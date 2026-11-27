La campaña electoral llega hoy a su fin, después de que anoche se celebrara el último debate antes de las elecciones generales, entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Abascal (Vox) dice haber quedado “satisfecho”; Sánchez (PSOE) ha proclamado que el bloque progresista ha ganado “por goleada”; el PP, con Sémper como portavoz, ha defendido que Feijóo ya es visto como el próximo presidente; y Colau (Frente Amplio) ha tachado a Feijóo de “machista” y ha avisado de que las mujeres “no van a estar calladitas” el 29N.
El lunes se conocieron las últimas encuestas, que volvían a situar al PP como ganador, con una ventaja sobre el PSOE de entre medio punto y cinco puntos según los sondeos privados, aunque en descenso respecto a semanas anteriores. Vox cedía algunas décimas, pero la suma de PP y Vox seguía superando la mayoría absoluta en casi todos los casos. Frente Amplio se mantenía como cuarta fuerza, en torno al 5% de los votos. El CIS volvió a ser la excepción, al situar al PSOE casi diez puntos por delante del PP.
La jornada de hoy cerrará la campaña con actos de todos los candidatos: Sánchez estará en Plasencia y Madrid; Feijóo, en Barcelona y Sevilla; Abascal cerrará en Valencia; y Colau e Irene Montero convocan en Madrid. Mañana, sábado, será jornada de reflexión, sin actos electorales permitidos.
En pocas líneas:
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Así han sido los minutos de oro del debate: Feijóo pide el voto para la “decencia y gestión”, Colau por la vivienda, Sánchez contra la “involución” y Abascal por “defender nuestras fronteras”
La vivienda, la inmigración, los servicios públicos, la economía y la necesidad de un cambio político han protagonizado buena parte de estas intervenciones
Los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno han cerrado este jueves el debate electoral a cuatro con sus últimos llamamientos a los votantes, en un duelo que ha servido para trasladar sus principales mensajes de campaña a las puertas de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Ada Colau, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han aprovechado el minuto final para apelar a sus respectivos electorados, reivindicar sus propuestas y advertir de lo que, a su juicio, está en juego en las urnas.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El debate a cuatro fue una batalla de dos bloques: Pedro y Ada se tutearon mientras que Feijóo y Abascal ni se interpelaron y prefirieron hablar de corrupción, de “Jessica” y Ábalos
Sánchez y Colau se alían en un tándem contra PP y Vox. Los líderes del PP y Vox habían pactado no atacarse. Colau fue la más solvente, Sánchez volvió a recuperar pegada, Abascal salió a no perder votos y Feijóo metió la pata con una frase de cierto tufo machista
El esperado debate a cuatro, que reunió a los cuatro candidatos de las formaciones que en esta última legislatura tenían el 90% de los diputados en el Congreso, fue lo que se esperaba: un debate entre dos bloques. Dos bloques, que según vaticinan todas las encuestas, van a tener que gobernar, sí o sí, tras las elecciones del 29N. Por un lado, PSOE y Frente Amplio. Parece que ya hay sintonía. Sánchez llamó “Ada” a Colau y esta “Pedro” a Sánchez. Y confianza. La que no demostró tanto el otro bloque, el del PP y Vox (porque Feijóo sabe que si gobierna lo tendrá que hacer con Abascal). Los dos líderes de PP y Vox no se llamaron por su nombre de pila. Ni siquiera se interpelaron entre ellos. Lo tenían pactado. No atacarse mutuamente para criticar siempre al actual presidente del Ejecutivo.