Muere Nathalie Baye a los 77 años: la actriz francesa que trabajó con Spielberg o François Truffaut

La actriz Nathalie Baye junto a Gérard Depardieu

La actriz francesa Nathalie Baye, reconocida por haber trabajado con figuras como Steven Spielberg y François Truffaut, falleció a los 77 años, según anunció su familia a medios locales. Baye murió este viernes en su domicilio de París, tras una larga enfermedad que se prolongó durante el último año. Con una carrera de más de cinco décadas, Baye se consolidó como una de las presencias más versátiles y respetadas del cine europeo. Su habilidad para encarnar personajes de toda índole la llevó a colaborar con directores de renombre en Francia y el extranjero, entre ellos Steven Spielberg, quien la eligió para participar en Atrápame si puedes, y François Truffaut, quien le otorgó su primer gran papel cinematográfico.

El anuncio de su fallecimiento generó reacciones inmediatas en el mundo del cine francés e internacional, donde su nombre es sinónimo de rigor actoral y amplitud de registros. A lo largo de su trayectoria, Baye trabajó bajo la dirección de Bertrand Blier, b, Claude Chabrol, Claude Sautet y Marco Ferreri, consolidándose como un rostro habitual en la gran pantalla. Su polifacetismo la llevó a explorar géneros diversos, del drama a la comedia, evitando el encasillamiento y huyendo del estrellato mediático. Nacida en un pequeño pueblo de Normandía el 6 de julio de 1948, Baye inició su formación en danza en Mónaco y Nueva York antes de decidirse por la interpretación. Con solo 18 años, regresó a París para perfeccionar su técnica actoral, lo que la llevó a debutar en el teatro antes de captar la atención de Truffaut. El cineasta francés la eligió para La noche americana, película que supuso su primer gran salto a la fama.

A partir de ese momento, su presencia se multiplicó en el cine europeo. Trabajó con Claude Sautet en Mado, Marco Ferreri en La dernière femme y Maurice Pialat en La boca abierta, entre otros. Su colaboración con Truffaut continuó en L’homme qui aimait les femmes. La proyección internacional llegó con su participación en Atrápame si puedes, dirigida por Spielberg, donde compartió cartel con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Baye también formó parte de títulos dirigidos por cineastas contemporáneos como Xavier Dolan, quien la convocó para Laurence Anyways, y Caroline Vaudieu, responsable de Le petit lieutenant, que le valió uno de sus reconocimientos más recientes.

"Habitaciones separadas" (1984) Crédito: ADEL PRODUCTIONS / Album via Grosby

Una carrera llena de premios y elogios

A lo largo de su carrera, Nathalie Baye fue galardonada con cuatro premios César, el máximo reconocimiento del cine francés. Obtuvo el premio a mejor papel secundario en 1981 y 1982, y su consagración definitiva llegó al año siguiente con el premio a mejor actriz por Un étrange affaire, de Pierre Granier-Deferre. El cuarto César lo recibió en 2006 por Le petit lieutenant. Su éxito y prestigio se sustentaron en su capacidad para interpretar personajes complejos y su negativa a limitarse a roles convencionales. Estos reconocimientos consolidaron su estatus como referente de la actuación en Francia y Europa.

Aunque evitó la exposición pública, la vida personal de Baye también atrajo la atención mediática. Durante cuatro años fue pareja del cantante Johnny Hallyday, con quien tuvo una hija, la cineasta Laura Smet. Su vínculo con figuras del espectáculo francés no la alejó de su vocación artística ni de una postura discreta frente a los medios. Baye optó por mantener su vida privada al margen de su carrera, centrándose en el trabajo y el compromiso con su arte. Esta decisión reforzó su imagen de actriz comprometida y alejada del estrellato tradicional.

Nathalie Baye no dudó en expresar opiniones sobre temas de actualidad. Apoyó causas como la lucha contra el cambio climático y, en 2023, firmó junto a otros artistas una columna en respaldo a Gérard Depardieu, acusado y luego condenado por delitos sexuales. Su intervención en debates sociales generó tanto consensos como controversias, evidenciando su disposición a tomar partido en cuestiones complejas. Baye deja una huella indeleble en el cine francés e internacional, tanto por su legado artístico como por su integridad personal.