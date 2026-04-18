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¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Este año, la cobertura será especialmente amplia y pensada para que nadie se quede sin disfrutar del partido

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Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa del Rey. (Europa Press)
Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa del Rey. (Europa Press)

La final de la Copa del Rey 2026 es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año y tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputan el trofeo en un partido que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Millones de seguidores en todo el país y fuera de él estarán pendientes de un encuentro que promete emociones fuertes y que podrá verse de varias maneras, tanto en televisión abierta como a través de plataformas digitales y radio.

Este año, la cobertura será especialmente amplia y pensada para que nadie se quede sin seguir el partido. La retransmisión principal será a través de La 1 de Televisión Española, que ofrecerá gratuitamente el partido en abierto para todo el público. Además, RTVE Play, la plataforma digital de la televisión pública, permitirá ver la final en directo desde cualquier dispositivo conectado, ya sea ordenador, móvil o tablet. Para quienes prefieran escuchar el partido, Radio Nacional de España realiza un despliegue especial con programas en directo desde Sevilla, tanto la víspera como el mismo día del encuentro, sumergiendo a los oyentes en el ambiente único que se vive en la ciudad.

La previa del partido comenzará a las 19:00 horas en Teledeporte, con reportajes, conexiones en directo y entrevistas a protagonistas y aficionados. A partir de las 20:20 horas, la retransmisión se traslada a La 1, donde se mantendrá la cobertura hasta el inicio del partido y durante todo el encuentro. La narración estará a cargo de Juan Carlos Rivero, con comentarios de Mario Suárez y Alberto de la Bella, y conexiones a pie de campo para ofrecer la última hora de los equipos y el ambiente en las gradas.

Cómo seguir la final en plataformas digitales y radio

Para quienes no puedan ver el partido en la televisión tradicional, RTVE Play es la alternativa perfecta. Esta plataforma digital permite seguir el encuentro en directo desde cualquier lugar con conexión a internet y sin coste adicional. Además, los resúmenes, los goles y las mejores jugadas estarán disponibles en el canal de YouTube de RTVE Deportes al finalizar el partido, para que los aficionados puedan revivir los momentos más destacados cuando lo deseen.

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La radio sigue siendo una opción muy valorada para muchos aficionados. Radio Nacional de España ofrecerá una programación especial desde la víspera, con programas como ‘Mediodía en RNE’ y ‘Radiogaceta de los deportes’ desplazados a Sevilla. El día de la final, un maratón de ‘Tablero deportivo’ cubrirá el evento desde las 14:30 hasta la madrugada, incluyendo conexiones en directo con reporteros en las zonas de aficionados y en el estadio. Además, otras emisoras como Radio MARCA también transmitirán la final con su propio equipo de comentaristas.

Opciones adicionales para no perderse el encuentro

Por primera vez en una final de Copa, el popular youtuber Ibai Llanos retransmitirá el partido en directo a través de su canal de YouTube, ofreciendo una alternativa fresca y diferente para quienes buscan una experiencia distinta. Además, plataformas como Movistar+ brindarán la señal en directo para sus suscriptores, ampliando aún más las posibilidades de seguir la gran cita futbolística.

Las claves para no perderte nada de la Copa del Rey. (Europa Press)
Las claves para no perderte nada de la Copa del Rey. (Europa Press)

Para quienes estén fuera de casa o prefieran seguir la información al instante, Infobae ofrecerá el minuto a minuto, crónicas, imágenes y vídeos de la celebración y reacciones de los protagonistas tras el pitido final. Las redes sociales de Teledeporte, RTVE y los principales medios deportivos compartirán contenido exclusivo, entrevistas y reportajes para que los aficionados vivan la final desde todos los ángulos.

En resumen, la final de la Copa del Rey 2026 podrá verse en directo este sábado 18 de abril a las 21:00 horas en La 1 de TVE, RTVE Play, Movistar+ y el canal de Ibai Llanos en YouTube, y podrá seguirse en la radio y en múltiples plataformas digitales. Todo está listo para que el fútbol español celebre su fiesta más grande y para que ningún aficionado se quede sin disfrutar el desenlace entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

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