Eva Libertad gana el premio Goya a Mejor Dirección Novel 2026 por ‘Sorda’: “La inmensa mayoría de las personas desea comprender y crear una sociedad más justa para todos”

La realizadora hizo un llamamiento a la empatía en su discurso de agradecimiento

La directora Eva Libertad recibe
La directora Eva Libertad recibe el Goya. (EFE/Alberto Estévez)

Eva Libertad ha ganado el premio Goya a Mejor Dirección Novel 2026 por ‘Sorda’. Ajustándose al minuto para un discurso de agradecimiento que la Academia ha exigido a los ganadores, pero con muchas cosas que decir, Libertad leyó un discurso a toda velocidad. Primero, dio las gracias a la Academia, a los otros nominados y a muchas personas: “Si yo estoy aquí recogiendo este premio es por el trabajo, el talento y el amor de un montón de gente”. Productores, equipo, actrices, actores, Miriam Garlo —la protagonista de la película y su hermana—, Álvaro Cervantes...

Y lo siguiente fue hablar de su película, del impacto que ha tenido en el público... y del impacto que ese impacto ha tenido en ella misma: “Temíamos que se catalogara la película como una película sobre discapacidad y quedase relegada a un nicho, pero nos hemos encontrado lo contrario. (...) Una niña oyente, por ejemplo, que pudo ir por primera vez al cine con su madre sorda porque esta película tiene subtítulos”.

Libertad, a continuación, siguió por el mismo camino que otros ganadores de esta noche: haciendo un llamamiento “a la empatía”. “La inmensa mayoría de las personas desea comprender y crear una sociedad más justa para todos. Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad; lo que existe es la diversidad humana, y esa diversidad es riqueza”, finalizó.

La historia del premio a Mejor Dirección Novel

El premio a Mejor Dirección Novel no llegó hasta la cuarta edición de los Goya, que se celebró en 1990. La primera ganadora fue Ana Díez por Ander y Yul, que cuenta la historia de dos amigos que se reencuentran después de que uno salga de la cárcel, en un País Vasco marcado por ETA.

La siguiente vencedora fue Rosa Vergés por Boom, boom... y en los años siguientes, el galardón cumplió su papel premonitorio y entregó sus primeros premios a una serie de directores que siguen en activo y se han convertido en historia del cine español: Juanma Bajo Ulloa, por Alas de mariposa (en la gala de 1992); Julio Medem por Vacas (1993); Mariano Barroso por Mi hermano del alma (1994); Agustín Díaz Yanes por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1996); Alejandro Amenábar por Tesis (1997); Fernando León de Aranoa por Familia (1998); Santiago Segura por Torrente, el brazo tonto de la ley (1999); y Benito Zambrano por Solas (2000).

Desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya os adelantamos las novedades de la gala.

Así, al contrario que los premios a Mejor Actor Revelación y Mejor Actriz Revelación, que se consideran un poco “malditos” porque su historia está salpicada de carreras truncadas o que nunca llegaron a despegar, este galardón es tradicionalmente un trampolín de directores que luego han seguido trabajando, recibiendo premios y creciendo profesionalmente. Un ejemplo muy claro es, este mismo año, el de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Los domingos, que ganó en esta categoría en 2024. En los dos últimos años, los galardonados han sido Estibaliz Urresola por 20.000 especies de abejas y Javier Macipe por La estrella azul.

Como curiosidad, ha habido cinco directores noveles cuya primera película también fue distinguida como mejor película: Agustín Díaz Yanes por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Alejandro Amenábar por Tesis, Achero Mañas por El Bola, Raúl Arévalo por Tarde para la ira y Pilar Palomero por Las niñas.

Según un análisis de RTVE, la edad media de los galardonados de este premio, que en su creación tenía como propósito el impulsar la carrera de los jóvenes talentos, ha ido aumentando sustancialmente en estas últimas cuatro décadas. Ya no resulta habitual que quien aspire a este reconocimiento esté en la veintena. De hecho, la edad promedio de los nominados, que en los años 90 rondaba la treintena, actualmente se sitúa en torno a los 40 años, como demuestran las cifras recopiladas por DatosRTVE.

1997 marcó el mínimo en cuanto a juventud entre los directores emergentes nominados. Aquel año, la media se situó en 28,8 años. En la edición actual, la media se ha fijado en 39,4 años. Entre los directores y directoras seleccionados, figuran Ion de Sosa (45 años) por Balearic; Jaume Claret Muxart (que cumplirá 28) por Estrany riu; Gemma Blasco (33 años) por La furia; Gerard Oms (43 años) por Muy lejos; y Eva Libertad (que alcanzará 48 años) por Sorda.

