Imagen del paraje natural de las marismas de Doñana. (María José López/Europa Press)

Guardar

El Parque Nacional de Doñana, con cientos de especies, alberga una de las mayores biodiversidades de Europa. Entre sus marismas, dunas, matorrales o bosques habitan animales emblemáticos como el lince ibérico, el águila imperial ibérica o la tortuga mora, así como gatos monteses, ciervos, cercetas pardillas o flamencos.

Desde hace años, la Asociación Guías de Doñana (AGD) alerta de un problema que amenaza esta rica fauna: la presencia de perros y gatos que persiguen o matan a estas especies. Según señalan, esto ocurre especialmente con los asilvestrados, aquellos que han sido abandonados o se han escapado de sus hogares y han acabado adaptándose a la naturaleza, pero también sucede con los domésticos.

PUBLICIDAD

“Los perros asilvestrados son una grave amenaza para la fauna silvestre: persiguen, acosan y matan animales, alterando además sus comportamientos naturales y generando un impacto que va mucho más allá de un ataque puntual”, explican en uno de los comunicados emitidos en los últimos meses. “No hablamos solo de animales abandonados que terminan asilvestrándose, sino también de perros con propietario o alimentados por personas que permanecen a su libre albedrío dentro del Espacio Natural”.

La presencia de perros en ciertos espacios naturales puede afectar a la fauna. (Freepik)

La AGD ha documentado varios casos en las últimas semanas, especialmente de grupos que atacan a ciervos jóvenes. “Una escena que nos indigna y nos duele profundamente. Tal y como señalan, este comportamiento ha llegado a afectar también al lince ibérico.

PUBLICIDAD

“¿Qué hacemos cuando estamos desarrollando una actividad de observación de fauna con visitantes y nos encontramos ante una situación así?“, se preguntan los guías. ”¿Qué hacemos cuando sabemos que en algunas de las zonas de mayor avistamiento de lince ibérico su presencia disminuye por el acoso de estos perros, o que se han producido bajas de cachorros como consecuencia de estas interacciones?“.

Según señalan desde la AGD, esto representa un problema también para la seguridad de las personas. “Algunas jaurías pueden suponer un riesgo para quienes trabajan o transitan por estos espacios. Tenemos constancia de episodios de acoso a personal técnico y de encaramiento a guías acompañados de visitantes”.

PUBLICIDAD

Un lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana. (Antonio Pizarro/AP Foto)

“Doñana es un espacio protegido. Su fauna también. Creemos que ha llegado el momento de abordar esta problemática con seriedad, coordinación y medidas eficaces. Llevamos años advirtiéndolo. No queremos acostumbrarnos a estas imágenes ni esperar a que el problema sea aún mayor para actuar”.

La Junta prohíbe la entrada de mascotas a Doñana

Sobre esta misma cuestión ya alertó la Junta de Andalucía en febrero, señalando que estaban trabajando para abordarla. “Es un problema detectado desde hace años en distintos territorios, que requiere una respuesta continuada y rigurosa”, explicó con respecto a la presencia de animales domésticos Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

Esto puede generar impactos en materia de depredación directa, competencia por recursos, transmisión de enfermedades o alteración de comportamientos naturales, afectando a la fauna silvestre y a los ecosistemas.

Los gatos asilvestrados pueden convertirse en especies invasoras. (Freepik)

En esta línea, a principios del mes de noviembre, la Junta de Andalucía tomó la decisión de prohibir la entrada de perros y otros animales domésticos, incluso con correa, al espacio natural. La medida, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 5 de noviembre y entró en vigor el viernes 6 de noviembre.

La prohibición se extiende a los perros y otras especies domésticas, estén atados o no, pero excluye a los perros de asistencia a personas con discapacidad o con determinadas condiciones de salud y los que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados. Además, de forma excepcional podrán ingresar al Parque Nacional de Doñana, previa autorización, los perros necesarios para el desarrollo de labores de gestión o conservación del espacio.

PUBLICIDAD

Perros y gatos, un problema para la biodiversidad

El impacto de animales domésticos como perros y gatos en la fauna de nuestro país es un asunto sobre el que ya se han publicado varias investigaciones. El profesor Miguel Ángel Gómez-Serrano, del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, de la Universidad de Valencia, explicó en un estudio publicado en la revista Biological Conservation que los animales abandonados o escapados pueden formar poblaciones autosuficientes en la naturaleza que repercuten en la supervivencia de las especies autóctonas.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

En el caso de los gatos, estos son responsables de aproximadamente el 25 % de las extinciones recientes de reptiles, aves y mamíferos a nivel global, ya que son depredadores invasores.

PUBLICIDAD

El asunto se extiende también a las mascotas que no han sido abandonadas o que no se han escapado, por lo que no se han asilvestrado. Con el aumento de los espacios naturales catalogados como pet-friendly, Gómez-Serrano explica que pueden producirse fuertes perturbaciones en hábitats sensibles. Incluso cuando no existe depredación directa, la simple presencia de un perro puede provocar que las aves abandonen sus nidos o que reduzcan el tiempo de incubación.

Esta problemática también fue abordada en una investigación liderada por Carlos Javier Durá Alemañ, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), publicada en la revista European Journal of Wildlife Research, en que la que se señalaba que estos animales que viven en la calle o tienen libertad de deambulación deberían ser trasladados a recintos cerrados o santuarios y ser paseados con correa.

PUBLICIDAD