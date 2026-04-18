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Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha entregado la Medalla de Oro de Madrid a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un acto celebrado en Puerta del Sol

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y la líder opositora venezolana María Corina Machado (i), a 18 de abril de 2026, en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y la líder opositora venezolana María Corina Machado (i), a 18 de abril de 2026, en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La presidenta popular, en el acto celebrado en Puerta del Sol, ha agradecido a Machado su presencia, que también ha contado con la participación de la hija de González Urrutia, quien se encuentra hospitalizado. “Hemos hecho tan nuestra vuestra causa que nos cuesta creer que estés aquí”, ha remarcado.

Ayuso ha destacado que Venezuela ha sufrido los efectos “devastadores” del comunismo, mientras “el socialismo del siglo XXI hoy está de guateque en Barcelona”, en alusión a la reunión de Pedro Sánchez con presidentes latinoamericanos. Además, Ayuso La presidenta madrileña ha recordado los primeros pasos de Machado como política, cuando enfrentaba a Hugo Chávez en Miraflores: “Nunca dejó de denunciar las irregularidades y las trampas”. Haciendo un repaso a su carrera, ha reconocido que presentó una candidatura elegida por mayoría por el pueblo de Venezuela.

“Estoy convencida de que pasará a la historia por ser la primera presidenta de Venezuela”, ha dicho, entre aplausos, Ayuso. “Ahí estaremos recordando que este es el camino que el pueblo ha elegido. una mujer que ha sabido representar la dignidad de una nación. Sin embargo hoy nos dan lecciones de progreso quienes tienen a Cuba a oscuras. Hoy el presidente de España llamaba a hacer lo que sea para defender la democracia”.

Ante la frase del presidente de España, Ayuso se ha preguntado qué es “lo que sea”. “Nos dan lecciones los que han robado las urnas a los venezolanos. La democracia sin ley es revolución y tiranía. Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo con una lucha de clases”.

Este video documenta la cobertura de un evento masivo en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de personas, muchas de ellas con banderas venezolanas, llenan la plaza mientras un grupo musical, incluyendo a Carlos Baute, se presenta en un escenario. La concentración se desarrolló en un día soleado en el centro de la capital española como parte de la recepción a María Corina Machado.

Ayuso y Machado hablan ante los venezolanos

La popular ha destacado a Madrid como “la plaza mayor de la hispanidad”. “Somos consciente de que no tenemos derecho más que a luchar cada día por defender la libertad. Nos cueste lo que nos cueste. No olvidaremos este día. El más feliz desde que soy presidenta. No ha pasado un solo día sin que hablemos de Venezuela, de su sufrimiento”. La presidenta ha agradecido a Machado hacer sentir al mundo “bravo y comprometido”.

Desde el balcón, con la ovación de los venezolanos, Ayuso ha añadido: “Esto es Madrid. La casa de la libertad”. Según Ayuso, con la presencia de Machado, “es también la casa del mundo libre”: “En esta plaza hemos reivindicado la libertad de Venezuela y naciones hermanas. Hemos alzado la voz contra las dictaduras, en representación de millones de persona que se han visto obligadas a dejar su tierra pero han encontrado en Madrid su hogar”.

Por último, antes de dejar a María Corina Machado dirigirse a sus compatriotas congregados en Puerta del Sol, Ayuso ha asegurado que, un día no muy lejano, “Machado será presidenta de Venezuela”, lo que ha encendido el aplauso de los asistentes, que han coreado el nombre de la líder opositora venezolana.

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