Un estudio revela los países donde los hogares tienen más gatos: Rusia lidera el ranking mundial, mientras que en España dominan los perros

Un gato en la Plaza Roja de Moscú. (Ramil Sitdikov/Reuters)

Rusia encabeza la clasificación mundial en proporción de hogares que tienen gatos: el 59% de los rusos tiene al menos un felino, según datos recopilados de tres fuentes diferentes: Global Pet Ownership Survey, Fediaf y TGM Global Pet Care Report. Otros países del este de Europa, como Rumanía, Polonia, Letonia y Hungría, también muestran cifras muy elevadas, mientras que el sudeste asiático vive un auge notable, con Indonesia, Filipinas y Tailandia situándose entre los líderes globales.

Diferenciar entre el porcentaje de hogares con gatos y el número absoluto de gatos es fundamental para interpretar las estadísticas internacionales. Rusia domina en términos de proporción de hogares felinos, mientras que en número total de gatos destacan Estados Unidos, China y Brasil, cuyas enormes poblaciones explican sus cifras absolutas. En contraste, países con proporciones muy elevadas, como los mencionados del este de Europa y el sudeste asiático, pueden quedar por detrás en volumen total debido a su menor población. Según estos datos, en Estados Unidos hay 74,1 millones de gatos, seguido de China con 53,1 millones y Brasil con 22,1 millones.

La proliferación de viviendas pequeñas en ciudades, la reducción del espacio disponible y la normalización del teletrabajo han favorecido la adaptación de los gatos a los hogares urbanos, donde hay menos espacio y suponen un menor coste de mantenimiento que los perros. Además, la disponibilidad creciente de productos veterinarios y alimentación especializada contribuye a esta tendencia.

El predominio de los gatos en Europa del Este, sin embargo, contrasta con el perfil de otros países europeos, como Alemania y España, que destacan por su alta población canina.

La región donde los gatos están de moda

Pero la región del mundo que ha experimentado un mayor crecimiento en hogares con gatos en los últimos años es el Sudeste Asiático. Indonesia se sitúa entre los líderes globales, con un 47% de los hogares que conviven con al menos un felino. Filipinas alcanza el 43%, y Tailandia el 42%. Este fenómeno, vinculado a la urbanización, el aumento de ingresos medios y la expansión de la vida en bloques de viviendas, se consolida especialmente en ciudades como Yakarta, Manila y Bangkok.

Factores culturales y religiosos también intervienen: en Indonesia y Malasia, los gatos gozan de una percepción positiva como animales limpios y bienvenidos en el hogar.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

En España, según un análisis de World Population Review, viven como animales de compañía unos 5,8 millones de gatos, con un peso relevante de ejemplares rescatados de la calle. Este dato pone de manifiesto la importancia de la población felina no registrada formalmente y la implicación social en el cuidado de colonias urbanas.

La cuantificación exacta de la población felina a nivel global sigue siendo compleja. World Population Review estima que existen más de 350 millones de gatos domésticos, cifra que supera los 1.000 millones si se incluyen los gatos callejeros y salvajes. La dificultad radica en la falta de sistemas de identificación generalizados y en la biología y hábitos inquietos de los gatos, que favorecen su reproducción y movilidad al margen del control humano.