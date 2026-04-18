Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: los colchoneros buscan la undécima Copa del Rey por la cuarta de los donostiarras

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad Este año, la cobertura será especialmente amplia y pensada para que nadie se quede sin disfrutar del partido

Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa del Rey. (Europa Press)

La final de la Copa del Rey 2026 es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año y tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputan el trofeo en un partido que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Millones de seguidores en todo el país y fuera de él estarán pendientes de un encuentro que promete emociones fuertes y que podrá verse de varias maneras, tanto en televisión abierta como a través de plataformas digitales y radio.