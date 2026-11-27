Marc Márquez dice adiós a MotoGP cuando la sensación todavía es que es capaz de ganarlo todo. Una semana después de escribir su nombre en la historia y hacerse con su décimo mundial tras una remontada épica de 102 puntos. Y sin embargo, este fin de semana será el último en verlo encima de una moto.
No se va por falta de velocidad, de ambición ni malos resultados. Se va porque ha sentido miedo. “Soy un luchador, pero estoy asustado y he empezado a sentir el miedo”, ha confesado ante los medios de comunicación. “No es el miedo a la velocidad y a las motos, es que tengo una lesión que está ahí”. La otra sorpresa saltó cuando contó que la decisión no es de ahora, sino que estaba tomada de meses atrás, en octubre.
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Después del Gran Premio de Japón y hasta ahora solo la conocía su hermano Álex. “No puedes adoptar una decisión cuando estás lesionado o cuando estás en el pico de adrenalina. La tomé yo solo en Motegi, cuando estaba en calma”, ha explicado. Callar le ha permitido seguir remontando en el mundial. “Pensar en la retirada era la forma de quitarme energía”. Además, ha dejado claro que si “hubiese finalizado con éxito o con menos éxito, la decisión ya estaba tomada”. Esa misma semana, ya con el título en el bolsillo, se lo dijo a su padre y a todo su equipo.
La diplopía, el miedo que ya no podía ignorar
La lesión tiene nombre médico: diplopía, o visión doble. Márquez la conoce bien. Le afecta de forma intermitente desde su caída en Moto2 en Malasia 2012 y volvió a aparecer en 2022 durante unos meses. Este año ha regresado. Tras su caída en Indonesia vio doble durante 48 horas. “Esto no lo dijimos porque era el primero que no quería decirlo”, ha reconocido a los medios. Hubo otro episodio, de 12 horas, después de otra caída, y surgió la pregunta: “Y si el impacto es más grande, ¿qué pasa? No lo sabe ni el doctor ni yo".
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Afortunadamente, y como ha dicho él, está perfectamente, “si no, no competiría”. Pero la incertidumbre cambió su forma de pilotar. Es una de las razones, dice, por las que se le veía tan serio y concentrado en la segunda parte del año, y por las que se ha caído menos de lo normal.
Un brazo débil y una mente que dice basta
A la lesión en la visión se suma el brazo derecho. Cuando firmó con Ducati en marzo, Márquez era optimista, pero no contaba con otra cirugía: “Me lo ha dejado incluso peor o me ha afectado más de lo que esperaba”, ha admitido. “Cuando firmé el contrato estaba muy optimista, pero no sabía que tendría otra cirugía en el brazo y la debilidad iba en aumento”. El cuerpo, sin embargo, no fue lo que le frenó: “Físicamente, si uno quiere, puedes sacar un poquito más”. No obstante, “llega un momento que somos humanos y la mente a veces dice basta y creo que en este momento tengo que escuchar mi mente y que frene mi mente antes que mi cuerpo acabe de frenar”.
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Una vida por estrenar
Márquez renuncia, además, a un contrato con Ducati que se extendía hasta 2028. Ni eso ni la posibilidad de sumar más títulos han cambiado su decisión. “Ducati ha entendido muy bien la situación”, ha agradecido.
¿Y ahora qué? Él mismo se hizo la pregunta. “No sé. Tengo que estar en casa, aburrirme un poco, y luego ya pensar qué quiero hacer”, ha dicho. Será, ha reconocido, “un gran shock en mi vida”. Pero no se desvinculará del todo. Seguirá cerca de las motos como aficionado y para ayudar a su hermano Álex. Para el último fin de semana pide una cosa: “Vamos a hacer que Valencia sea una fiesta y no un drama”. Y sobre cómo quiere que se le recuerde, no ha dudado: “Como un piloto entregado a la causa”.
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