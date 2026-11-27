Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez saludan a los asistentes durante mítines organizados por sus formaciones políticas.

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Llega el sprint final de la campaña del 29-N. A dos días de los comicios, todos los partidos afrontan su último mitin en diferentes puntos de la geografía española antes de la jornada de reflexión. Pedro Sánchez cerrará la campaña socialista en Madrid, donde también concluye el Frente Amplio, con Ada Colau. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, terminará su recorrido en Sevilla, tras pasar por la mañana por Barcelona, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha convocado a sus simpatizantes en Valencia.

Los cuatro principales partidos, al igual que el resto de formaciones, afrontan sus últimas movilizaciones este viernes. Lo hacen horas después del debate a cuatro de la Academia de Televisión donde las alianzas quedaron evidenciadas. Pedro Sánchez y Ada Colau se unieron en muchas ocasiones en sus ataques a la derecha -también hubo algunas reclamaciones de la exalcaldesa de Barcelona al socialista- mientras que Feijóo y Abascal evitaron confrontar.

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha felicitado a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, por su "magnífico" debate, y ha destacado que el bloque "progresista" ha resultado vencedor del debate a cuatro. (Fuente: PSOE)

Sánchez y Feijóo eligen Madrid y Sevilla

El presidente del Gobierno tiene una agenda dividida en dos etapas. Por la mañana viajará a Plasencia, en Cáceres, y por la tarde regresará a la capital para encabezar el acto final en la Caja Mágica de Madrid, previsto para las 18 horas. El PSOE ha anunciado una convocatoria con un formato distinto al de los mítines tradicionales. La organización promociona la cita bajo el lema “Nuestra cultura, nuestros principios, tu decisión” y ha evitado adelantar los protagonistas a través de un cartel con nombres pixelados. El candidato socialista ha difundido un mensaje entre los militantes del partido para pedirles que asistan. “Vamos a hacer algo más que un mitin”, ha señalado en un video enviado a un canal interno con más de 90.000 seguidores. El recinto tiene un significado extra. Esta misma semana, el PP dio allí un mitín pero no logró un lleno absoluto y dejó imágenes de zonas vacías.

Feijóo tratará de mejorar la presencia con su cierre de campaña en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El acto se celebrará en el exterior del Pabellón de Navegación, en la Isla de la Cartuja. Moreno es una de los voces más respetadas del PP y cuenta con un amplio apoyo en Andalucía. Antes, por la mañana, el popular estará en el municipio barcelonés de L’Hospitalet de Llobregat, acompañado de Xavier García Albiol, que ha sido clave en la campaña del PP de este 29-N. La elección de Barcelona y Sevilla para el final del recorrido responde al peso parlamentario de Cataluña y Andalucía. Ambas comunidades reúnen 108 escaños en el Congreso, con 60 diputados en territorio andaluz y 48 en Cataluña.

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Fragmento del debate electoral televisado previo a las elecciones generales en España, con la participación de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. En el plató de televisión, el candidato del Partido Popular realiza intervenciones desde su atril dirigiéndose al moderador y al presidente del Gobierno durante el intercambio de turnos de palabra.

Abascal cerrará en Valencia y Colau en Villaverde

Abascal ha escogido la Plaza de Toros de Valencia para la convocatoria final de Vox. El partido confía en una asistencia elevada en un recinto que también ha servido como escenario de actos del PP y de campañas autonómicas anteriores. El PP gobierna en la comunidad con el apoyo de Vox. José María Llanos, su representante en Les Corts Valencianes, aseguró el miércoles que las previsiones de asistencia superaban la capacidad de tres plazas de toros. La formación de Abascal busca trasladar al cierre de campaña una imagen de movilización en una comunidad donde la derecha tiene fuerza y el recuerdo de la DANA sigue vigente.

Ada Colau terminará la campaña de Frente Amplio en La Nave, un recinto situado en el distrito madrileño de Villaverde. La candidata estará acompañada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los ministros Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García, o el número dos, Emilio Delgado. Villaverde es un enclave histórico de la izquierda madrileña. Podemos, por su parte, desarrollará su último mitin en Moratalaz, otro distrito de tradición obrera de la capital. Irene Montero compartirá el escenario con el exsecretario general Pablo Iglesias.

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