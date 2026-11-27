La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Carlos Luján / Europa Press

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El acceso a una vivienda de alquiler asequible sigue siendo uno de los principales obstáculos para miles de familias en España. En un mercado marcado por el encarecimiento de las rentas, la entidad estatal CASA 47 ha abierto una nueva convocatoria con 312 viviendas en alquiler asequible repartidas por seis comunidades autónomas, con precios que parten de los 350 euros mensuales.

La oferta incluye inmuebles en Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha, Illes Balears y Región de Murcia, según informa en un comunicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

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Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes, 27 de noviembre, hasta el próximo 20 de enero a través del portal de la entidad, donde se puede consultar la información individualizada de cada vivienda.

Con esta cuarta convocatoria, el organismo público eleva a 1.561 el número de viviendas ofertadas hasta el momento. Cada inmueble dispone de una ficha con fotografías, ubicación, precio del alquiler y los ingresos que debe acreditar la unidad de convivencia para acceder a él.

Galicia y la Comunitat Valenciana concentran buena parte de la oferta

La comunidad gallega reúne el mayor número de viviendas de esta convocatoria, con 113 inmuebles, de los que 105 se encuentran en la provincia de A Coruña, siete en Pontevedra y uno en Lugo. En tanto que la Comunitat Valenciana cuenta con 84 casas, distribuidas entre Valencia (38), Castellón (23) y Alicante (23).

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El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres. (Fuente: La Moncloa)

En Catalunya se ofertan 60 viviendas: 17 en Barcelona, 19 en Girona, una en Lleida y 23 en Tarragona. Por su parte, la Región de Murcia incorpora 28 inmuebles, mientras que Castilla-La Mancha suma 15, ocho en Guadalajara y siete en Toledo. Illes Balears completa la convocatoria con 12 viviendas.

Los precios varían en función de la ubicación y las características de los inmuebles. En Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, los alquileres parten de 350 euros al mes y alcanzan los 834 y 1.066 euros, respectivamente. En Catalunya, las rentas oscilan entre 350 y 1.138 euros, mientras que en Baleares se sitúan entre 440 y 1.012 euros mensuales.

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Contratos de larga duración y requisitos de acceso

El modelo de CASA 47 contempla contratos de alquiler de hasta 75 años, aunque el periodo inicial será de 14 años. A partir de entonces, se prevén prórrogas automáticas de siete años, siempre que se mantenga la mayor parte de las condiciones exigidas.

Para acceder a estos inmuebles, los solicitantes no podrán tener una vivienda en propiedad y deberán acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM. El precio del alquiler, además, estará limitado por los topes establecidos en cada comunidad autónoma y no podrá superar el 30% de la renta media del municipio.

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La inscripción se realizará a través del portal de CASA 47, donde los interesados podrán completar online el formulario y seleccionar las viviendas que se ajusten a sus necesidades. El plazo permanecerá abierto hasta el 20 de enero, fecha límite para participar en el proceso.

Cartel de 'Se Alquila' en la terraza de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sorteo ante notario decidirá quién accede a las viviendas

La adjudicación se realizará mediante un sorteo público ante notario. A partir del número de solicitud que resulte elegido al azar, se establecerá el orden de las candidaturas y se asignará a cada unidad de convivencia la primera vivienda disponible entre las que haya seleccionado.

Una vez verificado que los solicitantes cumplen las condiciones, la adjudicación tendrá carácter provisional. Los beneficiarios podrán visitar el inmueble y comprobar si se adapta a sus necesidades antes de formalizar el contrato y recibir las llaves.

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CASA 47 es una entidad estatal dependiente del área de Vivienda que gestiona el parque público de alquiler asequible a lo largo de todo el proceso residencial, desde la urbanización y construcción hasta la entrega de las viviendas y su administración.