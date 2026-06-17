El desmán ibérico, una especie única en el mundo al borde de la extinción: podría desaparecer en España dentro de 20 o 30 años

Desmán ibérico. (David Pérez/Wikimedia Commons)

España es, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el país de Europa con mayor biodiversidad, ya que cuenta con más del 50 % de las especies existentes en la Unión Europea; además de que en nuestro país están presentes el 56 % de los tipos de hábitat identificados en la Directiva Hábitats.

Sin embargo, al igual que ocurre en el resto del mundo, España enfrenta un serio problema con respecto al peligro de extinción de sus especies, muchas de las cuales son endémicas, por lo que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

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Algunas de estas especies amenazadas son ampliamente conocidas y existen multitud de programas para su conservación y recuperación, como es el caso del lince ibérico. Otras, desgraciadamente, pasan desapercibidas, lo que impone una nueva amenaza: el desconocimiento, ya que lo que no se conoce no se protege o no se hace correctamente.

Desmán ibérico. (Joxerra Aihartza/PLoS ONE)

Uno de los animales únicos de la Península Ibérica que está desapareciendo de forma silenciosa es el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), un micromamífero de costumbres semiacuáticas que se encuentra en situación crítica.

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Solo quedan cinco núcleos poblacionales en España

Durante la presentación de la Lista Roja Nacional de España, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) destacó que la singularidad del desmán ibérico no solo radica en el hecho de que sea un endemismo, sino que, además, solo existe una especie que se le parece, que que no es ni siquiera del mismo género: el desmán ruso (Desmana moschata).

En tiempo históricos, este mamífero de pequeño tamaño ocupó los cursos de agua de prácticamente la mitad norte del territorio. Hoy, por el contrario, en España solamente existen cinco núcleos poblacionales que se encuentran aislados: en los Pirineos, en el sistema Ibérico Norte, en la cordillera Cantábrica, en las sierras Atlánticas y un núcleo residual en el sistema Central. En muchas zonas, su presencia ha desaparecido o es testimonial.

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Desmán ibérico. (César Pollo/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Se calcula que actualmente existen 8.900 ejemplares y que, si no se logra revertir la actual tendencia, todas las poblaciones del desmán ibérico podrían desaparecen dentro de 20 o 30 años, lo que revela una situación crítica: los trabajos para conservar y recuperar esta especie endémica no pueden esperar. De lo contrario, este micromamífero pasará a formar parte de la lista de especies extinguidas en nuestro país, que ya cuenta con taxones como el lince europeo (Lynx lynx) o la foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus).

Contaminación, incendios y cambio climático: las amenazas del desmán ibérico

El desmán ibérico se enfrenta en la actualidad a una serie de amenazas que ponen en peligro su supervivencia en el medio natural. Muchas de estas causas de su serio declive tienen que ver con la pérdida de calidad de las aguas y la disminución del caudal de los ríos en los que habita, por lo que el animal se convierte en un bioindicador clave del estado de salud de estos enclaves.

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La degradación del hábitat fluvial, la contaminación, la fragmentación de los ríos por las presas —lo que provoca la pérdida de la conectividad fluvial— y la alteración de caudales con centrales hidroeléctricas son algunas de las amenazas que identifican desde la SECEM. También la urbanización, la industria y la agricultura, que pueden amenazar el hábitat de la especie.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Al igual que ocurre con otros animales, los incendios forestales afectan gravemente a los ecosistemas en los que vive el desmán ibérico. Según un informe elaborado por la Universidad de León, la oleada de fuegos que hubo en el verano de 2025 dañó el 17 % de las subcuencas hidrográficas ocupadas por este mamífero. La lluvia arrastra la ceniza hacia esos cauces de agua, acidificándola y matando a las especies que dependen de ella.

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También el cambio climático, al ser un animal semiacuático, y las especies invasoras ponen en jaque al desmán ibérico, especialmente el visón americano (Neogale vison), utilizado todavía hoy en la industria peletera. Este mustélido depreda sobre el micromamífero y amenaza a otras especies, como el visón europeo (Mustela lutreola), también en situación crítica y del que se estima que solo quedan aproximadamente 142 ejemplares en libertad.