Jose Ramón Soroiz gana el premio Goya a Mejor Actor Protagonista por ‘Maspalomas’: “Ojalá que todos los Vicentes del mundo también sean felices”

BARCELONA, 28/02/2026.- El actor José Ramón Soroiz recibe el Goya a mejor actor protagonista por su trabajo en ´Maspalomas´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

El actor Jose Ramón Soroiz ha sido galardonado con el premio Goya a Mejor Actor principal, por su interpretación en Maspalomas. Su personaje está caracterizado por el sufrimiento de una persona homosexual que vuelve a la invisibilidad identitaria durante la vejez en su retorno a la Euskadi natal. Durante su discurso, ha hecho hincapié en la felicidad que le ha proporcionado la grabación de la película: “Me habéis hecho muy feliz”.

A continuación, y tras una breve introducción en euskera, ha resaltado lo “maravilloso” que es lo que le está sucediendo, algo que “no se me olvidará nunca”. Por último, Soroiz ha afirmado que “ojalá todos los Vicentes”, como su personaje en la ficción", también sean felices.

Compañeros de profesión tales como Alberto San Juan optaban al Goya como protagonistas, en este caso, por su actuación en La cena, un personaje tragicómico. Otro de los actores nominados era Miguel Garcés, por Los domingos, donde su interpretación de padre lleno de dudas no le ha valido la estatuilla. También entraba en las quinielas Jose Ramon Soroiz, protagonista de Maspalomas, donde retrata la dureza de la homosexualidad en la clandestinidad y la vejez. Mario Casas es otro de los que optaban al Goya, por su papel en Muy lejos, así como Manolo Solo, por Una quinta portuguesa, película en la que interpreta a un hombre perdido que a través del viaje, trata de encontrarse.

El actor José Ramón Soroiz posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) / Alberto Paredes / Europa Press

Una categoría con ‘viejos jóvenes’ y ‘jóvenes viejos’

El de Mejor Actor principal siempre ha sido uno de los cabezones más codiciados, y de los últimos en anunciarse, ya que solo el de mejor dirección y el de mejor película están por delante. En un año en el que parecía haber mucha más competición en la categoría femenina, cinco actores muy diferentes se disputaban este Goya. Irónicamente, las candidaturas estaban encabezadas por actores veteranos pero nuevos en la categoría, como Miguel Garcés por Los domingos con su primera nominación al premio, o José Ramón Soroiz, de 75 años, sumando también su primera candidatura a los premios.

Del otro lado estaba el actor más joven, pero que ya es todo un viejo conocido en la categoría como Mario Casas, de 39 años, pero con un Goya en su bolsillo desde 2020 gracias a la película No matarás de David Victori, director de la reciente Cortafuego en Netflix. Junto a él estaba Alberto San Juan por La cena, dos veces ganador del cabezón aunque por categorías distintas. Primero había ganado a Mejor actor principal en 2007 por Bajo las estrellas, y luego en 2021 a Actor de reparto por Sentimental, la comedia de Cesc Gay.

Desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya os adelantamos las novedades de la gala.

San Juan era el único de la categoría que repetía nominación después de estar el año pasado nominado por Casa en llamas, aunque finalmente el galardón recayese sobre Eduard Fernández por El 47. Y por último estaba por Una quinta portuguesa Manolo Solo, ganador en 2016 a Actor de reparto por Tarde para la ira y siendo su quinta nominación tras títulos como B, la película, El buen patrón o Cerrar los ojos.