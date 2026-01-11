¿Puede Oliver Laxe llevarse dos Globos de Oro? Las claves del recorrido internacional de ‘Sirat’

Oliver Laxe, en el pasado Festival de Cannes. (Benoit Tessier/Reuters)

Oliver Laxe (París, 1982) se ha convertido en uno de los pocos cineastas españoles con pase VIP en la temporada de premios estadounidenses. Esta madrugada —del 11 al 12 de enero— se celebra la conocida como la antesala de los Oscar, la 83.ª edición de los Globos de Oro, que, como es tradición, volverán a tener lugar en Los Ángeles. En el lado cinematográfico, Una batalla tras otra lidera las nominaciones, con nueve en total; mientras que The Pitt, The Studio y The White Lotus encabezan las dedicadas a la televisión. El director gallego opta a dos estatuillas, Mejor Banda Sonora y Mejor Película de Habla No Inglesa, lo que le sitúa como el quinto cineasta español en lograr una nominación en esta última categoría, un club exclusivo inaugurado por Carlos Saura y al que después se sumaron Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Juan Antonio Bayona.

Laxe lleva cerca de ocho meses en el centro del foco internacional. Fue el pasado mes de mayo, en el Festival de Cannes, donde Sirat ganó el Premio del Jurado, disparando el largometraje del director como uno de los platos fuerte de la temporada. No solo en España; también fuera. A su recorrido internacional por festivales como el de Pula en Croacia, Montclair en Nueva Jersey y el de Chicago se le suma un amplio aluvión de nominaciones: en el ámbito nacional ya ha sido reconocida en los Premios Gaudí, Feroz y Forqué; en Europa, la cinta protagonizada por Sergi López ha cosechado nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección, cuya gala se celebrará el próximo 17 de enero; y en Estados Unidos compite también como Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards, previstos para el 15 de febrero; además de optar a cuatro estatuillas en los New York Film Critics Online.

Tráiler de 'Sirat'

En los Globos de Oro, Sirat se juega el premio a Mejor Banda Sonora para el francés Kangding Ray, alias de David Letellier. En esta categoría compite con pesos pesados como Hans Zimmer (F1), Alexandre Desplat (Frankenstein), Jonny Greenwood (Una batalla tras otra), Ludwig Göransson (Los pecadores) y Max Richter (Hamnet). Ray tiene grandes opciones de ganar: la Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA) ya le concedió el pasado 7 de diciembre el galardón a la mejor banda sonora, un precedente que refuerza su candidatura, aunque las miradas apuntan a Göransson como favorito, nominado por cuarta vez y ganador en 2023 por Oppenheimer.

Dentro de la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, Sirat se mueve en la parte alta de las quinielas, aunque sin obviar que compite con la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que suma también nominación a Mejor Película; la francesa Un simple accidente, firmada por Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y asimismo candidata al principal galardón; la tunecina La voz de Hind, dirigida por Kaouther Ben Hania y ovacionada durante 24 minutos en el último Festival de Venecia; y la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, que además de su doble nominación ha logrado colocar a todo su reparto en las categorías interpretativas, reforzando su posición como una de las grandes rivales de Laxe en las quinielas.

‘Sirat’... ¿se desinfla?

Frente a las luces y sombras que han rodeado al filme desde su estreno en salas, también ha habido algún que otro traspié. La madrugada del 4 al 5 de enero, los Critics Choice Awards inauguraban una temporada de premios en la que Sirat se fue de vacío. Nominada a Mejor Sonido y Mejor Película Internacional, F1 consiguió el galardón en la primera categoría, mientras que El agente secreto, que protagoniza Wagner Moura, se alzó con el segundo galardón mencionado. En España, algo parecido le ocurrió en los Forqué, donde la estatuilla a Mejor Película fue a parar a Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, quien será sin duda su gran contrincante a batir en la próxima edición de los Goya, y cuyas nominaciones se conocerán este martes 13 de enero.

'Sirat', de Oliver Laxe, pasó el primer corte de los Oscar en cinco categorías. (Europa Press)

Ahora está por ver si finalmente la que es ya la obra cumbre de Laxe llega a los Oscar. Por ahora, ha pasado el corte en cinco categorías y podría ser nominada a Mejor Casting —categoría introducida por primera vez en esta edición—, Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, Mejor Banda Sonora Original, además de Mejor Sonido. El anuncio con las nominaciones está previsto para el 22 de enero, mientras que la ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de marzo.

Por ahora, medios internacionales como Variety continúan con sus predicciones. El medio cita a Un simple accidente como la principal apuesta para ganar esta madrugada en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa en los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, aunque, según apuntan en conversaciones con los votantes, la victoria podría ser también para la cinta que protagoniza Moura.

Respecto a los Oscars, el pasado mes de diciembre Variety nombraba a Sirat como candidata en seis categorías, incluyendo Mejor Dirección. En la última tanda de predicciones publicada el pasado día 8 de enero, Laxe desaparecía por completo del mapa.

A la espera del veredicto de esta madrugada y de las próximas nominaciones a los Premios de la Academia, Sirat ya ha recorrido un camino poco habitual para el cine español. El resultado dirá si ese viaje suma estatuillas o se queda en mero prestigio.