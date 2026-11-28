Un mesa electoral. (EFE/J.P. Gandul)

Guardar

La fama no exime de las obligaciones ciudadanas. Tampoco lo hace tener que disputar una competición, preparar un partido decisivo o encontrarse inmerso en plena temporada deportiva. Varios rostros conocidos del deporte español han comprobado en el pasado que recibir una notificación para formar parte de una mesa electoral puede alterar sus planes, aunque no todos terminaron pasando la jornada entre urnas y papeletas.

Entre los protagonistas de estas situaciones ha habido nombres destacados del fútbol y del motociclismo. Desde un futbolista del Real Madrid hasta un campeón del mundo de MotoGP que consiguió que aceptaran su recurso. También hubo quien tuvo que compaginar una convocatoria electoral con un compromiso de la Liga de Campeones y quien compartió su experiencia en redes sociales después de cumplir con su cometido.

PUBLICIDAD

El primer episodio tuvo lugar en 2011. José Callejón, que por entonces formaba parte de la plantilla del Real Madrid, recibió una notificación para ejercer como presidente suplente de una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas en Motril (Granada), su localidad natal. La situación no supuso un problema importante para el futbolista: el equipo blanco había jugado el sábado, por lo que el jugador podía acudir al día siguiente a la convocatoria electoral.

La noticia llegó hasta sus compañeros de vestuario y fue Iker Casillas quien decidió hacer pública la anécdota. El entonces capitán madridista publicó una fotografía junto a Callejón en Facebook y acompañó la imagen con un mensaje: “Me acabo de enterar que ‘Callejita’ tiene que estar en la mesa electoral del domingo en Motril. Un buen ejemplo como ciudadano”.

PUBLICIDAD

El piloto español Marc Márquez. (Europa Press)

Marc Márquez consiguió quedar exento

En 2015, la situación afectó a Marc Márquez. El piloto había sido elegido vocal de una mesa electoral para las elecciones municipales que se celebraban en Cervera (Lleida), su ciudad. Sin embargo, su presencia en el colegio electoral podía generar una importante expectación, y esa fue precisamente una de las razones que utilizó para solicitar quedar liberado de la obligación. La Junta Electoral terminó aceptando el recurso presentado por el motorista, que pudo evitar formar parte de la mesa. Eso sí, la exención no significaba que renunciase a participar en los comicios.

El propio Márquez manifestó su intención de votar si sus compromisos se lo permitían: “Si llego a tiempo, votaré. Ese día tengo un evento en Barcelona”. El piloto también explicó que todavía no había podido leer la resolución, puesto que se encontraba fuera de Cervera. La noticia le había llegado a través de sus familiares, que fueron quienes le comunicaron que su petición había sido aceptada.

PUBLICIDAD

El entrenador Pepe Mel, en una mesa electoral. (Imagen del Instagram de Pepe Mel)

Marcelo y una voluntaria que lo sustituyó

Seis años después, en 2021, Marcelo vivió una situación diferente. El brasileño, que también tenía la nacionalidad española, fue designado vocal de una mesa electoral y trató de evitarlo por sus compromisos con el Real Madrid. Tanto el futbolista como el club realizaron gestiones para conseguir su liberación, ya que aquel mismo día estaba previsto un desplazamiento a Londres. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó la petición porque había vencido el plazo de una semana para presentar una causa justificada y documentada.

Finalmente, Marcelo se presentó a las 8:30 horas. Una vez realizada la composición de la mesa, quedó liberado gracias a que una mujer se ofreció voluntaria para sustituirle y pudo regresar a casa. Además, figuraba en la lista de convocados de Zinedine Zidane para el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Chelsea.

PUBLICIDAD

Pepe Mel, presidente de mesa durante el 23-J

Otro protagonista fue Pepe Mel. El exentrenador de la UD Las Palmas, Betis y Málaga tuvo que ejercer como presidente de una mesa electoral durante las elecciones generales del 23 de julio. Su destino fue el conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. Mel compartió aquella experiencia en su cuenta de Instagram con una fotografía junto a otros dos integrantes de la mesa.

El técnico, que dejó un buen recuerdo en Gran Canaria por sentar las bases que ayudaron al equipo a regresar a Primera División, acompañó la publicación con una frase sencilla: “Con Paz y Juan. Nos tocó”.