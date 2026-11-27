La campaña electoral llega hoy a su fin, después de que anoche se celebrara el último debate antes de las elecciones generales, entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. (Europa Press)

La campaña electoral llega hoy a su fin, después de que anoche se celebrara el último debate antes de las elecciones generales, entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Abascal (Vox) dice haber quedado “satisfecho”; Sánchez (PSOE) ha proclamado que el bloque progresista ha ganado “por goleada”; el PP, con Sémper como portavoz, ha defendido que Feijóo ya es visto como el próximo presidente; y Colau (Frente Amplio) ha tachado a Feijóo de “machista” y ha avisado de que las mujeres “no van a estar calladitas” el 29N.

El lunes se conocieron las últimas encuestas, que volvían a situar al PP como ganador, con una ventaja sobre el PSOE de entre medio punto y cinco puntos según los sondeos privados, aunque en descenso respecto a semanas anteriores. Vox cedía algunas décimas, pero la suma de PP y Vox seguía superando la mayoría absoluta en casi todos los casos. Frente Amplio se mantenía como cuarta fuerza, en torno al 5% de los votos. El CIS volvió a ser la excepción, al situar al PSOE casi diez puntos por delante del PP.

La jornada de hoy cerrará la campaña con actos de todos los candidatos: Sánchez estará en Plasencia y Madrid; Feijóo, en Barcelona y Sevilla; Abascal cerrará en Valencia; y Colau e Irene Montero convocan en Madrid. Mañana, sábado, será jornada de reflexión, sin actos electorales permitidos.