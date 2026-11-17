Un camión transportando material radiactivo desde una central nuclear. (Enresa)

Guardar

España cuenta actualmente con cinco centrales nucleares en funcionamiento, que agrupan un total de siete reactores. Dos de esas centrales, Almaraz (Cáceres) y Ascó (Tarragona) tienen dos unidades cada una. Luego están Cofrentes (Valencia), Vandellós II (en Tarragona) y Trillo (en Guadalajara). En conjunto, estos siete reactores suman una potencia eléctrica de 7.398,77 megavatios y aportan en torno al 20% de la electricidad que consume nuestro país. Existen otras dos centrales, Santa María de Garoña (en Burgos) y José Cabrera (Guadalajara) que se encuentran en fase de cese de explotación y desmantelamiento.

Estas centrales generan residuos radiactivos, que son gestionados por una empresa pública, Enresa, que se creó en 1984. Residuos que deben ser transportados para su almacenaje y destrucción. Enresa acaba de adjudicar el pasado 6 de noviembre un contrato para asegurar cualquier eventualidad “en las expediciones de transporte de materiales radiactivos desde que se inicia la carga en el punto de partida hasta la descarga final en el de destino”. La licitación se la ha llevado Mapfre, que percibirá 702.777 euros por asegurar todos los viajes que se realicen en 2027. La previsión es realizar 477 viajes el año que viene.

PUBLICIDAD

“El presupuesto se ha calculado teniendo en cuenta las necesidades previstas de retiradas de residuos radiactivos de las instalaciones nucleares en operación y en fase de desmantelamiento y clausura durante la vigencia del contrato, los transportes de materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares entre instalaciones autorizadas y las expediciones previstas de retirada de materiales y residuos radiactivos en instalaciones no nucleares”, como hospitales, industrias y centros de investigación, señala el pliego de condiciones. Porque, al margen de las 477 expediciones relacionadas con las centrales, se realizarán otras 43 de instalaciones radiactivas no nucleares.

La central nuclear de Garoña. (Enresa)

La actividad asegurada es el transporte en camiones pesados o ligeros de productos o desechos radiactivos y de otros materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares procedentes tanto de las centrales como de otras instalaciones como hospitales, industrias, centros de docencia e investigación e incluso de domicilios particulares (la recogida de pararrayos). ¿Quiénes serán los sujetos asegurados? Miembros de la Junta Directiva, del Consejo Rector o del Consejo de Administración o personal directivo de estos centros; empleados que entre sus funciones estén las “encomendadas en el ámbito de la actividad objeto de este seguro, tanto en territorio español como extranjero; y el personal que se encuentre realizando trabajos de prácticas, o bien en periodo de aprendizaje. También están incluidas las empresas subcontratadas para estos transportes.

PUBLICIDAD

80 millones por accidente nuclear

La documentación establece una cobertura de hasta 80 millones de euros por accidente nuclear durante estas operaciones si están relacionadas con centrales nucleares. En el caso de las expediciones de materiales radiactivos procedentes de otro tipo de instalaciones, la cuantía de la garantía mínima obligatoria para la cobertura de la responsabilidad civil por accidente será con carácter general de 150.000 euros por accidente. Enresa calcula que en 2027 se realizarán 40 expediciones que requieran una garantía mínima de 150.000 euros, una con garantía de 300.000 euros, otra de 600.000 euros y, finalmente, otra de 1.200.000 euros.

El Gobierno mantiene vigente el plan de cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035. Sin embargo, este calendario sufrió un cambio relevante en 2026: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, renovó la autorización de explotación de los dos reactores de Almaraz, que ahora podrán seguir operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030, en lugar de cerrar en 2027 y 2028 como estaba previsto originalmente. Las fechas de cierre actualizadas para el resto de reactores son: Ascó I (octubre de 2030), Ascó II (octubre de 2031), Cofrentes (noviembre de 2030), Vandellós II (julio de 2030) y Trillo (mayo de 2035). El costo estimado del desmantelamiento completo se calcula en 20.200 millones de euros.

PUBLICIDAD

Obras de desmantelamiento de la central nuclear de Cabrera, en Guadalajara

La gran mayoría de estos residuos van al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba. Durante 2024 (últimos datos), esta instalación recibió un total de 2.722,26 metros cúbicos de residuos radiactivos que llegaron en 295 expediciones. De todas ellas, 251 transportes por carretera procedían de instalaciones nucleares y 44 de otro tipo de instalaciones. La mayoría están catalogados de baja y media actividad, como materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros, que contienen isótopos radiactivos. La mayor parte de estos residuos tiene su origen en el desmantelamiento de las centrales nucleares, que llegan acondicionados en bidones.

Los bultos recibidos se introducen en contenedores de hormigón. Cuando un contenedor llena su capacidad, se inmoviliza mediante mortero inyectado formando un bloque compacto. Este bloque se introduce en la celda de almacenamiento. Una vez completa la celda de almacenamiento, se cierra con una losa de hormigón armado y se impermeabiliza. Una vez completas todas las estructuras de una plataforma, se cubre con una cobertura final formada por diferentes capas drenantes e impermeabilizantes que terminarán con una última capa de tierra vegetal, buscando su integración en el entorno. En este momento, comienza la fase de vigilancia y control del emplazamiento, con una duración estimada de 300 años.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild

A 31 de diciembre de 2025, estaban llenas 22 de las 28 estructuras de almacenamiento de residuos de baja y media actividad (RBMA) del centro de El Cabril, con 36.793,88 metros cúbicos almacenados, lo que supone una ocupación del 84,87% de su capacidad. Enresa también ha aprovechado el mismo contrato del seguro de transporte para suscribir también pólizas de seguro que cubran durante 2027 la responsabilidad civil derivada de los proyectos de desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares de Vandellós I, José Cabrera y Santa María de Garoña. Mapfre también se ha llevado la licitación de José Cabrera por 384.948 euros, mientras que Allianz se ha llevado la de Vandellós I y Santa María de Garoña por 900.000 euros.