Héctor Bellerín. (Europa Press)

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Héctor Bellerín es uno de esos futbolistas que utilizaba su voz para hablar de cosas más allá de lo que atañe al césped. El lateral del Real Betis no es de los que esquivan las cuestiones sociales y se ha atrevido con temas de actualidad como la vivienda o más recientemente la moda, llegando a admitir haber rechazado varias colaboraciones de “tres o cuatro marcas gordas” gracias a la decisión de comprar exclusivamente ropa de segunda mano.

Lo dijo en el pódcast Fashion Sucks, que presentan la estilista Alba Melendo y la periodista Raquel Fernández Sobrín. Pero esa no ha sido su única entrevista. Hace unos meses visitó el programa Cara al Show de Marc Giró, donde puso el foco en los problemas del deporte actual. Era la primera entrevista que el presentador hacía a un futbolista profesional, y fue él mismo el que sacó el tema de los cánticos de las aficiones. “Los estadios de fútbol, ahora mismo, se han convertido en los espacios seguros para hacer este tipo de cosas (refiriéndose a las canciones machistas, homófobas y racistas). Son cosas que no se pueden hacer o decir en la calle”, respondió Bellerín.

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Sin embargo, para el lateral, el problema no es ajeno a lo que ocurre fuera del deporte en sí. “El fútbol siempre ha sido un reflejo de la sociedad”, recordó, y a eso sumó dos factores: “El ambiente crispado que se siente y la impunidad a ciertos comportamientos han hecho que dentro de los estadios se exhiban este tipo de comportamientos”.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha acusado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, de tener una actitud "machista" durante el debate electoral de este jueves y le ha advertido que las "mujeres no van a estar calladitas" a la hora de votar el 29N. (Fuente: Frente Amplio)

El ultra y el “circo romano”

El jugador se detuvo en el papel de los grupos ultras. “Siempre ha tenido un posicionamiento político, algunos de izquierdas y otros de derechas, pero ahora parece que la actitud está concentrada en el mismo sitio y se ha convertido un poco en el circo romano del estadio”, criticó. Ahora mismo, el Olympique de Marsella se arriesga a una expulsión de la Europa League precisamente por una pelea protagonizada por sus aficionados más radicales.

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No es una idea suelta. En otra entrevista con la Cadena SER, defendió que el fútbol puede ser “una herramienta social para progresar”, con una responsabilidad que recae en los clubes, aficionados y futbolistas: “si el deporte mueve tanto dinero y tanta atención, también debería mover conciencia”, señaló.

Hector Bellerin en un partido contra el FC Barcelona. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La responsabilidad de los futbolistas

En este sentido, Bellerín reconoció que los clubes protegen mucho a sus futbolistas, aunque también es consciente que “muchas veces pedimos opiniones a chavales de 17 años que no tienen las cosas claras”. Eso no deja margen. “Nosotros tenemos una posición muy cómoda y no nos cuestionamos lo suficiente”, admitió.

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Masculinidad, ultraderecha e igualdad

En la SER habló de los hombres que no encajan en la masculinidad tradicional. Explicó que muchos buscan un espacio donde sentirse cómodos fuera de ese molde, pero que la mofa y el rechazo todavía pesan demasiado.

En El País puso el foco en la ultraderecha y en los más jóvenes: “Es un movimiento que tiene el foco en hombres jóvenes, chavales en los momentos más vulnerables de sus vidas, donde tienen problemas y forman su personalidad. Buscan su identidad y vienen a decirles que tienen que ser más machos, que la mujer es menos que el hombre”. Lo que le preocupa, dijo, no son solo los votos, sino que “se les está haciendo muchísimo daño” a esos chavales: “Una vez se entra en esa espiral, es muy difícil salir”.

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Sobre la igualdad, fue igual de claro: “Sé que a día de hoy no generamos lo mismo, pero si no se invierte en el femenino, nunca va a llegar a equipararse. Parece que queremos igualdad en todo menos en el fútbol”.