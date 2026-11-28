La llegada a Huéscar de los daneses vestidos de vikingos. (Imagen del documental 'La guerra más larga', de 39 Escalones Films)

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Si fenicios y griegos fueron los grandes navegantes de la Antigüedad, en la Edad Media eran los vikingos los dueños de los mares. Desde sus incursiones en Canadá o Rusia, pasando por la antigua Constantinopla o Sevilla, estos guerreros escandinavos tuvieron pocos enemigos capaces de hacerles frente. Pocos podrían imaginar que uno de los pueblos que se atrevería a declararles abiertamente la guerra sería Huéscar, un pueblo del Altiplano granadino que hoy ronda los 7.000 habitantes. Más insólito aún es saber que aquellos terribles vikingos “desembarcaron” en la localidad en autobús.

Los vecinos de Huéscar estaban preparados para la llegada de los guerreros más feroces de Escandinavia. “Atención, daneses, estáis entrando en territorio enemigo. Si dais un paso más, ateneos a las consecuencias”, rezaba un cartel a la entrada del pueblo. Hasta 300 daneses vestidos a la moda vikinga, armados con cascos, escudos y espadas, se bajaron de seis autobuses. Era noviembre de 1981 y en la radio sonaban los Pecos.

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Lo que encontró la comitiva danesa al llegar a este pueblo del Altiplano granadino no fueron aguerridos oscenses, sino mesas predispuestas con platos típicos de la zona y varias tinajas de vino. Aquel día, los daneses probaron por primera vez la morcilla, la pipirrana, el remojón de San Antón y las chuletas de cordero. Con el estómago lleno y las gargantas felices, Dinamarca y Huéscar firmaron la paz de una guerra que tenían abierta desde hacía 172 años: la ‘guerra’ más larga de la historia de España.

La visita de ciudadanos daneses disfrazados de vikingos a Huéscar (Granada) para firmar el tratado de paz tras 172 años en guerra. (Ayuntamiento de Huéscar)

Cuando Huéscar olvidó que estaba en guerra con Dinamarca

La guerra entre Huéscar y Dinamarca es el conflicto abierto más largo de España, pese a que suele pasar desapercibido incluso para los historiadores y los aficionados más forofos. En el capítulo de los enfrentamientos más largos de la Historia, donde afloran las Guerras Púnicas entre Roma y Cartago o la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, esta entre vikingos y andaluces apenas tiene cabida.

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El conflicto abierto más extenso de la historia de Andalucía y de España no responde a un odio encarnizado entre daneses y oscenses, quienes aquel día bebieron, comieron y disfrutaron todos juntos en una auténtica verbena. El motivo es mucho más mundanal, humano y divertido: simplemente se olvidaron.

Fue el archivero del pueblo, el historiador Vicente González Barberán, quien buceando entre legajos encontró un documento oficial en el que Huéscar declaraba la guerra a Dinamarca en el año 1809. Aquella resolución establecía “atacar a las fuerzas danesas en cualquier parte que se hallen, vengar los insultos recibidos y no cesar las hostilidades hasta que un mutuo convenio de Corte a Corte y un tratado estipule las condiciones de paz”.

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El tratado de paz, sin embargo, nunca se firmó. Los vecinos de Huéscar olvidaron que estaban en guerra con Dinamarca, y así estuvieron durante 172 años hasta que el entonces alcalde, José Pablo Serrano, y el embajador danés Mogens Wandel-Petersen firmaron el acuerdo de paz más amigable de la historia, entre vino y morcilla.

Napoleón, en el origen de la guerra

Los oscenses quedaron totalmente desconcertados ante la noticia de que tenían un conflicto abierto con un país escandinavo en el que no había habido ninguna víctima, ni siquiera se había realizado un disparo. No obstante, había que terminar con aquella guerra tan inusual como incruenta y para ello González Barberán publicó en mayo de 1981 un artículo titulado Hay que arreglar lo de Dinamarca en la revista comarcal La Sagra.

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La prensa nacional e internacional no tardó en hacerse eco de la noticia y pronto comenzaron los análisis comparativos de las fuerzas de Dinamarca y el pueblo granadino. Copenhague contaba con tanques, aviones y todo un ejército a su disposición; Huéscar, con siete tractores y algunos agentes.

Infografía recogida por el documental 'La guerra más larga' que compara las fuerzas entre Dinamarca y Huéscar. (39 Escalones Films)

Los granadinos, atónitos ante aquel descubrimiento que llegaría hasta oídos de la OTAN (España se encontraba en pleno proceso de entrada a la Alianza Atlántica), no entendían qué había llevado a sus antepasados a abrir un conflicto hacía 172 años contra un país tan lejano y que la mayoría de ellos nunca habían pisado. La respuesta estaba en Napoleón.

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En 1807, España y Francia eran aliadas por un pacto firmado años atrás, el llamado Tratado de San Ildefonso. Napoleón Bonaparte invocó ese acuerdo y exigió que tropas españolas llegaran a Dinamarca para proteger sus costas de los posibles ataques británicos. Sin embargo, la alianza franco-hispana quedó rota tras la invasión napoleónica de 1808 y España cortó relaciones con Francia y Dinamarca.

Cuando la noticia llegó a Huéscar, el Ayuntamiento no solo se conformó con declarar la guerra a París, sino también a Dinamarca, en un tratado oficial firmado el 11 de noviembre de 1809. A pesar de que años después terminaría la invasión napoleónica y el rey Fernando VII regresaría a España, la declaración de guerra de Huéscar a Dinamarca quedó sin resolver, congelada en el tiempo hasta su redescubrimiento en 1981.

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Imagen del documental 'La guerra más larga'. (39 Escalones Films)

Una guerra sin víctimas ni verdugos

Ni una gota de sangre se derramó en este episodio bélico de la historia de España, aunque sí hubo un ‘detenido’: un periodista danés que fue a cubrir la noticia del armisticio y pidió probar los calabozos del pueblo. Los guardias municipales Ángel y Constantino le colocaron las esposas, pero, como nunca habían tenido que usarlas, no sabían cómo quitárselas. “Tuvieron que llevarlo al taller del Niño Martillo, donde este, con una sierra y una cizalla, las cortó. Y quedó liberado”, recoge el propio Ayuntamiento.

La guerra entre Huéscar y Dinamarca quedó zanjada con un gran festín, con daneses disfrazados de sus antepasados guerreros y oscenses ofreciendo lo mejor de su gastronomía. Los dos pueblos aprovecharon, además, aquella fiesta de la paz para hermanarse con la ciudad de Kolding.

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Ante la postura del Gobierno español, contrario a las guerras en Gaza, Irán y Ucrania, el pontífice ha expresado su agradecimiento por “la adhesión fiel de vuestro país al derecho internacional y al multilateralismo, que se refleja en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, según sus palabras en la recepción celebrada en el Palacio Real de Madrid.

Décadas después, en 2023, una nueva delegación del Ayuntamiento de Huéscar, bajo la alcaldía de Ramón Martínez, visitó Kolding. Esta vez, con motivo del estreno del documental La guerra más larga, escrita por Jaime Noguera y dirigida por Jorge Rivera. Desde entonces, Kolding y Huéscar han mantenido una hermandad de cuatro décadas, con intercambios de alumnos y la colocación de placas conmemorativas en honor de ambas localidades. Como aseguran en el documental, “necesitamos más guerras como esta”.