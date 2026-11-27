El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal (EFE)

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La inmigración se ha convertido en uno de los factores que pueden condicionar las perspectivas económicas de España tras las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre. La firma de análisis financiero Jefferies advierte de que un eventual Gobierno de PP y Vox podría introducir riesgos para el crecimiento, especialmente si se endurecen las políticas migratorias y se frena la llegada de trabajadores extranjeros.

En su informe previo a los comicios, los analistas destacan el papel que ha desempeñado la mano de obra extranjera en la evolución reciente de la economía española. Según su diagnóstico, ha sido “un factor relevante en el reciente comportamiento superior de la economía española”, hasta el punto de que su posible reducción representa “quizá el riesgo de cola macroeconómico más pertinente bajo un gobierno de derechas”.

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La preocupación se centra especialmente en la influencia que pueda ejercer Vox dentro de un futuro Ejecutivo. La entidad considera que “con un Vox más fuerte, las propuestas más duras del partido se dirigirían contra la inmigración irregular”, una circunstancia que podría afectar al ritmo de crecimiento de la población y de la fuerza laboral. No obstante, Jefferies descarta que este escenario provoque una paralización brusca de la expansión económica española durante los próximos dos años.

La Bolsa mira a los pactos y a la prima de riesgo política

Más allá del impacto sobre la actividad económica, el resultado electoral también puede condicionar el comportamiento de los mercados financieros y del sector bancario. Jefferies no espera una reacción extrema inmediatamente después de las elecciones, sino movimientos más graduales en función de la composición del nuevo Gobierno, sus acuerdos parlamentarios y la evolución de la incertidumbre política.

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57 medidas, 57 posibles retrocesos en derechos humanos. Es el balance que hace Amnistía Internacional de los programas electorales del PP y Vox. La organización ha analizado 267 propuestas de los cinco principales partidos. Y pone el foco en tres ámbitos: inmigración, vivienda y derecho a la protesta.

Las previsiones electorales apuntan a un PP en torno a los 125 escaños y a Vox cerca de los 66 diputados, un escenario que obligaría previsiblemente a los populares a negociar con la formación de Santiago Abascal para conseguir la investidura de Alberto Núñez Feijóo. La fortaleza parlamentaria de Vox sería, por tanto, uno de los elementos que más atención concentraría entre los inversores.

En ese contexto, los analistas advierten de que “una mayor estabilidad parlamentaria podría verse compensada por una mayor prima de riesgo político y por la incertidumbre sobre el equilibrio de poder dentro del gobierno”. El resultado podría traducirse en una evolución desigual de la Bolsa y en una reacción “potencialmente algo negativa” para las entidades financieras españolas.

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Un Gobierno sin mayoría elevaría la incertidumbre

El escenario alternativo, en el que PP y Vox no consiguieran sumar los apoyos suficientes, tampoco ofrecería un panorama especialmente favorable para los mercados. La firma contempla entonces un Parlamento “muy fragmentado”, con negociaciones prolongadas y mayores dificultades para garantizar la gobernabilidad.

La incertidumbre sobre la formación del Ejecutivo y sus futuras decisiones económicas podría elevar la prima de riesgo política y soberana, aumentando el coste del capital para las empresas y las entidades financieras. En este caso, Jefferies anticipa “cierto comportamiento inferior al mercado por parte de la banca española”, en comparación con sus homólogos europeos.

Los bancos se encuentran así expuestos a distintos escenarios electorales, aunque la entidad no prevé movimientos extremos derivados exclusivamente del resultado de las urnas. El reparto de poder, la estabilidad parlamentaria y las políticas económicas que finalmente se aprueben serán determinantes para el comportamiento de las cotizaciones.

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Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo durante un pleno en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra - Europa Press

La izquierda, un escenario bajista para el sector financiero

Una eventual coalición liderada por el PSOE junto a socios de izquierda también genera reservas entre los analistas de Jefferies. La firma considera que este escenario podría perjudicar el sentimiento inversor y al sector financiero por la posibilidad de un marco regulatorio más intervencionista en el mercado inmobiliario y de menores opciones para modificar el impuesto a la banca.

El informe apunta a que un mayor intervencionismo en vivienda y una política fiscal menos favorable para las entidades podrían limitar las perspectivas del sector. La incertidumbre regulatoria sería uno de los elementos que los inversores tendrían que incorporar a sus valoraciones en caso de continuidad de un Ejecutivo de izquierdas.

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Pese a las diferencias entre los posibles resultados electorales, Jefferies mantiene una visión relativamente favorable para la banca española a corto plazo. Los analistas consideran que el contexto macroeconómico seguirá ofreciendo respaldo a las entidades, independientemente de quién consiga formar Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.