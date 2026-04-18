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Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo: los colchoneros buscan la undécima Copa del Rey por la cuarta de los donostiarras

Sigue el minuto a minuto de la final de la Copa del Rey

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El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra su gol (EFE/Juanjo Martín)
El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebra su gol (EFE/Juanjo Martín)

Atlético de Madrid y Real Sociedad buscan esta noche levantar la Copa del Rey al cielo de Sevilla. La Cartuja volverá a ser el escenario de vencedores y vencidos en partido en el que los colchoneros buscan la undécima por la cuarta de los donostiarras.

18:07 hsHoy

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Mikel Oyarzabal y Koke. (EFE/Juan Herrero)
Mikel Oyarzabal y Koke. (EFE/Juan Herrero)

La final de la Copa del Rey 2026 no solo medirá las fuerzas entre colchoneros y txuri-urdis. Hay mucha historia detrás llena de cicatrices, choque de estilos y nombres que conectan los clubes. La última vez que se vieron las caras fue hace casi 40 años, en 1987, donde la Real Sociedad salió campeona con una parada de Luis Arconada en penaltis.

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17:57 hsHoy

Y la Real Sociedad saldrá con: Marrero, Aramburu, Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gómez, Turrientes, Carlos Soler, Sucic, Berrenetxea, Guedes y Oyarzabal

17:56 hsHoy

Ya tenemos once del Atlético de Madrid: Musso, Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez

17:48 hsHoy

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La última vez que ambos equipos se enfrentaron en una final de Copa del Rey fue en 1987

Julián Álvarez en un partido frente a la Real Sociedad. (Europa Press)
Julián Álvarez en un partido frente a la Real Sociedad. (Europa Press)

Sevilla vuelve a ser el escenario. La Cartuja, ese estadio sin equipo al que los grandes llegan una vez al año para ajustar cuentas pendientes, siempre ve a alguien alzar la Copa del Rey al cielo y a otro derrotado. Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras por tercera vez esta temporada.

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17:35 hsHoy

Cada vez queda menos para que ruede el balón en La Cartuja. Ayer, los dos capitanes. Koke y Oyarzabal, junto con los entrenadores, Siemone y Matarazzo, posaron con el trofeo por el que hoy dos estilos van a pelear.

El trofeo de la Copa del Rey (Europa Press)
El trofeo de la Copa del Rey (Europa Press)
17:14 hsHoy

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Este año, la cobertura será especialmente amplia y pensada para que nadie se quede sin disfrutar del partido

Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa del Rey. (Europa Press)
Atlético de Madrid y Real Sociedad se encuentran en una final de Copa del Rey. (Europa Press)

La final de la Copa del Rey 2026 es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año y tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputan el trofeo en un partido que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Millones de seguidores en todo el país y fuera de él estarán pendientes de un encuentro que promete emociones fuertes y que podrá verse de varias maneras, tanto en televisión abierta como a través de plataformas digitales y radio.

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17:04 hsHoy

¡¡¡MUUUY BUENAAS TARDEEES!!! Y bienvenidos a su casa, a Infobae, para seguir lo que seguro que será un auténtico partidazo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Casi 40 años después se vuelven a ver las caras estos dos equipos en una final de Copa del Rey. Esa vez fueron los ‘txuri-urdin’ los que se llevaron el trofeo a casa.

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