Las pensiones contributivas subirán un 3,5% en 2027. (Europa Press)

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Las pensiones contributivas se revalorizarán un 3,5% a partir del 1 de enero de 2027, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El porcentaje surge del dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, que el Instituto Nacional de Estadística situó en el 4,1%, y beneficiará a los casi 9,6 millones de personas que perciben las 10,6 millones de pensiones contributivas del sistema, además de los 722.400 pensionistas del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La fórmula de revalorización, recogida en la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, no toma el dato puntual de un solo mes, sino el promedio interanual del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Con el dato adelantado conocido este viernes, ese promedio arroja un 3,5%, porcentaje que se aplicará a todas las pensiones contributivas y a las de clases pasivas. Pero el cómputo definitivo todavía está pendiente. El INE publicará el dato cerrado del IPC el 15 de diciembre, momento en el que el Gobierno aprobará el real decreto-ley que fijará de forma oficial el porcentaje de subida para enero. El Ejecutivo ya inició, en paralelo, la tramitación de la norma que desarrollará ese incremento.

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Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, la pensión media del sistema se sitúa en 1.379,1 euros mensuales en noviembre, un 4,7% más que un año atrás. Con la revalorización del 3,5%, esa cuantía aumentará en unos 676 euros al año para el conjunto de pensionistas.

El impacto es mayor en el caso de la jubilación, la prestación más extendida entre los casi 6,5 millones de pensionistas que la perciben. Su cuantía media, de 1.580,6 euros mensuales, se incrementó un 4,6% respecto al año anterior y subirá unos 774,5 euros adicionales al año con la nueva revalorización, lo que la llevaría a rondar los 1.634 euros mensuales en 2027.

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La pensión máxima se acercará a los 3.500 euros

El tope de las pensiones públicas no solo recoge el IPC, sino que suma cada año un porcentaje adicional fijado por la reforma de pensiones impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá. En 2027, ese incremento extra es de 0,115 puntos porcentuales, lo que eleva la subida total de la pensión máxima al 3,615%. Así, la pensión máxima pasaría de 3.359,60 euros mensuales a unos 3.481 euros en 14 pagas, un límite que se aplica a la suma de todas las pensiones públicas que cobre una misma persona, salvo el complemento de brecha de género, que queda fuera de ese tope.

De forma paralela, la base máxima de cotización también se revaloriza con el IPC más un punto adicional fijo, en este caso de 1,2 puntos, lo que supone una subida cercana al 4,7%. Esto llevaría la base máxima de cotización de 5.101,2 euros a unos 5.340,9 euros mensuales.

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A diferencia de las contributivas, las pensiones mínimas y las no contributivas no se rigen únicamente por el IPC. El Real Decreto-ley 2/2023 estableció un marco de revalorización adicional para garantizar su suficiencia, vinculado al umbral de riesgo de pobreza. Según el Ministerio de Inclusión, estas prestaciones subirán entre el 8,8% y el 14,2%, en función de la modalidad. El Ingreso Mínimo Vital registrará el mayor incremento, del 14,1%, lo que elevaría la cuantía para una persona sola hasta los 837,04 euros mensuales, 103,44 euros más que en la actualidad.

El incremento del 3,5% no se limita a la jubilación. Según estimaciones oficiales, una pensión de incapacidad permanente, que hoy ronda los 1.255 euros mensuales de media, subiría unos 44 euros al mes. La pensión contributiva de viudedad, de 976,67 euros en promedio, aumentaría cerca de 34 euros mensuales.

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