La transición ecológica y la protección del medioambiente ha entrado en los programas electorales para el 29-N. (Montaje Infobae con imágenes de Fernando Sánchez/Europa Press y Canva)

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El cambio climático y la protección de la naturaleza han ganado notoriedad con el paso de los años, pero no suelen situarse en el centro de los grandes debates electorales. Sin embargo, el 29-N el futuro del medioambiente también se juega en las urnas.

La próxima legislatura será clave para cumplir, o no, los objetivos climáticos y de biodiversidad establecidos para 2030. Acelerar la transición energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, revertir el declive de las especies y aumentar la protección de los espacios naturales... o continuar dependiendo de los combustibles fósiles y potenciar la crisis de biodiversidad que enfrentamos en la actualidad. Seguir una senda u otra dependerá de los partidos políticos que formen el siguiente Gobierno, de su postura frente a la importancia de cuidar el planeta en el que vivimos.

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El despliegue de las renovables: un objetivo que avanza, pero que debe acelerarse

Existe un amplísimo consenso científico sobre la emergencia climática que estamos sufriendo en la actualidad, al igual que hay una gran evidencia de que el principal responsable de ella somos precisamente nosotros a través del uso de los combustibles fósiles. Por ello, para evitar las peores consecuencias de esta crisis, sería necesario dejarlos atrás y acelerar la implantación de las energías renovables.

Pese a ello, no todos los países reman en la misma dirección, como evidenció el fracaso de la última Cumbre del Clima, la COP31, celebrada en Antalya (Turquía), que finalizó sin acuerdo final después de que la Unión Europea y otras naciones se plantasen ante un pacto que no mencionaba el fin del petróleo, el gas y el carbón.

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Activistas insatisfechos durante la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía), la COP31. (Umit Bektas/Reuters)

En los últimos años, España ha tomado la senda de la transición ecológica, apostando por las placas solares y la energía eólica. Esta, sin embargo, todavía debe acelerarse. Según la Ley 7/2021 de Cambio Climático, para 2030 en nuestro país al menos el 42% del consumo final de energía debe proceder de renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, la hoja de ruta estratégica de España para llevar a cabo la descarbonización y la transición energética, eleva la cifra al 48%. A estos compromisos se suma el objetivo europeo de 42,5% en el conjunto de la UE, al que España debe contribuir.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 España alcanzó un 26% de proporción de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía, mientras que en 2010 era del 13,78%.

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España tiene también que cumplir los objetivos de generación eléctrica renovable: 74% del total según la Ley 7/2021 y 81% según el PNIEC 2023-2030. Los informes de Red Eléctrica muestran que en 2025 se alcanzó un 55,5%; un 56,6% si se incluye la aportación estimada de las instalaciones de autoconsumo.

“La valoración general de la instalación de energías renovables en España en los últimos años es positiva”, explica a Infobae Pedro Zorrilla Miras, coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace. Sin embargo, “en estos últimos dos años se ha ralentizado el ritmo”. Por ello, nuestro país aún tiene unas cuantas cuentas pendientes para alcanzar sus objetivos climáticos. “Tiene que aumentar mucho la instalación de renovables de autoconsumo y de comunidades energéticas que traen grandes beneficios a la población”, añade.

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Además, Zorrilla pone el foco en la ordenación del territorio en este despliegue: “Hay que controlar muy bien cómo se hacen las nuevas instalaciones en el suelo y que se hagan con participación de la población local, nunca en espacios protegidos, si es posible en espacios antropizados. Estamos pendientes de un mapa de aceleración renovable que marque claramente qué áreas son prioritarias para las renovables”.

Líneas de alta tensión y una torre eléctrica junto a un grupo de turbinas eólicas en el Barranco de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. (Borja Suárez/Reuters)

El complicado reto de España para reducir sus emisiones para 2030

En la misma línea, pero con resultados todavía muy alejados de los objetivos, España tiene compromisos en materia de reducción de emisiones. La ley española establece como mínimo un 23% con respecto a los valores de 1990, que se eleva a un 32% en el PNIEC 2023-2030; la UE indica una reducción neta del 55% en conjunto. El camino de nuestro país para lograrlo aún se encuentra muy lejos.

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Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el año 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero en España se situaron en torno a 284,4 millones de toneladas de C02 equivalente. En 2005 se alcanzó el punto máximo, 439,8 millones, un 54,7% más que en 1990, lo que complicó mucho más alcanzar el compromiso. En 2025, según el balance provisional, nos hemos situado en 270,74 millones, un 4,8% menos que en 1990, pero un 1,1% más que en 2024 (267,7 millones).

“Necesitamos bajar las emisiones muy rápido porque todas las que ya estén en la atmósfera se quedan ahí. No estamos cumpliendo con los objetivos del PNIEC, pero es que ese objetivo sería absolutamente insuficiente”, explica Zorrilla. “Tenemos que estar reduciendo las emisiones al ritmo que se redujeron el año de la pandemia, un 6%”.

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Para ello, el coordinador de Greenpeace pone el foco especialmente en el transporte: “Emite ahora un tercio de todas las emisiones”, indica, señalando que hay que mejorar el transporte público y eléctrico. “También es urgente reducir el consumo de combustibles fósiles en la producción industrial y en los hogares. Hay que mejorar el aislamiento de las viviendas, el autoconsumo con energía solar, el cambio de calefacciones de gas por bombas de calor...”, especialmente “empezando por las familias vulnerables que tienen menos recursos para ello”.

Imagen de archivo de una plataforma petrolífera en el Mar Negro cerca de Constanta en Rumanía. (Str/EFE)

¿Qué dicen los partidos políticos sobre la transición energética?

En los programas electorales de los principales partidos políticos se tratan estas cuestiones, con mayor o menor extensión. El PSOE apuesta por mantener los objetivos de reducción de emisiones y de producción renovable recogidos en el PNIEC, así como por aprobar una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles y por mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares hasta 2035.

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Frente Amplio establece compromisos también para 2035 y 2040: un 90% de generación eléctrica renovable y una reducción del 38% de las emisiones con respecto a 1990 para 2035, y un 100% de generación eléctrica renovable y una reducción de un 85% de las emisiones para 2040, alcanzando la neutralidad climática en 2050. Recoge también que se cumplirá el calendario de cierre de las centrales nucleares y que se eliminarán las subvenciones a los combustibles fósiles, así como que se prohibirá la publicidad fósil, “como en su día se hizo con el tabaco”: “Aceleraremos la expansión renovable y eliminaremos nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

El PP, por su parte, promete afrontar el cambio climático “desde la ciencia y sin dogmatismos”, poniendo freno a “la imposición de calendarios imposibles” y defendiendo “una transición ordenada, realista y justa, que haga compatible la protección del medioambiente con el crecimiento económico y el bienestar”. Propone revisar el PNIEC y extender la vida útil de las centrales nucleares ya existentes, algo que rechazan desde sectores ecologistas por la generación de desechos altamente peligrosos y porque consideran que frena el desarrollo de las energías renovables.

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Vox busca directamente revertir las políticas vinculadas al Pacto Verde y habla de “fanatismo climático”. En su programa electoral señala que impedirá “la destrucción de la riqueza agrícola y el patrimonio natural para la instalación descontrolada de macroplantas de energías renovables, solar y eólica”.

Central nuclear de Trillo. (CSN/Europa Press)

Especies amenazadas y ecosistemas degradados

En materia de biodiversidad y conservación, España también debe cumplir una serie de objetivos para 2030. Uno de ellos está recogido en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: conseguir que al menos el 30% de las especies y hábitats que actualmente tienen un estado de conservación desfavorable alcancen un estado favorable o muestren una tendencia claramente positiva para 2030.

Frecuentemente se pone el foco sobre especies emblemáticas y ampliamente conocidas como el lince ibérico, que ha pasado de estar “en peligro crítico de extinción” a “vulnerable” gracias a décadas de esfuerzos, o el águila imperial ibérica, que desde la organización SEO/BirdLife señalaron en El Estado de las aves de España 2025 que está experimentando un crecimiento anual del 6 %.

Muchas otras, generalmente menos “atractivas” o “icónicas”, pasan con frecuencia desapercibidas pese a estar en una situación crítica. Es el caso del desmán ibérico, la focha moruna, la anguila europea o la almeja perlífera gigante de río. Según el Informe Anual de 2025 sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España, 1.856 especies silvestres presentes en nuestro país están amenazadas, siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

De estas, 665 se encuentran en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y 346 en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). Además, actualmente existen 221 planes de conservación y recuperación que abarcan a 145 especies.

España debe contribuir también a una serie de objetivos europeos que tienen que ver con los ecosistemas: restaurar al menos el 30 % de los hábitats protegidos degradados, proteger el 30 % de la superficie terrestre y el 30 % de la marina, así como que un 10 % de cada una debe contar con protección estricta, entre otros. Según el Informe Anual de 2025 sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España, en nuestro país se encuentra actualmente protegida el 37,7 % de la superficie terrestre y el 22,5 % de la marina.

¿Qué dicen los partidos políticos sobre la protección de la naturaleza?

También esta cuestión ha entrado en los programas electorales. PSOE promete proteger y recuperar la biodiversidad terrestre y marina, enfocándose en reforzar la protección de cetáceos y otras especies marinas vulnerables. En esto coincide Frente Amplio, que señala específicamente al cachalote y al rorcual común, introduciendo entre sus propuestas su inclusión en el LESRPE, algo que también prometen hacer con el lobo, que en 2025 perdió su protección al norte del Duero con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV. “Apostaremos por la coexistencia: prevención de daños, indemnizaciones ágiles a las ganaderías y ninguna gestión letal como método para reducir sus poblaciones”.

Imagen de archivo de un lobo ibérico. (Eliseo Trigo/EFE)

El lobo también se menciona en el programa electoral del PP: “Garantizaremos la protección de los ganaderos frente al lobo asegurando, al mismo tiempo, su conservación y equilibrio con criterios técnicos”. Promete también, entre otros, mayores ingresos para quienes beneficien el medioambiente o la defensa de “la caza sostenible”, un aspecto en el que también incide VOX: “Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico”.

Ninguno de estos dos partidos tiene compromisos concretos sobre recuperación de especies amenazadas o protección de los ecosistemas. Por su parte, PSOE y Frente Amplio prometen alcanzar los objetivos relacionados con conservación de los hábitats. El grupo liderado por Pedro Sánchez apuesta, por ejemplo, por culminar la restauración de los principales espacios naturales estratégicos, con actuaciones integrales en Doñana, el Mar Menor, la Albufera, el Delta del Ebro y las Tablas de Daimiel. Por su parte, la confluencia encabezada por Ada Colau incluye propuestas como la de elevar al 30 % la protección del mar Mediterráneo en áreas marinas estratégicas para la conservación de la posidonia oceánica, restringiendo el fondeo y la sobreexplotación pesquera.

Las consecuencias de no cumplir los objetivos

Si los objetivos climáticos y de protección de la naturaleza no se cumplen, la Unión Europea podría reclamar medidas correctoras o imponer sanciones económicas a España, ya que algunos de estos compromisos son obligaciones jurídicas. Además, las consecuencias ambientales y sociales serían muy preocupantes: afectación sobre la agricultura, la disponibilidad del agua o la pesca; aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, que ya golpean con fuerza al país; empeoramiento de la salud pública; e incremento de la pobreza y de la desigualdad social.