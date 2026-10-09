Un alga invasora amenaza la posidonia oceánica, endémica del Mediterráneo: ya está colonizando las praderas marinas de Formentera

El alga invasora 'Batophora occidentalis' creciendo en la laguna Estany des Peix, en Formentera. (Andrea Anton/IMEDEA)

Guardar

Uno de los grandes desafíos medioambientales que enfrenta el mar Mediterráneo es la introducción de especies exóticas, pues esta es una de las regiones marinas más afectadas por estas invasiones. Este fenómeno supone serios impactos ecológicos en las especies nativas, algunas de las cuales son únicas en el mundo.

Uno de estos endemismos es la posidonia oceánica, cuyas praderas se están viendo afectadas en España por la llegada de un alga verde exótica: Batophora occidentalis.

PUBLICIDAD

Esta especie, procedente del Atlántico occidental tropical y subtropical, fue detectada por primera vez en el Mediterráneo en Formentera, en mayo de 2020. Desde entonces, según los datos recogidos en 2024, se ha extendido por el 100 % de la laguna de Estany des Peix, donde ya empieza a colonizar las praderas de posidonia. La invasión, además, podría continuar avanzando hacia nuevas zonas.

Estas son las conclusiones de un reciente estudio publicado en la revista PLOS One y realizado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB), que apunta que nos encontramos ante un momento crítico para frenar la propagación del alga exótica hacia otras áreas del litoral de las islas Baleares.

PUBLICIDAD

'Posidonia oceanica'. (Karim saari/Wikimedia Commons)

Las posibles consecuencias sobre la posidonia colonizada

Según los datos recogidos en 2024, cuatro años después de la primera detección de la especie invasora en el Mediterráneo, el alga ya cubre de media alrededor del 30 % de las praderas de Cymodocea nodosa estudiadas y el 26 % de las de Caulerpa prolifera. En ambos casos de convirtió en el macrófito más abundante.

Además, el estudio ha demostrado la capacidad de Batophora occidentalis de crecer directamente sobre las hojas y rizomas de Posidonia oceanica, un comportamiento de la especie que es la primera vez que se documenta sobre estas praderas marinas. De hecho, los investigadores han observado que en la laguna de Estany des Peix el alga puede cubrir cerca del 25 % de la superficie de las hojas colonizadas; en los casos más extremos, llega a pesar hasta cinco veces más que la propia hoja.

PUBLICIDAD

“El peso podría reducir la cantidad de luz que recibe la planta y aumentar el riesgo de rotura de las hojas”, explica Andrea Antón, investigadora principal del estudio. “Además, durante los trabajos de campo se observaron hojas intensamente colonizadas que aparecían dobladas, plegadas o parcialmente rotas”.

Sin embargo, la experta matiza que todavía es necesario realizar nuevos estudios para determinar las posibles consecuencias que a largo plazo puede ocasionar la interacción del alga invasora sobre las praderas de posidonia.

Estany des Peix, en Formentera. (Vriullop/Wikimedia Commons)

Uno de los aspectos más alarmantes del estudio es el hecho de que los investigadores han detectado un ejemplar de Batophora occidentalis sobre una hoja de posidonia que pertenece a una pradera exterior a la laguna. Esto indica una posible propagación más allá de su área de distribución actual.

PUBLICIDAD

“Además, la macroalga exótica colonizó varios sustratos naturales y duros, incluyendo cascos de embarcaciones, ya que crecía en casi el 20 % de los barcos anclados en el único puerto deportivo de la laguna”, explica el estudio.

¿Cómo llegó el alga invasora al Mediterráneo?

La primera vez que se informó sobre la presencia del género Batophora fuera de su área de distribución nativa —el Atlántico occidental tropical y subtropical— fue entre 1990 y 1992 en las islas Canarias. Más tarde, en 2015, se detectó en la bahía de Chesapeake, en los Estados Unidos.

En el Mediterráneo, otro registro de esta especie proviene del Mar Menor. Ambos observaciones ocurrieron casi simultáneamente: en Formentera en mayo de 2020 y en el Mar Menor en noviembre de 2021, con especímenes de ambas introducciones que presentaban rasgos morfológicos superpuestos.

PUBLICIDAD

Como hipótesis, se plantea la idea de que ambas poblaciones llegasen al Mediterráneo en el mismo evento de introducción. “Se ha propuesto que el transporte marítimo, en particular los yates de lujo que pasan el invierno en el Caribe y viajan al Mediterráneo en verano, es la vía de introducción más probable a Formentera”, señala el estudio.

Presencia del alga invasora 'Batophora occidentalis' en Estany des Peix, Formentera. (Andrea Antón/IMEDEA)

¿Por qué es importante la posidonia oceánica?

La especie Posidonia oceanica es endémica del Mediterráneo, lo que implica que no existe ningún otro lugar en el mundo en el que se encuentre presente. Además, sus praderas son clave para la biodiversidad, la estabilización del sedimento, la transparencia del agua, la protección costera y el secuestro de carbono en el Mediterráneo.

PUBLICIDAD

Pese a su inmenso valor ecológico y económico, estas praderas marinas están disminuyendo. Según un estudio reciente publicado en la revista Global Change Biology y realizado por investigadores españoles del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC, CSIC-UIB) y la University of Science and Technology (KAUST), de Arabia Saudí, se estima que desde la Segunda Guerra Mundial se ha perdido un tercio de su superficie.

El estrés térmico puede estar provocando el debilitamiento y la fragmentación de la posidonia oceánica. Sin embargo, este no es el único factor que está amenazando esta especie clave: los fondeos, la contaminación, los dragados, las obras costeras o el aumento de la turbidez afectan estas praderas.

PUBLICIDAD

Entre los efectos de su degradación y fragmentación, por tanto, se encuentran el deterioro de la retención de sedimento, el descenso del secuestro de carbono, la disminución de la conectividad clonal y el empeoramiento de la resiliencia del ecosistema, así como la desaparición del refugio de muchas otras especies.

¿Es posible frenar el avance del alga invasora?

Ante la posibilidad de que el alga Batophora occidentalis continúe expandiéndose por las islas Baleares, los autores del estudio son conscientes de que la erradicación total es complicada, pues los casos de éxito en ecosistemas marinos son inusuales. A esto se suma el hecho de la amplia cobertura que ha alcanzado en la laguna de Formentera.

PUBLICIDAD

Un algoritmo analizó 1,2 millones de imágenes satelitales y constató un aumento sostenido entre 2003 y 2022, con máximos en ciertas regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, sí podrían ser efectivos los esfuerzos de eliminación centrados en la entrada de la laguna, lo que ayudaría a limitar que se propague naturalmente. A esto se suman las necesarias medidas para evitar la dispersión mediada por el ser humano.

“Dada la alta presencia de B. occidentalis en los cascos de los barcos, se debería considerar la limpieza periódica y obligatoria de la bioincrustación en los buques que operan dentro del Estany des Peix para reducir el riesgo de propagación secundaria”, explican los autores del estudio.

Además, debido a que todavía se desconoce mucha información ecológica clave para la gestión eficaz del alga invasora, como su ciclo reproductivo y sus patrones de crecimiento estacional, se requiere una mayor investigación. Junto a esto, los investigadores instan a los gobiernos locales y regionales a tomar medidas inmediatas. “Es posible que estemos presenciando las primeras etapas de una expansión más amplia de esta alga exótica, lo que subraya la importancia de implementar medidas de gestión tempranas, como el monitoreo y, cuando sea posible, la contención dentro de la laguna.”