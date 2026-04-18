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Robert De Niro bendice a Ariana Grande en su nueva película: “Es la persona más talentosa con la que he compartido pantalla”

El veterano actor y Ben Stiller presentaron su nueva comedia, ‘Ahora los suegros son ellos’

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Robert De Niro vuelve con Ben Stiller en 'Ahora los suegros son ellos'
Robert De Niro vuelve con Ben Stiller en 'Ahora los suegros son ellos'

Robert De Niro sorprendió al público de CinemaCon 2026 en Las Vegas al dedicar palabras de alto reconocimiento a Ariana Grande, su compañera en la nueva entrega de la franquicia Los padres de ella. Tras proyectarse el primer tráiler de Ahora los suegros son ellos, De Niro afirmó: “probablemente es la persona más talentosa con la que he tenido la suerte de compartir pantalla”. Su elogio fue objeto de broma por parte de Ben Stiller, quien replicó con humor: “En cierto modo, ella es como el nuevo Ben Stiller”.

La escena se vivió el miércoles, durante el evento que marca el regreso de la saga tras dieciséis años de ausencia. De Niro y Stiller subieron juntos al escenario para presentar las primeras imágenes de la película, que cuenta con el debut de Grande en la franquicia. El filme, dirigido por John Hamburg, se estrenará en salas el 25 de noviembre de 2026 y ha generado expectativa tanto por la nueva trama como por la integración de figuras de diferentes generaciones.

Ahora los suegros son ellos representa la cuarta entrega de la serie, la primera desde 2010. En esta nueva historia, Grande interpreta a Olivia Jones, la novia de un ya adulto Henry Focker, papel asumido por Skyler Gisondo. El personaje de Grande revela en la trama que se formó como negociadora de rehenes del FBI, lo que le permite ganarse rápidamente la admiración de Jack Byrnes —el exagente de la CIA interpretado por De Niro— y, al mismo tiempo, genera inquietud en Greg Focker, encarnado por Stiller. Tras la proyección del tráiler en CinemaCon, De Niro reiteró su admiración por el talento de Grande ante el público, destacando: “probablemente es la persona más talentosa con la que he tenido la suerte de compartir pantalla”. La intervención de Stiller agregó un tono humorístico al momento, al decir: “En cierto modo, ella es como el nuevo Ben Stiller”.

Ariana Grande en 'Ahora los suegros son ellos'
Ariana Grande en 'Ahora los suegros son ellos'

Una nueva dinámica familiar en pantalla

La trama de Ahora los suegros son ellos se centra en el enfrentamiento generacional y la adaptación de los personajes clásicos a los desafíos de una nueva etapa familiar. El hijo de Greg y Pam Focker, ahora adulto, presenta a su pareja Olivia Jones a la familia. La revelación de la profesión de Olivia como negociadora de rehenes provoca un giro inmediato en la relación con los suegros. El personaje de De Niro, retirado de la CIA, se muestra impresionado, mientras que el de Stiller expresa recelo y confusión, introduciendo nuevas tensiones cómicas.

La llegada de Ariana Grande al elenco se produce tras su nominación al Óscar por su papel como Glinda en las adaptaciones cinematográficas de Wicked. Su presencia en la saga aporta un aire renovador y ha sido recibida con entusiasmo por el público y la crítica, quienes esperan ver cómo se desenvuelve en una comedia coral donde conviven distintas generaciones de intérpretes. La película reúne a parte del elenco original: Owen Wilson, Blythe Danner y Teri Polo retoman sus papeles, mientras que se suman Beanie Feldstein y Eduardo Franco como nuevas incorporaciones. La dirección está a cargo de John Hamburg, guionista y realizador habitual de la franquicia, lo que garantiza continuidad en el tono y el humor característico de la saga.

Durante la presentación, el equipo subrayó que la nueva entrega busca conectar con una audiencia que creció con las películas anteriores, al tiempo que introduce elementos actuales a través de los nuevos personajes. El propio De Niro remarcó la importancia de la química entre el elenco y el aporte de Grande a la dinámica grupal. Ahora los suegros son ellos llegará a los cines el 25 de noviembre de 2026. El regreso de la familia Focker y la incorporación de Ariana Grande han despertado amplia expectativa, especialmente tras la recepción positiva del primer tráiler y los elogios públicos de De Niro a su compañera. La película promete renovar la saga con una mirada contemporánea sobre los conflictos familiares, manteniendo el humor que la convirtió en un clásico de la comedia estadounidense.

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