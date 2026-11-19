Vista aérea de Paiporta tras los efectos de la DANA de Valencia en 2024. (Nacho Doce/Reuters)

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Mientras en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) los países llevan a cabo las últimas negociaciones para alcanzar un acuerdo en materias como el abandono de los combustibles fósiles o la financiación climática —con profundas discrepancias que, por el momento, pronostican que el texto final no tendrá grandes avances—, la sociedad continúa viviendo las consecuencias de un mundo cada vez más cálido.

A la pérdida de vidas humanas que provoca cada año la emergencia climática se suman las económicas, que dificultan que los países puedan adaptarse y combatir la crisis. Según un indicador de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en la Unión Europea los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos han provocado en 45 años (de 1980 a 2025) pérdidas económicas estimadas en 920.000 millones de euros.

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Este problema, además, se incrementa con el tiempo, pues casi un tercio de todas ellas (más de 270.000 millones de euros) se han registrado en los últimos cinco años, de 2021 a 2025. Todos estos valores, tal y como detalla la AEMA, se corresponden con pérdidas directas, por lo que las cifras no incluyen las relacionadas con la pérdida de productividad o del PIB, los impactos ambientales ni el impacto en la salud de las personas, que harían que el número creciese enormemente.

Una barca a pedales sobre el suelo agrietado de un embalse, en un momento en que el suministro de agua potable ha caído a su nivel más bajo desde 1990 debido a la extrema sequía, cerca de Vic, Barcelona. (Nacho Doce/Reuters)

España, segundo país en pérdidas per cápita

Tal y como muestran las cifras de la AEMA, las mayores pérdidas per cápita de la Unión Europea se han registrado en el periodo estudiado en Eslovenia, seguidas de las de España y Luxemburgo. En términos absolutos, encabezan la lista Alemania, Italia y Francia, y, si nos fijamos en las mayores pérdidas por superficie, encontramos Eslovenia, Bélgica y Luxemburgo como las principales.

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Además, según las estimaciones para el periodo de 1980 a 2025, menos del 20 % de las pérdidas económicas totales asociadas a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos estaban aseguradas en la Unión Europea.

Con 2026 todavía sin haber finalizado, el año ya se perfila como uno de grandes pérdidas. La ola de calor que golpeó Europa a principios de verano y la posterior sequía, así como los incendios forestales o las tormentas que derivaron en importantes inundaciones —en España, por ejemplo, asociadas al tren de borrascas de principios de año o a la DANA Adam, en octubre—, han afectado gravemente a la economía europea.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Según las cifras de la AEMA, son las inundaciones el episodio que más pérdidas económicas ha provocado entre 1980 y 2025, con un 44 % del total. Los fenómenos climatológicos como la sequía, las olas de frío y las heladas (excluyendo las olas de calor y los incendios forestales) y los meteorológicos como tormentas y rayos (excluyendo el granizo) representan cada grupo una cuarta parte del total. Además, en conjunto, los incendios forestales, las olas de calor y el granizo forman alrededor del 5 % del total de las pérdidas directas.

“Es probable que estas pérdidas sigan aumentando”

Sin una hoja de ruta clara para que los países abandonen los combustibles fósiles y sin una reducción significativa de las emisiones de carbono, el mundo se está encaminando hacia los peores escenarios del cambio climático. Ante esta situación, se espera que los fenómenos extremos continúen intensificándose en los próximos años, por lo que “es probable que estas pérdidas sigan aumentando”, señala la AEMA.

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Tal y como destaca la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA), los riesgos climáticos se están acelerando y la cascada de riesgos puede llegar a generar desafíos sistémicos para sociedades enteras. “Se prevé que los fenómenos extremos se intensifiquen aún más, mientras que la adaptación no avanza al mismo ritmo. Por ejemplo, EUCRA estima pérdidas de al menos 175 mil millones de euros anuales para la UE y el Reino Unido, con un calentamiento global de 3 °C".