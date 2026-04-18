Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. (KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a la economista Mariana Mazzucato, ha anunciado en Barcelona la creación del Consejo Global para una Economía del Bien Común durante la cumbre Movilización Progresista Global (GPM). La iniciativa busca dar un paso adelante en la redefinición del debate económico internacional y proponer una nueva forma de gobernanza centrada en la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y la solidaridad.

La presentación tuvo lugar tras la mesa redonda ‘Reclaiming the economy: green industrial policy beyond neoliberalism’, en la que participaron figuras como el ministro brasileño de Finanzas, Dario Carnevalli Durigan, y la economista Isabella Weber. Al cierre del encuentro, Cuerpo y Mazzucato confirmaron la puesta en marcha del Consejo, que tendrá a España como sede permanente y celebrará su primera reunión en el verano de 2026, coincidiendo con citas internacionales como las del Banco Mundial, el FMI y la COP.

Cuerpo, que copresidirá el órgano junto a Mazzucato, defendió la necesidad de repensar el crecimiento económico con un enfoque “con propósito”, situando la protección social en el centro. A su juicio, las políticas industriales, educativas y ambientales deben orientarse al bienestar colectivo y no limitarse a respuestas coyunturales.

Mazzucato, profesora en University College London (UCL), subrayó que el Consejo abordará retos estructurales como el acceso al agua, la biodiversidad, la salud, el clima o la brecha digital. En su intervención, insistió en la necesidad de una visión económica en la que el Estado y la sociedad civil participen desde el inicio, en lugar de actuar únicamente como correctores de fallos de mercado.

Composición y agenda

El Consejo se concibe como un espacio de reflexión y propuesta destinado a transformar el pensamiento económico neoliberal dominante. Su composición busca la pluralidad e incluirá ministros de finanzas, economistas de prestigio internacional y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de integrar perspectivas diversas.

La economista Mariana Mazzucato. (REUTERS/Denis Balibouse)

Su funcionamiento se articulará en torno a cuatro principios rectores (justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global), que servirán de base para impulsar políticas públicas más eficaces, mejorar las prácticas institucionales y promover reformas del sistema multilateral. La segunda reunión presencial, prevista para la primavera de 2027 en Madrid, buscará concretar un nuevo marco de principios económicos y una agenda de reformas que se presentará en otoño de ese mismo año.

El Consejo colaborará con gobiernos y agentes sociales

La ambición del proyecto es doble: por un lado, generar propuestas que impulsen la transición ecológica, reduzcan la desigualdad y refuercen la democracia; por otro, consolidarse como un espacio de cooperación internacional capaz de compartir soluciones en un contexto global marcado por la incertidumbre. En este sentido, el Consejo trabajará en coordinación con gobiernos, instituciones multilaterales y agentes sociales, aprovechando su coincidencia con los principales foros económicos internacionales para maximizar su impacto. Entre sus referencias figuran los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París.

Durante su intervención ante los medios, Cuerpo destacó el papel de España como anfitrión y valoró la celebración en Barcelona de foros como la GPM o la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. También señaló el acercamiento con México, tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, como un ejemplo positivo de cooperación internacional. Por su parte, Mazzucato agradeció el liderazgo del ministro y defendió que el Consejo ofrece la oportunidad de “crear valor de una manera completamente diferente”, situando el bien común en el centro de la acción económica.