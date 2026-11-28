Varias personas a bordo de una embarcación llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo en El Hierro. (Europa Press)

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Canarias ha batido el récord de llegadas de personas migrantes en estos últimos días: casi 13.000 entre el 1 y el 23 de noviembre a bordo de 130 embarcaciones precarias, según el balance difundido por el Gobierno de Fernando Clavijo, y la gran mayoría ha arribado a El Hierro. De hecho, este martes la isla recibió a 2.100 migrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico. Esta es la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, de acuerdo con los datos recopilados por la agencia EFE en los servicios de emergencia en La Restinga. Aunque El Hierro concentra la mayoría de las llegadas, la isla funciona como un primer punto de recepción y, tras la atención inicial, las personas migrantes son derivadas a otros centros del archipiélago o de la península, debido a la limitada capacidad de acogida de la isla.

El Ministerio de Defensa ha enviado a 120 efectivos de las Fuerzas Armadas hacia El Hierro, entre ellos una treintena de sanitarios, para que realicen tareas de triaje y asistenciales. La medida llega después de que el miércoles Clavijo solicitara la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el “desborde” de los recursos autonómicos para gestionar la emergencia migratoria en la isla, que cuenta con una población de unos 12.000 habitantes.

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Desde Gambia y Senegal

Las embarcaciones que llegan al archipiélago proceden principalmente de Gambia y Senegal y, aunque las circunstancias varían, la mayoría de quienes arriesgan su vida en la ruta canaria son jóvenes con escasas oportunidades de tener un empleo y construir un futuro en sus países de origen.

También se suman otros factores que ayudan a explicar el aumento de llegadas a Canarias desde el inicio de este otoño. En el caso de Senegal, un país donde el 75% de la población tiene menos de 35 años, las reformas estructurales prometidas por el Gobierno que ganó las elecciones en 2024 aún no se han materializado, por lo que siguen emigrando.

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Varios jóvenes migrante en el Centro Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). (Europa Press)

Además, en estas últimas semanas se ha producido una reducción de los controles costeros en el país africano por la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que han tenido lugar entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre, y por tanto la concentración de efectivos policiales en los puntos de embarque se redujo notablemente. Tanto las redes de tráfico como los grupos de pescadores que organizan sus propias salidas han aprovechado esa ventana para abandonar el país.

Los migrantes de Gambia argumentan razones similares: el desempleo crónico, la pobreza y la ausencia de un proyecto de futuro, aunque en estas últimas semanas el aumento de las salidas hacia Canarias también se relaciona con el inicio de la campaña electoral, ya que el país celebra elecciones presidenciales el próximo 5 de diciembre.

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Atención sanitaria y psicológica tras la travesía

Una parte importante de los desembarcos de las últimas semanas se ha concentrado en El Hierro, que es la isla más pequeña del archipiélago, aunque por lo general la estancia de los migrantes suele ser breve, de entre 48 y 72 horas, hasta que realizan la primera afiliación policial. Tras pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en El Hierro, después son derivados a otros recursos de acogida en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, que son gestionados por organizaciones como Accem o Cruz Roja y, de ahí, a la península.

“Son centros donde se cubren las necesidades básicas de las personas migrantes, se evalúa su estado de salud y se presta atención sanitaria”, explican a Infobae desde la ONG Accem. Muchos llegan con heridas, insolaciones o afecciones derivadas de las condiciones del trayecto, como el llamado “pie de patera”, una infección causada por la exposición prolongada a la humedad dentro del calzado, “agravada en estas travesías por el contacto con agua salada y orines”. La atención también incluye apoyo psicológico, ya que muchas personas “han huido de situaciones muy duras y presentan cuadros de ansiedad”, añade la organización.

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Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. (Europa Press)

La estancia en los centros insulares puede prolongarse varias semanas o meses, según la presión migratoria, y después son derivadas a la península, donde acceden a centros de atención de emergencias y derivación. “Allí pueden permanecer unos meses mientras reciben apoyo para aprender español, clases de contextualización y talleres de asesoramiento jurídico”, añade Accem. El acompañamiento aborda la posibilidad de solicitar asilo, reunirse con familiares o amistades en España o buscar trabajo, pero la decisión final corresponde a cada migrante.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es quien controla la distribución de plazas en los centros canarios y fija el ritmo de los traslados a la península, incluido el número y el perfil de las personas derivadas. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el Real Decreto-ley 2/2025 obliga a las comunidades autónomas a acogerlos cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria, por lo que las regiones deben asumir su acogida, tutela y custodia.

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La portavoz de Sumar pide abordar la inseguridad en las calles y acusa a PP y Vox de usarla contra los migrantes.

En ese sentido, el presidente de Canarias dijo hace unos días que hay una coordinación “excelente” con el Ministerio de Juventud e Infancia y destacó que los menores están saliendo “de manera regular y continuada” también a las comunidades en las que Vox gobierna con el PP, porque “los discursos demagogos y populistas quedan en papel mojado cuando se tiene que cumplir la ley”, señaló.

Además del despliegue de militares, el Gobierno central anunció una ayuda de cinco millones de euros para reforzar la sanidad y atender el impacto de las llegadas en El Hierro, una cantidad que se suma a los 15 millones destinados a acogida y traslados. Canarias exige que los fondos lleguen con rapidez y que se amplíen los recursos para abordar la situación.

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