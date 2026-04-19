La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

Sorteo de campo antes de empezar el partido. (cedida)

El Polideportivo del Garbinet acogerá este domingo 19 de abril, a las 12:00 horas, la tercera edición de un partido de fútbol que tiene poco de normal. “A quién no le mola ver a unos gitanos enfrentarse con la Guardia Civil”, dice con humor Josué, representante de la Federación Alicantina del Pueblo Gitano, en conversación con Infobae.

Pero lejos del morbo, el partido es una reivindicación de convivencia entre estos dos colectivos que la cultura popular ha situado históricamente en polos opuestos. “La idea del partido no es enfrentarnos, sino cómo el deporte nos une, cómo nos respetamos, cómo le damos una imagen a la sociedad de que el pueblo gitano ha avanzado”, añade.

Todo arrancó en 2024, cuando la Guardia Civil organizó una jornada sobre los delitos de odio (aquellos en los que la víctima es elegida por pertenecer a un colectivo determinado), a la que asistió la Federación. En aquel primer contacto, Josué propuso a Jesús Ortega organizar un partido de fútbol por el Día del Pueblo Gitano. “Pues yo no lo veo imposible, si se le pone ganas”, respondió el primer sargento de la Benemérita. La idea cuajó y dos años después, el partido se sigue celebrando año tras año.

Disputa de balón en el partido entre la Guardia Civil y los gitanos. (cedida)

Desde la Guardia Civil explican a este diario que la iniciativa se enmarca en un plan de actuación contra los delitos de odio y el trabajo de los Equipos REDO (unidades especializadas en investigar, prevenir y atender delitos motivados por racismo, xenofobia, orientación sexual, discapacidad u otras formas de discriminación en España), creada en 2023.

La finalidad es “fomentar el acercamiento, reducir prejuicios y romper estereotipos, tanto hacia la comunidad gitana como hacia la Guardia Civil, que en ocasiones puede percibirse como una institución distante o cerrada”.

Equipo de los gitanos el año pasado. (cedida)

¿Por qué el fútbol?

La elección del deporte no es casualidad. Para Josué, es la vía más directa para llegar a los jóvenes. “En el deporte da igual que sea gitano, negro, chino o español. Te hace pasar por unas normas, como el respeto y la convivencia”, señala.

Por su parte, la Guardia Civil expone que, sobre el césped, ambos equipos visten igual, “desprovistos de otros elementos identificativos”, lo que les sitúa en un plano de igualdad difícil de reproducir en otros contextos.

El equipo de las autoridades está formado por agentes de Alicante, mientras que el equipo gitano está formado por vecinos de distintos distritos de la ciudad: Mil Viviendas, Cuatrocientas Viviendas, Juan XXIII. “Queremos poner uno de cada barrio”, subraya Josué.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue preguntado por los últimos episodios de racismo en el fútbol español sucedidos el sábado tanto en el Getafe-Sevilla como en el Sestao-Rayo Majadahonda (EFE)

Revancha en el marcador

El historial de partidos, aunque corto, añade un punto de atractivo. En la primera edición ganó el equipo gitano por goleada; en la segunda, se impuso la Guardia Civil. Desde entonces, cuando miembros de ambos colectivos coinciden en otros actos, la broma recurrente es que este tercer partido es “la revancha”.

No obstante, el balance de estos dos años de trabajo continuo es prudente. Lento pero seguro. “No se consiguen grandes avances”, admite Josué. “Meternos en la mente de la gente y apagarle el interruptor de ser racistas, eso no lo vamos a poder hacer”, sentencia.

Pero sí reconoce que se han creado vínculos con la Guardia Civil y nuevas vías de colaboración, como la participación del cuerpo en algunos casos de mediación en la comunidad.

Partido de fútbol Guardia Civil contra gitanos. (cedida)

Prejuicios que aún existen

Como hemos advertido, el motivo prioritario de este partido es eliminar los prejuicios. En este contexto, Josué enumera una serie de dificultades con las que hoy en día siguen viviendo los gitanos: jóvenes gitanos a quienes niegan la entrada en discotecas, familias que encuentran trabas para alquilar una vivienda y que deben, en sus palabras, “demostrar que eres honrado, que no te vas a quedar de okupa”.

Desde la Guardia Civil reconocen que “cambiar esta percepción requiere perseverancia a largo plazo” y apuestan por mantener espacios de diálogo como este.

Equipo de los gitanos. (cedida)

Una organización sin recursos

Además, una de las dificultades es poder organizar este evento. “No tenemos ni número de cuenta”, confiesa Josué. La Federación no recibe subvenciones públicas para el partido. Eso sí, el representante destaca que el Ayuntamiento cede las instalaciones y aporta los trofeos (dos copas y 30 medallas), mientras que la Cámara de Comercio y la empresa Carmencitas financian las equipaciones. Tras el encuentro habrá paella.

Este año, el saque de honor correrá a cargo de la Bella del Fogo. “Para nosotros es una alegría que la segunda representación de la ciudad, por detrás del alcalde, esté con nosotros apoyándonos”, señala Josué.

El domingo a las 12:00 se juega mucho más que un partido de fútbol. El marcador será lo de menos. Guardia Civil y gitanos siguen construyendo puentes hacia una convivencia mejor, basada en el respeto, tolerancia y convivencia. No obstante, ambos equipos reconocen que hoy por hoy hay que seguir trabajando para que esto ocurra.