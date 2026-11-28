El 13,8% de los españoles sigue sin saber a quién votar: los indecisos y la abstención son las grandes incógnitas que decidirán las elecciones de este 29-N (Montaje Infobae)

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Los números favoritos de Pedro Sánchez durante la campaña electoral han sido el 75 y el 176. El primero, por el porcentaje de participación al que dice que aspira este domingo para ganar las elecciones; el segundo, por el número de escaños que necesita sumar el bloque de izquierdas para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso y reeditar un Gobierno progresista. Lo tiene difícil, porque, según la mayoría de las encuestas electorales, el PP y Vox tienen más opciones de conseguir la mayoría.

Entre ambas cifras se esconden dos de las grandes incógnitas de las elecciones generales que se celebran mañana: la abstención y el voto de los indecisos. De movilizar ambas, el beneficiado puede ser Sánchez. Como recuerda el analista político Adrián Caballero, “tradicionalmente, una mayor participación ha beneficiado a la izquierda”. Pero puntualiza: “No está totalmente garantizado que eso vaya a beneficiar a la izquierda en estas elecciones”.

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En total, 38,7 millones de españoles están llamados a votar, pero no todo el mundo lo hará. Según el último barómetro de noviembre, realizado por el CIS, la institución que dirige Jose Félix Tezanos, un 3,8% tiene claro que no votará, otro 3,1% lo hará en blanco o nulo, y un 13,8% no sabe todavía la papeleta que introducirá en la urna. Son jóvenes como Marina y Pablo, de 27 y 28 años, respectivamente, y que ejemplifican dos caras de esta incertidumbre electoral.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno tras las elecciones del 29N y ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo. "Si no preside el gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", ha afirmado Feijóo dirigiéndose a Sánchez. El líder del PP ha respondido así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales.

“No me he informado en absoluto. Tampoco leo noticias ni veo televisión relacionada con la política”, reconoce ella. Tampoco ha dedicado tiempo a consultar los programas electorales. “Siempre he votado un poco lo que la familia decía”, explica a Infobae. El de Marina no es un caso aislado. Ellas dudan más que ellos, según el CIS, que cifra en un 17,2% la indecisión de las mujeres, frente al 10,2% la de los hombres. “Los indecisos son seis de cada diez. Son mujeres de centro o de izquierda y que están poco movilizadas”, explica Caballero a este medio.

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Ellos, sin embargo, presentan un mayor porcentaje de abstención declarada (4,7% frente al 3%). Como Pablo, procedente de Ciudad Real y que se quedará en casa el domingo: “Ahora mismo no siento que con los ideales que yo tenga me sienta cien por cien representado por ninguna facción de ningún ámbito. Siento más o menos que hay cosas que se han hecho bien en general durante el mandato. Otras que me ponen en un debate moral. Por parte de la oposición tampoco he visto ningún planteamiento más allá de intentar difamar”, explica el joven, que considera su ideología de izquierdas.

Electoral campaign banners featuring Spain's opposition People's Party (PP) leader and prime ministerial candidate Alberto Nunez Feijoo and Spain's Prime Minister and Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) leader Pedro Sanchez ahead of the November 29 snap general election, in Madrid, Spain, November 27, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que en un principio se puso al frente para liderar la coalición de izquierdas más allá del PSOE, era su esperanza para acudir a las urnas. Tras encabezar la lista de ERC y aliarse con Podemos en Cataluña, desestimó su voto. “He decidido, al menos en esta ocasión, por abstenerme y no votar, porque es que no siento que haya ahora mismo ningún representante que se alinee con mis ideales”, asegura.

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Precisamente, son los jóvenes de entre 25 y 34 años quienes presentan el mayor porcentaje de indecisión (16,7%), seguidos de los de entre 18 y 24 años (16,2%). Estos últimos también registran el mayor porcentaje de abstención declarada (4,4%).

El voto indeciso de la izquierda

Si se atiende al voto en las elecciones generales de 2023, son los antiguos votantes de ERC (19,7%) y Sumar (14,6%) —ahora renombrado como Frente Amplio— los que menos claro tienen ahora a quién votarán, seguidos del PSOE (11,7%), el PP (7,3%) y Vox (4,1%).

Esta tendencia se reproduce en otras encuestas, aunque con porcentajes inferiores. Según los sondeos de 40dB. para El País, realizados entre octubre y el 20 de noviembre, el 8% de quienes votaron a Sumar en 2023 todavía no sabe a quién votar, frente al 1% de los antiguos votantes de Vox. “Hay más margen de maniobra para sacar gente a votar en la izquierda que en la derecha”, concluye el analista, que recuerda que “los indecisos en el 2023 que se movieron a última hora fueron los que provocaron la remontada” socialista. Pero, como señala, “en teoría, ahora mismo en estas elecciones hay menos indecisos y menos abstencionistas que en 2023. Es decir, que hay más gente que irá a votar y, sobre todo, hay más gente que lo tiene claro”.

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Alcanzar el primero de los números favoritos de Sánchez, el 75% de participación, no implica necesariamente alcanzar el segundo, los 176 escaños. Caballero considera que la movilización de los indecisos podría ser determinante para dilucidar qué partido será el más votado este domingo, pero no para cambiar las distancias estimadas entre los bloques. “La diferencia entre PSOE y PP sí que es de una distancia tal que el movimiento final de indecisos, de quizá el voto útil por parte del PSOE, o el hecho de que haya una mayor participación, sí que puede cambiar eso”, explica. No obstante, puntualiza que debería producirse un incremento de la movilización “mucho más alto del que ocurrió en 2023 para que PP y Vox no sumasen una mayoría absoluta”.