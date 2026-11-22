Antalya (Turquía).- Imagen de la apertura del plenario de la sesión de clausura de la Cumbre contra el Cambio Climático COP31 este domingo 22 de noviembre. (EFE)

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La Unión Europea, con el respaldo de España, ha rechazado el borrador de acuerdo de la Cumbre del Clima (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía. El bloque comunitario considera que el texto no responde a la urgencia de la crisis climática, principalmente porque no incorpora una referencia explícita al abandono progresivo de los combustibles fósiles.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comunicado la posición española este domingo a través de su perfil en Bluesky. La ministra sostiene que el documento sometido a debate no cumple con el nivel de ambición que exige la ciencia ni con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de 2015.

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“La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París”, afirma Aagesen. También ha defendido el papel de la cooperación internacional para responder al cambio climático y señala que la COP31 debe acreditar que el multilateralismo puede ofrecer soluciones a tiempo.

1/3 La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el acuerdo de París. El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La #COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace. — Sara Aagesen (@saraaagesen.bsky.social) 22 de noviembre de 2026 a las 12:03

El borrador “no está a la altura del reto”

El viernes 20 de noviembre terminó el calendario oficial de la COP. Hasta ayer, todos los miembros de la Cumbre del Clima mantuvieron activas las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el resultado del borrador no ha convencido en la Unión Europea. “El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La #COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace”, matiza la vicepresidenta tercera de España.

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Además, Aagesen recuerda que España ha defendido “el abandono de los combustibles fósiles acelerando la electrificación basada en renovables, así como la adaptación y la financiación climática, especialmente para los más vulnerables”. Por este motivo, “junto a la UE, rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo”, justifica.

Según la ministra, “España lidera con el ejemplo, apostando por la descarbonización y lo que significa: responsabilidad, competitividad y seguridad”. De este modo, asegura que “seguiremos trabajando con la UE en todos los espacios de negociación para dar respuesta a la emergencia climática, tal y como nos reclama la ciudadanía”, concluye.

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Las palabras de Aagesen coinciden con las del ministro de Clima, Energía y Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, quien tiene la presidencia rotativa de la UE. Minutos antes, O’Brien ha comunicado en el plenario de clusura que “no respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático”.

Del mismo modo, “no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde (‘greenwashing’) a los combustibles fósiles”, ha declarado O’Brien.

*Noticia en ampliación