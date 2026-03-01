Alauda Ruiz de Azúa gana el premio Goya a Mejor Dirección por ‘Los domingos’: “En 40 años, en esta categoría solo habían ganado tres mujeres”

Alauda Ruiz de Azua. (Photo by Lluis GENE / AFP)

Alauda Ruiz de Azúa ha ganado el premio Goya a Mejor Dirección por Los domingos. “En 40 años de Goyas, en esta categoría que yo sepa solo han ganado tres mujeres: Isabel Coixet, Icíar Bolláin y Pilar Miró”, dijo entre una salva de aplausos. “Por esa razón me gustaría agradecer el reconocimiento a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí han entendido de género, y también agradecer a todas las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás”.

La siguiente parte del discurso fue más clásica: “Se lo quiero agradecer al equipo de Los domingos. Ha venido muchísima gente hoy aquí, del equipo, y vamos a poder celebrar esto", bromeó. Y finalizó hablando a su hijo: “¡Dani, mamá ha salido dos veces!”. La directora se hizo un nombre con Cinco lobitos, su celebrado debut en el largometraje, y con Los domingos se ha consagrado, nunca mejor dicho, como uno de los grandes talentos actuales del cine español.

Junto a Sirat no solo era la favorita, sino también la que ha sido capaz de generar mayor conversación entre los espectadores, cuestionando algunos de los temas que plantea la película y alabando a la vez el gran partido que la directora ha sabido sacar de su elenco. No en vano están los premios a Nagore Aranburu o Patricia López Arnaiz, que sumadas a las nominaciones de Miguel Garcés o Blanca Soroa han hecho de Los domingos una película de lo más coral.

Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'

Territorio de gigantes

Probablemente el premio más importante de toda la gala junto al de Mejor Película, el Goya a Mejor Dirección no solo es el empujón definitivo para proclamar a una película como gran triunfadora, sino que también cambia la vida a muchos directores. En los últimos años lo han ganado grandes nombres del cine español como Rodrigo Sorogoyen, Juan Antonio Bayona o Fernando León de Aranoa. Es una categoría en la que aún falta presencia femenina, pero es una tónica que está cambiando con los años, como en esta edición con dos directoras, Carla Simón por Romería y Alauda Ruiz por Los domingos.

Desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya os adelantamos las novedades de la gala.

En la edición de este año coinciden algunas de esas personas que están cerca de ser gigantes, pero que de momento solo necesitan de tiempo para demostrarlo. Oliver Laxe es uno de ellos, y es que más allá de los Goya su película está nominado nada menos que a los Oscar, en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido por Sirat. También obtiene su reconocimiento Albert Serra, director de Tardes de soledad y que después de años y años siendo reconocido en festivales internacionales, al fin obtiene su primera nominación a los Goya.

Del otro lado estaba el dúo conocido como los Moriarty, Aitor Arregi y José Mari Goneaga, quienes presentaban su candidatura con Maspalomas, una de las películas más diferentes y arriesgadas de este año. Los Moriarty ya se llevaron el cabezón a Mejor Guion por Handia, pero hasta la fecha no habían conseguido el Goya a dirección, a pesar de estar nominados con La trinchera infinita, Marco y la propia Handia. Completaba la terna Carla Simón, quien se ha vuelto una de las grandes voces del cine español en los últimos años gracias a su trilogía compuesta por Verano 1993 -por la que ganó su único Goya, a dirección novel-, Alcarràs y esta Romería con la que ha vuelto a ser nominada.