Álvaro Cervantes gana el premio Goya al Mejor Actor de Reparto por ‘Sorda’: “Esto va para las personas con discapacidad”

El actor Álvaro Cervantes. (EFE)

Álvaro Cervantes ha ganado el premio Goya al Mejor Actor de Reparto por ‘Sorda’. “Qué maravilla esto, muchísimas gracias por este regalo”, arrancó. “La mitad de este Goya es de Miriam Garlo”, continuó, en referencia a la protagonista de la película de Eva Libertad, la primera intérprete sorda en ser nominada a estos premios. “Aparte de ser una actriz enorme, es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida”.

Cervantes, emocionado, dijo que Miriam Garlo “un día me contó que tiene ‘personas libro’, personas a las que mirar cuando se sentía perdida, y esta noche mis ‘personas libro’ son mi hermana, mis padres y mi amor”, ha continuado, entre los aplausos de los asistentes. Luego hizo lo que tantos ganadores suelen hacer: citar una larga serie de nombres que han “marcado mi carrera”. Y finalmente, agradeció a Eva Libertad: “Me ha regalado un personaje increíble, y esta película me ha enseñado muchas cosas, entre ellas una palabra que desconocía por completo: capacitismo”. Una palabra, agregó, “que define muy bien el mundo en el que vivimos, un mundo que excluye a las personas con discapacidad”. Cervantes finalizó su discurso defendiendo la necesidad de un mundo más incluyente y con mayor empatía, como la que enseñan este tipo de personas: “Esto va para ellas”.

La historia del premio al Mejor Actor de Reparto

El premio al Mejor Actor de Reparto se entrega desde la primera edición de los Goya, en 1987. Ese año, el primer ganador en esta categoría fue Miguel Rellán por Tata mía (venciendo a Antonio Banderas y Agustín González). En las galas siguientes, todos los vencedores fueron leyendas del cine español: Juan Echanove (por Divinas palabras), José Sazatornil (Espérame en el cielo), Adolfo Marsillach (Esquilache), Gabino Diego (¡Ay, Carmela!), Juan Diego (El rey pasmado), Fernando Fernán Gómez (Belle Époque), Tito Valverde (Sombras en una batalla), Javier Bardem (Días contados) y Luis Ciges (Así en el cielo como en la tierra). Paramos aquí de contar de manera un tanto arbitraria, pero lo cierto es que la historia de esta categoría está repleta de nombres conocidos y muy prolíficos en las pantallas españolas.

Así lo refleja también el ránking de los más galardonados. En la categoría de mejor interpretación masculina de reparto, cinco actores han alcanzado el máximo número de premios logrados hasta ahora, consiguiendo cada uno dos premios Goya: Juan Diego, Emilio Gutiérrez Caba (consecutivos), Karra Elejalde, Eduard Fernández y Luis Zahera.

Entre los intérpretes destacados, Gabino Diego se convirtió en el premiado más joven al recibir el galardón con 24 años por ¡Ay, Carmela!, en la V edición (1991), mientras que Tony Leblanc ostenta el récord de mayor edad al ser premiado con 76 años por Torrente, el brazo tonto de la ley en la XIII edición (1999). El candidato más joven en esta categoría fue Jorge Sanz a los 19 años por El Lute II: mañana seré libre en la III edición (1989), y Luis Cuenca figura como el candidato de mayor edad con 79 años por Obra maestra en la XV edición (2001).

Varios actores han logrado obtener tanto el premio a la mejor interpretación masculina protagonista como a la mejor interpretación masculina de reparto. Figuran en esta lista Fernando Fernán Gómez, Juan Echanove, Carmelo Gómez, Javier Bardem, Eduard Fernández, Luis Tosar, Juan Diego y Javier Cámara.

Además, en la lista de los más nominados, lideran este ránking Antonio de la Torre, con siete nominaciones; Juan Diego y Eduard Fernández, con seis; y Juan Echanove, con cinco.

En las últimas ediciones, los galardonados han sido Luis Zahera, por As Bestas (2023); José Coronado, por Cerrar los ojos (2024; y Salva Reina, por El 47 (2025).