‘Toni’ Fernández Gabarre gana el premio Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Ciudad sin sueño’

El intérprete protagonista en la película de Guillermo Galoe interpreta a un joven de la Cañada Real que debe decidir si abandona el que siempre fue su hogar

Antonio 'Toni' Fernandez Gabarre recibe
Antonio 'Toni' Fernandez Gabarre recibe el Goya al Mejor Actor Revelación. (Lluis GENE / AFP)

El Premio Goya al Mejor Actor Revelación ha sido para Antonio Toni Fernández Gabarre, el intérprete de Ciudad sin sueño que se ha impuesto en la categoría a Julio Peña (El cautivo), Hugo Weizel (Enemigos), Jan Monter Palau (Estrany riu) y Mitch (Romería), el resto de finalistas. Con un discurso breve, el actor ha agradecido a sus compañeros de la película dirigida por Guillermo Galoe, a sus compañeros de nominación y a su familia: “¡Que vivan los Fernández!“.

En Ciudad sin sueño, Toni interpreta a un joven gitano que vive en la Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Mientras los derribos se acercan a la parcela en la que vive con su familia, él sigue a su abuelo a todas partes y ve cómo este se niega a marcharse, pese al alto precio que ello supone: la pérdida de la electricidad necesaria para vivir dignamente. Frente a este escenario, el joven debe decidir si enfrentarse a la incertidumbre de una nueva vida o permanecer ante el derrumbe del que siempre ha sido su mundo.

Con este largometraje seleccionado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025, Toni Fernández debutó como actor en un proyecto que abrió las puertas a varios actores no profesionales. Pese a su poca experiencia, recibió numerosos elogios por su trabajo, donde destacaba la fuerza de su presencia en pantalla y su autenticidad. Por ello, ha sido considerada como una de las grandes sorpresas del año en el panorama interpretativo español, algo que su Goya corrobora.

Tráiler de 'Ciudad sin sueño'.

Una gran puerta de entrada

El Goya al Mejor Actor Revelación se creó en la IX edición de los Premios Goya en 1995, como parte de la ampliación de categorías destinadas a reconocer a intérpretes emergentes en el cine español, tanto en papeles principales como secundarios, que destacaron por su trabajo en su primeros roles relevantes en pantalla. La primera persona en ganar este galardón fue Saturnino García, por su papel en Justino, un asesino de la tercera edad, marcando el inicio de una tradición que desde entonces ha servido como escaparate para muchos actores recién iniciados en su carrera en el cine español.

A lo largo de su historia, el premio ha distinguido a intérpretes que después se consolidaron en la industria o continuaron acumulando reconocimientos. Por ejemplo, Enric Auquer obtuvo el Goya por Quien a hierro mata en 2019 y a los pocos años sería nominado, consecutivamente, a Mejor actor principal (por El maestro que prometió el mar) y a Mejor actor de reparto (por Casa en llamas).

Antonio Fernández Gabarre en la
Antonio Fernández Gabarre en la 'Ciudad sin sueño' (SINTAGMA FILMS).

Otros nombres destacados son el de Juan José Ballesta (ganador más joven de la historia de la categoría al obtener el premio con 10 años), Carlos Santos por El hombre de las mil caras, Jesús Carroza (7 vírgenes) o Dani Rovira (Ocho apellidos vascos). La última edición con datos disponibles, la 39.ª entrega de los Goya (2025), tuvo como ganador al Goya al Mejor Actor Revelación a Pepe Lorente por su papel como Mauricio Aznar en La estrella azul, reconociendo así su destacada actuación en una de las películas revelación de la temporada.

