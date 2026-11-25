Lechuza común. La subespecie endémica lechuza majorera está en peligro crítico. (Carlos Delgado/Wikimedia Commons)

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En España, una de cada tres especies de aves endémicas o que concentran la mayor parte de sus poblaciones en nuestro país se encuentran en alguna categoría de amenaza. Este dato, que procede del último informe publicado por la organización ornitológica SEO/BirdLife, El Estado de las aves de España 2025, es especialmente alarmante porque su desaparición en España supondría la pérdida o casi extinción de estas aves. Además, cerca de la mitad cuenta con un estado de conservación desfavorable o potencialmente preocupante.

“España alberga una parte muy importante de las poblaciones europeas y mundiales de numerosas especies de aves, lo que implica una gran responsabilidad”, explica Kiko Álvarez, responsable de la Unidad de Especies y Espacios de la asociación.

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El análisis, elaborado a partir de censos, proyectos de investigación o programas de seguimiento, entre otros, pone de manifiesto la crisis de la biodiversidad que enfrentamos en la actualidad y que afecta en buena medida a las aves. Es por ello por lo que se vuelve absolutamente necesario reforzar las políticas de conservación, restaurar los ecosistemas degradados y consolidar la participación social para que el futuro de estos animales esté garantizado en nuestro país.

Ejemplar de pardela balear. (admss/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

De la pardela balear a la focha moruna

A partir de la información de BirdLife Internacional y siguiendo la referencia de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se ha identificado que se encuentran en alguna categoría de amenaza 33 especies o subespecies endémicas o que concentran la mayor parte de sus efectivos poblaciones en España, lo que representa el 31,2 % del total (106).

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En concreto, 18 taxones (17 %) están catalogados como “vulnerable”, 11 (10,4 %) como “en peligro” y 4 (3,8 %) como “en peligro crítico”. A este último grupo pertenece el alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes), muy sensible a los cambios de uso en el medio agrario, lo que ha provocado un descenso poblacional de un 84,3 % en los últimos 10 años, así como una disminución del 41 % en su área de distribución.

Ejemplar de alzacola rojizo. (El Golli Mohamed/Wikimedia Commons)

También la focha moruna (Fulica cristata), que desde el 2002 ha perdido el 83 % de sus poblaciones, por lo que quedan menos de 250 individuos maduros en la naturaleza. La pardela balear (Puffinus mauretanicus) es considerada la especie endémica europea más amenazada, pues se estima que, si no se actúa a tiempo, podría extinguirse totalmente en los próximos 60 años.

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La lista la cierra la lechuza majorera o canaria (Tyto alba gracilirostris), endémica de la isla de Fuerteventura. Según detalla SEO/BirdLife, su población se ha visto reducida en más del 50 % en menos de 10 años y solamente quedan 100 ejemplares reproductores.

Focha moruna. (Europa Press)

En peligro de extinción están la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el alimoche canario o guirré (Neophron percnopterus majorensis), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), la ganga ortega (Pterocles orientalis), el sisón común (Tetrax tetrax), la terrera marismeña (Alaudala rufescens), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la avutarda hubara africana (Chlamydotis undulata) y el pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki), que, sin embargo, ha mejorado su situación, pues anteriormente estaba en una situación crítica.

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Gracias a algunos programas de conservación, especies emblemáticas como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) han protagonizado avances significativos. Así, gracias a un crecimiento del 6 % anual pasa a la categoría de “casi amenazada”.

“Es necesario impulsar medidas ambiciosas de conservación, restauración de hábitats, mejorar la gestión agraria y su integración con la conservación de la naturaleza, así como garantizar que todas las especies amenazadas cuenten con planes de recuperación con la financiación suficiente”, señala Álvarez.

Malvasía cabeciblanca. (Bouke ten Cate/Wikimedia Commons)

Preocupan las aves agrarias y alpinas

Especialmente preocupante es la situación que enfrentan en la actualidad las aves que están ligadas a los sistemas agrarios y espacios abiertos, como el sisón común o el jilguero europeo (Carduelis carduelis), cuyas poblaciones han experimentado un descenso sostenido cercano al 40 % entre 1998 y 2025.

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Esto se debe fundamentalmente a la intensificación agrícola, a la simplificación del paisaje, a la desaparición de barbechos y lindes y a la pérdida de recursos alimenticios.

También preocupa la situación de las aves alpinas, como el roquero rojo (Monticola saxatilis) o la alondra común (Alauda arvensis), pues muestran una de las tendencias más desfavorables. A esto se suma el hecho de que los muestreos realizados en estos ambientes son escasos. Según detallan desde la organización, este patrón podría ser compatible con los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de montaña, donde el aumento de las temperaturas, la modificación de los regímenes de nieve y los cambios en la composición de la vegetación pueden reducir la disponibilidad de hábitats adecuados para las especies especializadas de ambientes alpinos.

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Por el contrario, las aves forestales muestran una tendencia general positiva, como la curruta capirotada (Sylvia atricapilla), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el pico picapinos (Dendrocopos major), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) o diversas currucas. Posiblemente esto se debe a la expansión y maduración de las masas forestales y a la regeneración natural de determinados hábitats.

Además, hay una evolución positiva de numerosas rapaces y aves de gran tamaño, como el buitre leonado (Gyps fulvus), el milano real (Milvus milvus) o el cernícalo primilla (Falco naumanni), que muestran incrementos notables.

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