Locura en las nominaciones Goya 2026: arrasa ‘Los domingos’ por encima de ‘Sirat’

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam)

De nuevo, la cosecha española de 2025 ha sido estupenda, sobre todo por el alcance internacional que han tenido muchas de las películas patrias y por la renovación de nombres y de propuestas diversas que van sumando al cambio de paradigma que ha tenido lugar en los últimos años.

Desde Sorda, de Eva Libertad, que se presentó en el Festival de Berlín a la selección en la Sección Oficial del Festival de Cannes de Romería, de Carla Simón y de Sirãt. Trance en el desierto, de Oliver Laxe, que logró alzarse con el Premio del Jurado en dicho certamen, la temporada no ha podido ser más apabullante a nivel internacional.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que, después de la adquisición de Sirãt. Trance en el desierto, por parte de la poderosa distribuidora norteamericana Neon, la epopeya apocalíptica de Laxe, ha conseguido introducirse en la temporada de premios estadounidenses, logrando nominaciones en prácticamente todos los galardones importantes, además de estar incluida en la ‘shortlist’ de los Oscar como mejor película internacional.

Sin embargo, una de las obras autóctonas que más han dado que hablar en nuestro país ha sido Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, ha sido un acontecimiento en taquilla y ha generado diversidad de opiniones con respecto a su posición ideológica en torno a la religión.

El fenómeno de ‘Los domingos’

Precisamente ha sido Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, la que ha conseguido el mayor número de nominaciones por encima de todas sus competidoras. Un récord total en 13 categorías que la consolida como la apuesta patria más importante del año, por encima de Sirat. Trance en el desierto, de Oliver Laxe, que alcanza las 11 nominaciones, teniendo en cuenta que la mayor parte de sus actores eran no profesionales y no entraban en la terna.

En la lectura de las candidaturas, que ha contado con Toni Acosta y Arturo Valls como presentadores, ambas producciones han acaparado la mayor parte de las menciones, situándose como favoritas no solo por el número de nominaciones, sino también por el eco que han generado tanto entre el público como en distintos certámenes del último año.

El liderazgo de estas dos películas ha quedado patente en las categorías más relevantes, como las de mejor película, dirección y guion original, así como en varias áreas técnicas. A la lista de nominadas en mejor película se suman Maspalomas (nueve candidaturas), de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; La cena (ocho), de Manuel Gómez Pereira, y Sorda (siete), dirigida por Eva Libertad.