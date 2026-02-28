El aplaudido discurso de Miriam Garlo, ganadora del Goya al Mejor Actriz Revelación: “Las personas sordas no somos mudas”

La actriz Miriam Garlo (d) recibe el Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en ´Sorda´. (Alberto Estévez / EFE)

Miriam Garlo se ha hecho con el premio Goya a la Mejor Actriz Revelación del año por su papel en Sorda, la película de Eva Libertad en la que da vida a una mujer con una discapacidad auditiva apunto de terner un bebé con su pareja oyente. El embarazoi hará aflorar sus miedos frente a la maternidad y los posibles problemas de comunicación que puedan surgir, una situación en la que la intérprete transmite toda la potencia dramática de su personaje, perfectamente situado entre la fuerza y la vulnerabilidad.

La intérprete, nacida en 1984 y natural de Molina de Segura (Murcia), ha sido distinguida así por su interpretación en la película de su hermana, la directora Eva Libertad que inspira parte de la película en experiencias personales. Un trabajo que le ha servido para imponerse frente a Nora Hernández (La cena), Elvira Lara (Los Tortuga), Llúcia García (Romería) y Blanca Soroa (Los domingos) el resto de nominadas que optaban al cabezón entregado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Trailer de la película 'Sorda'.

El aplaudido discurso de la ganadora

“Es un sueño que se ha hecho realidad”, destacaba la intérprete al incio de un discurso en el que ha agradecido a productores y compañeros todo el trabajo realizado. Entre esos mensajes de gratitud, han destacado los dirigidos a Álvaro Cervantes (ganador a su vez del Goya a Mejor Actor de Reparto) y a Eva Libertad, así como a sus padres.

“Quiero compartir el premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda”, ha dicho al final. “Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no, porque a la violencia obstétrica hay que añadirle la violencia de la invisibilidad: sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, y sin respeto somos un fracaso como sociedad”.

Además de su ya premiado trabajo en el mundo del cine, hay que sumarle una destacada trayectoria en el teatro, además de una potente actividad reivindicativa en cuestiones como la accesibilidad y la inclusión. Garlo ha enunciado públicamente las barreras que enfrenta la comunidad sorda en la formación artística y en la industria audiovisual, reivindicando una mayor representación auténtica de personas sordas en proyectos culturales como el que ella ha protagonizado.

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda', ópera prima de Eva Libertad. (A Contracorriente Films)

Un reconocimiento al talento emergente

El Premios Goya incorporó el galardón a Mejor Actriz Revelación en su novena edición, celebrada en 1995 para distinguir la mejor interpretación de una actriz en uno de sus primeros papeles importantes que no hubiera sido nominada previamente en categorías de interpretación. Por aquel entonces, las tres candidatas que optaban al premio participaban en una misma película, Días contados, si bien finalmente fue Ruth Gabriel fue la que se impuso a sus compañeras Candela Peña y Elvira Mínguez.

Desde entonces, la categoría destinada a premiar el talento emergente en la interpretación femenina ha dinstinguido a actrices como Isabel Ordaz, Ana Fernández, Paz Vega, Lolita Flores, Belén Rueda, Maria León, Macarena García, Irene Escolar, Anna Castillo o Laura Weissmahr, siendo esta última la que se llevó el Goya en la edicicón celebrada en 2025 por la película Salve María.

En esta categoría destaca, además, otro nombre: el de Laia Marull, única actriz que logró ganar el Goya a la Mejor actriz revelación (por Fugitivas en el año 2000), a la Mejor actriz protagonista (por Te doy mis ojos en 2003) y a la Mejor actriz de reparto (por Pa negre en 2010).