Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: los colchoneros buscan la undécima Copa del Rey por la cuarta de los donostiarras

Atlético de Madrid y Real Sociedad buscan esta noche levantar la Copa del Rey al cielo de Sevilla. La Cartuja volverá a ser el escenario de vencedores y vencidos en partido en el que los colchoneros buscan la undécima por la cuarta de los donostiarras.
La final de la Copa del Rey 2026 no solo medirá las fuerzas entre colchoneros y txuri-urdis. Hay mucha historia detrás llena de cicatrices, choque de estilos y nombres que conectan los clubes. La última vez que se vieron las caras fue hace casi 40 años, en 1987, donde la Real Sociedad salió campeona con una parada de Luis Arconada en penaltis.
Y la Real Sociedad saldrá con: Marrero, Aramburu, Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gómez, Turrientes, Carlos Soler, Sucic, Berrenetxea, Guedes y Oyarzabal
Ya tenemos once del Atlético de Madrid: Musso, Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez
Sevilla vuelve a ser el escenario. La Cartuja, ese estadio sin equipo al que los grandes llegan una vez al año para ajustar cuentas pendientes, siempre ve a alguien alzar la Copa del Rey al cielo y a otro derrotado. Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras por tercera vez esta temporada.
Cada vez queda menos para que ruede el balón en La Cartuja. Ayer, los dos capitanes. Koke y Oyarzabal, junto con los entrenadores, Siemone y Matarazzo, posaron con el trofeo por el que hoy dos estilos van a pelear.
La final de la Copa del Rey 2026 es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año y tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputan el trofeo en un partido que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Millones de seguidores en todo el país y fuera de él estarán pendientes de un encuentro que promete emociones fuertes y que podrá verse de varias maneras, tanto en televisión abierta como a través de plataformas digitales y radio.
¡¡¡MUUUY BUENAAS TARDEEES!!! Y bienvenidos a su casa, a Infobae, para seguir lo que seguro que será un auténtico partidazo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Casi 40 años después se vuelven a ver las caras estos dos equipos en una final de Copa del Rey. Esa vez fueron los ‘txuri-urdin’ los que se llevaron el trofeo a casa.