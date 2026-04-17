La vitamina D muestra efectos prometedores para el tratamiento de la inflamación intestinal, según Mayo Clinic

La vitamina D muestra potencial como modulador del sistema inmune en enfermedades inflamatorias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como un regulador oculto en el engranaje biológico, la vitamina D comienza a perfilarse como una llave capaz de ajustar el delicado equilibrio entre el sistema inmune y la flora intestinal en quienes conviven con enfermedades inflamatorias del intestino. Investigaciones recientes exploran el potencial de este nutriente para intervenir en los mecanismos que regulan la inflamación y la defensa mucosa.

Tres aspectos centrales distinguen este hallazgo reciente: la capacidad del nutriente para restaurar parcialmente el equilibrio inmune con la microbiota, su impacto medible en biomarcadores clínicos y la necesidad de cautela ante la falta de ensayos aleatorizados y grupos control.

Estas claves, documentadas por la Clínica Mayo de Estados Unidos —los resultados fueron publicados en la revista científica Cell Reports Medicine —, sugieren un posible cambio de paradigma, aunque subrayan que cualquier intervención debe personalizarse y estar bajo supervisión médica.

Quienes padecen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn podrían beneficiarse de una administración ajustada de vitamina D, que parece modular la respuesta inmunológica intestinal y mejorar ciertos parámetros clínicos.

El ajuste personalizado y la supervisión médica resultan clave en la suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la evidencia actual todavía no permite establecer recomendaciones generalizadas más allá de la corrección de déficits documentados.

La vitamina D y el equilibrio inmunológico intestinal

El gastroenterólogo John Mark Gubatan, líder del estudio, detalló que la suplementación dirigida permitió “una recuperación parcial del equilibrio entre el sistema inmune y la flora bacteriana intestinal”. Tras 12 semanas de tratamiento, los pacientes presentaron una mejor tolerancia inmunológica a las bacterias que habitan el intestino.

El análisis reveló un incremento en la inmunoglobulina A (IgA), que fortalece la defensa mucosa, y una reducción de inmunoglobulina G (IgG), vinculada a la inflamación. Estos cambios sugieren que la vitamina D puede interceder en la relación entre las defensas del organismo y la microbiota.

Estudios señalan mejoras en biomarcadores clínicos y en la tolerancia inmunológica intestinal Foto: (iStock)

Hasta la fecha, solo se había documentado la asociación entre déficit de vitamina D y mayor riesgo de complicaciones inmunológicas. Esta investigación aporta evidencia de que la intervención directa modifica parámetros clave de la interacción inmunidad-microbiota.

Mejoras clínicas y cambios en biomarcadores

El informe destaca una mejora en los índices de actividad de la enfermedad y una disminución de la calprotectina fecal, marcador objetivo de inflamación intestinal. Estos resultados fueron observados en 48 adultos con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn que presentaban deficiencia de vitamina D al inicio del estudio.

La administración semanal del suplemento, se asoció con cambios positivos tanto a nivel sintomático como en los parámetros de laboratorio. La vitamina D se posiciona así como posible modulador de la respuesta inmunológica en estos pacientes, especialmente en quienes no responden a las terapias habituales.

La suplementación dirigida de vitamina D podría beneficiar a pacientes que no responden a tratamientos habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su acceso sencillo en el mercado, los investigadores subrayan que la dosis debe individualizarse y que cualquier cambio debe estar supervisado por profesionales de la salud.

Limitaciones y perspectivas para el tratamiento personalizado

El propio Gubatan advirtió: “Observamos señales alentadoras, pero no se trató de un ensayo aleatorio”, lo que impide extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia universal del método. El trabajo careció de grupo control y contó con una muestra pequeña, circunstancias que limitan la extrapolación de los resultados.

Los autores insisten en que, aunque la corrección de déficit de vitamina D es habitual en la práctica clínica, aún es prematuro recomendar su uso como herramienta para manipular la inmunidad intestinal sin mayor evidencia.

La interacción entre vitamina D, microbiota y sistema inmune abre nuevas vías de investigación clínica (Freepik)

La investigación, financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, abre la puerta a enfoques más personalizados para las enfermedades inflamatorias intestinales. No obstante, la adopción de estos cambios deberá esperar la validación en estudios más amplios y controlados, garantizando la seguridad y eficacia de la intervención.

Actualmente, cualquier modificación en el consumo de vitamina D en personas con patologías inflamatorias debe acordarse siempre con el equipo médico tratante, tal como subrayan los expertos citados en el informe de Infobae sobre los datos de la Clínica Mayo.

La investigación sobre la administración dirigida de vitamina D en enfermedades inflamatorias intestinales señala un posible avance terapéutico, aunque los expertos insisten en que la suplementación debe individualizarse y supervisarse médicamente. Los datos, aunque alentadores, provienen de estudios sin grupo control y con muestras reducidas, lo que limita la posibilidad de trasladar los resultados a recomendaciones generales. Por el momento, la corrección del déficit de vitamina D forma parte del manejo habitual, pero cualquier intervención adicional debe ser evaluada caso por caso y bajo el seguimiento de profesionales de la salud.