Stop Ganadería Industrial alerta de dos proyectos de macrogranjas en León, con una distancia de solo 6 kilómetros. (Magnific)

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Entre las tierras de cultivo que predominan en la comarca de Esla-Campos, en el sureste de la provincia de León, se están tramitando dos proyectos que desde la asociación Stop Ganadería Industrial denuncian que contribuirían a la “fuerte presión” que ya sufre este territorio con las macrogranjas.

En concreto, la primera de ellas se trata de la instalación de una explotación porcina en el municipio de Valencia de Don Juan, llevada a cabo por la empresa Desarrollos Industriales e Investigación Euroespa S.L. Según la propia documentación del proyecto, consultada por Infobae, las instalaciones tendrían capacidad para 3.024 cerdas reproductoras, 700 cerdas de reposición, 335 lechones y 11 verracos. Stop Ganadería Industrial indica que se producirían aproximadamente 90.000 lechones al año.

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“Estamos hablando de una macrogranja que, por sí sola, ya alcanza el tope legal máximo”, explican, pues, en total, los ejemplares que albergaría la explotación sumarían 864 unidades de ganado mayor (UGM), la máxima capacidad que contempla la normativa estatal de ordenación porcina: un tope general de 720 UGM que las comunidades autónomas pueden ampliar como mucho un 20 %.

Desde Stop Ganadería Industrial señalan que el proyecto porcino producirían cerca de 90.000 lechones al año. (Magnific)

La segunda se localizaría solamente a seis kilómetros de distancia en línea recta, en la vecina localidad de Villabraz, que, según los datos del 2025 del Instituto Nacional de Estadística, no alcanza los 100 vecinos. Allí, la empresa Cantos Blancos Norte S.L.U pretende ampliar su macrogranja avícola, pasando de 117.000 a 214.000 gallinas.

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Millones de litros de purines y gallinaza

La organización que se opone a la ganadería industrial pone el foco tanto en el consumo necesario para sacar adelante la actividad de las explotaciones como los residuos que generarían. En conjunto, ambas macrogranjas consumirían casi 40 millones de litros de agua al año, el equivalente a 16 piscinas olímpicas: 24,2 la porcina y 15,6 la avícola.

La instalación para la producción de lechones generaría 17,3 millones de litros de purines, mientras que la de gallinas produciría 9,1 millones de kilos de gallinaza, lo que da en total en conjunto 26,5 millones de residuos que contendrían más de 168 toneladas de nitrógeno.

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Imagen de archivo de una granja de gallinas. (Magnific)

El proyecto porcino prevé que sus purines sean trasladados a una planta de biogás situada “en un radio de 15 kilómetros”, pero sin identificar ninguna en concreto. El avícola, por su parte, pretende esparcir esa gallinaza en el campo como fertilizante, en una superficie de 4.210 hectáreas de las que el 42 % pertenecen a la Red Natura 2000.

La Confederación Hidrográfica del Duero, en un informe, señala que parte de estos terrenos se encuentran en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos Páramos de León, donde no se recomienda aplicar estiércol. “Dado que la aplicación de los residuos al terreno supondría el incremento de la carga de nitrógeno al suelo, y con ellos de los excedentes, para no poner en riesgo los objetivos ambientales de la zona vulnerable, se recomienda que no se aplique estiércol o purín en estas zonas”.

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Dentro o cerca de una Zona de Especial Protección para las Aves

Otro de los puntos de los proyectos que denuncian desde Stop Ganadería Industrial es que la macrogranja de gallinas de Villabraz se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Oteros-Campos, un espacio de la Red Natura 2000 designado para proteger a las aves esteparias. La explotación porcina se localizaría a unos 2 kilómetros de esta.

El propio informe de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León reconoce que existe una coincidencia territorial con el Espacio Natura 2000. Sin embargo, defiende que “debido a la reducida ocupación del espacio y al ser una ampliación de una granja de gallinas camperas ya existente no existe una afección significativa sobre la integridad del proyecto”.

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Ejemplar de aguilucho cenizo. (José Antonio Lagier Martín/Wikimedia Commons)

Este informe, además, confirma que la zona de ampliación estaría próxima a una zona en la que se tiene constancia de la presencia de avutarda y cernícalo primilla, a partir de 1 kilómetro de distancia; sisón, a partir de 2,3 km, y aguilucho cenizo, en zonas más cercanas a la parcela de actuación e ”incluso en sus límites”, aunque sin constancia de nidificación o reproducción.

“La construcción de la ampliación de la granja no supondrá una afección a estas especies más allá de las molestias que pueda suponer la fase de obras, debido al ruido y movimiento de maquinaria”, señala la Dirección General de Patrimonio Natural. “Con la ejecución del proyecto sí que se producirá la pérdida de una superficie importante de hábitat potencial estepario dentro de un espacio de la RN2000, cuyos valores son precisamente las aves esteparias en su mayoría, pero al no tratarse de zonas utilizadas en la actualidad, no se puede valorar como una afección apreciable para el espacio o a los valores por los que fue designado, ya que no cambiará la dinámica actual”.

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“Esto es una industria que agota el medio rural”

Un problema principal de estas explotaciones es que, según denuncian desde Stop Ganadería Industrial, en los estudios de impacto ambiental se analizan los efectos de cada proyecto por separado, sin tener en cuenta las consecuencias acumulativas que supondría la instalación y la ampliación de ambos proyectos. “Cada expediente se evalúa como si el otro no existiera”, indican desde la organización.

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“Estas macrogranjas son un sinsentido: se llevarán el agua, dejarán los excrementos y el nitrógeno en la comarca, y lo que producen, lechones y huevos, se va fuera. Esto no es ganadería para el medio rural, es una industria que lo agota”.

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Desde Stop Ganadería Industrial explican que está abierto el plazo para presentar alegaciones a ambos proyectos: a la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico de la explotación avícola de Villabraz, hasta el 10 de diciembre, y al expediente de autorización ambiental de la macrogranja porcina de Valencia de Don Juan, hasta el 28 de diciembre.