio a la mejor canción en los Premios Goya de 2025. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Por este motivo es por lo que ha contado con seis mujeres para ser su coro, que “parece un pueblo cantando, lo cuentan, lo chillan”. “En los tablaos entre baile y baile, hacen un jaleo. Se canta un pedacito muy cortito para que se cambie el bailaor antes de entrar. Todas cantan, sepan o no. Esa era la inspiración”. Ellas no son cantaoras, son bailaoras. Las conoció cuando llegó a Madrid, cuando tenía 17 años, prendido de Tania. Ella, que tenía 24, vivía en la capital, motivo por el que este se mudó con ella. Antes de que su fama a raíz de Pucho estallara, trabajó cortando limones en el bar de un amigo en la Plaza Mayor y posteriormente en varios tablaos, hasta que en 2021, en una fiesta del productor Javier Limón, conoció a C. Tangana. Este le propuso, primero, participar en la gira del disco El Madrileño; segundo, en su debut como director.

Al comienzo del documental, Álvarez dice una frase que le define para el resto de la película: “El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano”. ¿Cómo lo lleva? “He empezado a convivir muy bien con esto de no pertenecer a ningún colectivo y tener las puertas abiertas de pertenecer al que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. A mí se me liga mucho con la música“, añade.

Yerai Cortés para la promoción de 'Popular'. (Sony Music/Cedida)

Antón le cambió la vida. “Siempre he tenido ese fetiche de estar cerca del cine. Por eso quise hacer un disco documental y no hacer videoclips“, cuenta. No solo por la introspección que hizo de él mismo, sino porque le dio otro tipo de público. “Me ha cambiado la vida y me ha cambiado el público. Toda la vida he tocado para lo que se dice entendidos del flamenco. Ahora en la gira he visto a una parejita de gitanos al lado una parejita de rockeros. Eso es un premio para mí”.

Además de esto, también se lleva lo que ha cambiado su posición dentro de la industria. “Tengo un privilegio mucho más grande. Antes me tenía que pelear con mucha más gente para hacer la mitad de lo que puedo hacer ahora”, dice, señalando las decenas de hojas de periódico que han creado para la promoción, y que están desperdigadas por toda la mesa donde tiene lugar la conversación. “Mi familia está muy contenta, yo veo a mi madre con una sonrisa increíble todos los días. Eso sí que es bonito”.

Yerai Cortés para la promoción de 'Popular'. (Sony Music/Cedida)

En Popular, Yerai insiste en una idea: “Por mucho que busque mi género, siempre está en los lugares populares. En los eventos a los que voy ahora, no lo encontrarás. Y, sin embargo, la magia, donde el flamenco realmente se aprende, está en el bar“. ¿Hay postureo? “Hay postureo en todos lados“, afirma. ”Es cierto que el flamenco donde se encuentra es en la calle, es la gente", dice. “Me preguntan muchas veces: ‘Yerai, ¿dónde voy a ver flamenco?’. A lo mejor, ese día vas a un tablao y no están poniendo flamenco. El flamenco lo tienen cuatro o cinco que salen del McDonald’s y en la puerta se echa uno una letra, el otro le sigue y el otro le hace una pataílla“.

De trabajar con Pucho a querer hacerlo con Almodóvar

¿Nota que el folclore está más presente? “No sé si se ha puesto de moda, pero sí que siento que la gente está teniendo una mirada distinta hacia lo artesanal”, apunta. “Ojalá el flamenco y el folclore dejen de entenderse como una moda y pasen a convivir con quienes lo están descubriendo ahora. Ojalá conviva como un monumento, como la Mona Lisa o la Torre Eiffel, que le pertenece a la gente, al pueblo".

De cara al futuro, Yerai Cortés mira a dos cosas: probar la interpretación y, con más certeza, firmar una banda sonora. “Me hace mucha ilusión y es una cosa que quiero llegar a conseguir”. El director con el que quiere trabajar es Pedro Almodóvar. “Le estoy llamando por todos lados. Soy fan absoluto de su arte”. Personalmente, pide seguir “ahondando en las emociones y entendiendo las cosas que tenemos dentro”.

Eso sí, antes tiene que preguntarle a Tania qué le ha parecido el disco. La evitó a toda costa en casa cuando estaba trabajando en él. “No lo sé, porque está en Barcelona”, dice entre risas. “Le he preguntado si se lo ha puesto de arriba abajo, pero me ha dicho que salió anoche y que esta mañana tenía cosas. No sé si ahora, cuando coja el teléfono, me dirá algo… A ver si le ha molado”, finaliza. Al final, Popular es para ella.